 俄“接管”扎波罗热核电站 欧盟第8轮制裁生效 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.10.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

俄“接管”扎波罗热核电站 欧盟第8轮制裁生效

在俄罗斯宣布将扎波罗热核电站"收归国有"之际，国际原子能机构负责人前往基辅和莫斯科访问。与此同时乌克兰在赫尔松地区继续反攻，并宣布参与2030年足球世界杯申办。

扎波罗热核电站

扎波罗热核电站

（德国之声中文网）国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西（Rafael Grossi）周四前往基辅，然后赴莫斯科，与俄乌双方磋商核安全议题。他将先与乌克兰总统泽连斯基及乌能源部长和核能机构负责人会谈。他在途中表示，在扎波罗热核电站周围建立安全区迫在眉睫。

周四清早，俄罗斯军队对扎波罗热市再次进行了空袭。该地区行政长官称，袭击至少造成两人死亡，多人受伤或失踪，多处房屋受损并引发火灾。

俄罗斯周三宣布，已被占领数月的扎波罗热核电站自此正式纳入俄当局的监管之下。跟俄总统普京签署的一份行政令，该设施现归俄罗斯国家所有。目前核电站仍由乌克兰工作人员负责运营。乌克兰核电运营商Energoatom指责莫斯科将扎波罗热核电站的运营总部前往莫斯科，是捏造一个"假企业"。

国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西访问基辅和莫斯科

国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西访问基辅和莫斯科

英国防部：俄军退守两难

乌克兰总统泽连斯基周三晚宣布，乌军在南部赫尔松地区继续推进，收复失地，包括位于赫尔松市东北方的三个村镇。他还表示，最近俄军使用伊朗战斗无人机攻击乌克兰城市的做法已"无济于事，你们已经输了"。

据英国国防部掌握的情报，乌克兰军队的快速反攻已让俄军在战略上陷入左右为难的境地。英国防部的每日战报称，俄军如果撤回第聂伯河东岸，将有利于守卫赫尔松的其他区域，但从政治上看这对俄罗斯来说无疑是大丢面子的一件事。

尽管前线战事不利，俄罗斯总统普京仍对新近吞并的四个乌克兰地区的形势表示乐观。他在俄罗斯电视台表示，预计那里的局势不久将趋于稳定。总统发言人佩斯科夫的表示更加直接，他说上述地区将"永远"属于俄罗斯，"不会让出"。

欧盟国家对俄罗斯的第8轮制裁计划在通过程序结束后周四正式生效。制裁措施包括对俄罗斯原油进口进行限价，这一举措得到7国集团的支持。

乌克兰将与西班牙和葡萄牙共同申办2030年的足球世界杯。三个国家的足协在欧洲足协的一次发布会上宣布了这一决定。乌克兰足协表示，将于西班牙和葡萄牙提交共同的申办方案。处以上国家外，沙特阿拉伯、埃及、希腊也计划共同申办2030年世界杯。

 

（德新社、路透社、法新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

SEPTEMBER 2, 2022: DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC - SEPTEMBER 2, 2022: Combat engineers of the Russian Armed Forces are seen on a BMR-3M armored mine clearing vehicle during a mine clearing operation near Mariupol International Airport. The Russian Armed Forces are carrying out a special military operation in Ukraine in response to requests from the leaders of the Donetsk People's Republic and Lugansk People's Republic for help. Vladimir Gerdo/TASS]

俄罗斯军队：被高估的力量 02.10.2022

俄罗斯入侵乌克兰的时候，普京总统大概相信会快速夺取胜利。但那是一种幻觉——正如现在宣布的部分动员所显示的那样。俄罗斯的军队在现实中有多强呢？

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [ENERHODAR, ZAPORIZHZHIA REGION, UKRAINE - SEPTEMBER 1, 2022: International Atomic Energy Agency (IAEA) Director General Rafael Grossi (4th R) visits the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. On August 31, 2022, the plant underwent a shelling attack by the Ukrainian Armed Forces. The IAEA mission is to estimate damage suffered by the plant, evaluate the working efficiency of security systems, as well as assess the staff's working conditions and take immediate actions to ensure safety of the plant. Sergei Malgavko/TASS]

IAEA总干事：扎波罗热核电站“物理完整性”遭破坏 02.09.2022

联合国国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西表示，扎波罗热核电站的“物理完整性”已多次遭到破坏，他的团队还需要做大量的工作来完成技术方面的分析。

From left, Moscow-appointed head of Kherson Region Vladimir Saldo, Moscow-appointed head of Zaporizhzhia region Yevgeny Balitsky, Russian President Vladimir Putin, center, Denis Pushilin, leader of self-proclaimed of the Donetsk People's Republic and Leonid Pasechnik, leader of self-proclaimed Luhansk People's Republic pose for a photo during a ceremony to sign the treaties for four regions of Ukraine to join Russia, at the Kremlin in Moscow, Friday, Sept. 30, 2022. The signing of the treaties making the four regions part of Russia follows the completion of the Kremlin-orchestrated referendums. (Grigory Sysoyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

莫斯科欢庆并吞乌克兰4区 基辅申请加速入北约 01.10.2022

俄罗斯签署条约并吞乌克兰15%领土后，欧美国家相继发出谴责并实施新制裁。本周五，俄罗斯在安理会否决谴责决议。这项决议呼吁各国和国际机构不要承认俄罗斯的并吞声明，并要求俄罗斯即刻撤军乌克兰。值得注意的是，未曾谴责过俄罗斯侵略行动的中国此次投下弃权票。

广告

媒体看中国

中老铁路琅勃拉邦站

德语媒体：从东南亚到乌克兰的中美较量

德国《时代周报》的一篇评论指出，中国在东南亚苦心经营多年的软实力，正因北京对邻国越来越大的威胁而迅速消散。奥地利《标准报》刊文认为，乌克兰战争已经演变为中美之间的代理人战争：美国支持乌克兰，中国支持俄罗斯。  