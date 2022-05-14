俄政治学者：若俄罗斯战败 中国将参与瓜分

(德国之声中文网）在刚刚结束的七国集团（G7）外长会议上，与会者明确呼吁中国不要支持俄罗斯对乌克兰的战争。近期的一项民调也显示，中国大多数网民认为，"在俄乌冲突中支持俄罗斯"符合中国的国家利益，显现了中国的亲俄信息环境对网民的影响。

然而，号称"友好无止境，合作无上限"的中俄似乎正在释放疏远彼此的信号。据俄罗斯媒体"真理在线（pravda.ru）"本周一（5月16日）报道，在俄罗斯政治学者苏斯达尔采夫（Andrei Susdalzew）看来，中国并不是俄罗斯的"盟友"。

苏斯达尔采夫向该网站表示："中国在非常谨慎地支持我们，它不反对我们，但也没有帮助我们。如果我们赢了，中国将站在我们这边，但是如果我们输了，尤其是输得很惨的时候，中国估计也将参与瓜分掠夺俄罗斯。"

这名学者还指出，中国国家主席习近平并没有前往莫斯科，尽管这将被视为支持的信号，苏斯达尔采夫得出结论："事实证明，我们应该再次相信我们并没有盟友。"

"完全被孤立"

无独有偶，俄罗斯国家电视台上也罕见出现了专家强调俄罗斯遭到全世界反对的画面。俄罗斯军事分析家、退役上校霍达仁诺克（Mikhail Khodarenok）周二晚在俄罗斯-1（Rossiya 1）频道的谈话性节目"60分钟"里警告俄军的战争情势正在恶化。这名军事专家虽然没有直接点名中国，但他表示："我们完全处于政治孤立之中，虽然我们不愿承认，但实际上全世界都在反对我们，我们必须摆脱这种局面。"

相关报道也出现在诸如网易一类的的中国综合门户网站。其中一篇名为"俄电视台出现罕见画面，退役上校称俄罗斯已被孤立，嘉宾一片沉默"的文章写道："一些人认为，这可能是有意为之，俄罗斯可能正在逐步转变风向，让民众为'特别军事行动'的负面消息做好准备，接受无法达成既定目标的现实。"

中国驻乌克兰前大使：俄罗斯已显露败像

同样不看好俄罗斯的是中国驻乌克兰前大使高玉生。他日前在一场研讨会上分析俄乌战争的走势和对国际秩序的影响，认为俄罗斯已显露败象。其发言被凤凰网等媒体转载，但也随之遭到删除。

在中国国际金融30人论坛暨中国社科院国际研究学部主办的这场研讨会上，高玉生指出，俄走向失败主要因为苏联解体后俄罗斯始终处于持续衰落的历史进程中、俄闪电战的失败、俄已失去了战略主导和主动权等五个原因。

德广联旗下的巴伐利亚广播电视台（BR）也注意到了高玉生的表态并猜测，这是一位退休外交官的个人意见，还是中国正悄悄疏远普京的俄罗斯？

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