俄“接管”扎波罗热核电站 欧盟第8轮制裁生效

（德国之声中文网）国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西（Rafael Grossi）周四前往基辅，然后赴莫斯科，与俄乌双方磋商核安全议题。他将先与乌克兰总统泽连斯基及乌能源部长和核能机构负责人会谈。他在途中表示，在扎波罗热核电站周围建立安全区迫在眉睫。

周四清早，俄罗斯军队对扎波罗热市再次进行了空袭。该地区行政长官称，袭击至少造成两人死亡，多人受伤或失踪，多处房屋受损并引发火灾。

俄罗斯周三宣布，已被占领数月的扎波罗热核电站自此正式纳入俄当局的监管之下。跟俄总统普京签署的一份行政令，该设施现归俄罗斯国家所有。目前核电站仍由乌克兰工作人员负责运营。乌克兰核电运营商Energoatom指责莫斯科将扎波罗热核电站的运营总部前往莫斯科，是捏造一个"假企业"。

英国防部：俄军退守两难

乌克兰总统泽连斯基周三晚宣布，乌军在南部赫尔松地区继续推进，收复失地，包括位于赫尔松市东北方的三个村镇。他还表示，最近俄军使用伊朗战斗无人机攻击乌克兰城市的做法已"无济于事，你们已经输了"。

据英国国防部掌握的情报，乌克兰军队的快速反攻已让俄军在战略上陷入左右为难的境地。英国防部的每日战报称，俄军如果撤回第聂伯河东岸，将有利于守卫赫尔松的其他区域，但从政治上看这对俄罗斯来说无疑是大丢面子的一件事。

尽管前线战事不利，俄罗斯总统普京仍对新近吞并的四个乌克兰地区的形势表示乐观。他在俄罗斯电视台表示，预计那里的局势不久将趋于稳定。总统发言人佩斯科夫的表示更加直接，他说上述地区将"永远"属于俄罗斯，"不会让出"。

欧盟国家对俄罗斯的第8轮制裁计划在通过程序结束后周四正式生效。制裁措施包括对俄罗斯原油进口进行限价，这一举措得到7国集团的支持。

乌克兰将与西班牙和葡萄牙共同申办2030年的足球世界杯。三个国家的足协在欧洲足协的一次发布会上宣布了这一决定。乌克兰足协表示，将于西班牙和葡萄牙提交共同的申办方案。处以上国家外，沙特阿拉伯、埃及、希腊也计划共同申办2030年世界杯。

（德新社、路透社、法新社）

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