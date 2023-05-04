 俄指美幕後主使無人機襲擊 專家：有點牽強 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.05.2023

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俄指美幕後主使無人機襲擊 專家：有點牽強

莫斯科指控，疑似無人機攻擊克里姆林宮一事，美國是幕後主腦，基輔僅是聽命行事，但此一說法遭美方否認。DW訪問的專家分析了幕後黑手的各種可能。

克宮發言人指控美國是無人機事件的背後主腦。圖為2020年疫情期間，他代遠端參與的普京出席記者會

克宮發言人指控美國是無人機事件的背後主腦。圖為2020年疫情期間，他代遠端參與的普京出席記者會

（德國之聲中文網）俄羅斯週三（5月3日）指控烏克蘭在夜間用無人機襲擊克里姆林宮、企圖殺害俄國總統普京未遂，卻遭烏方否認。隨後，俄羅斯再次指責是美國策劃了這場無人機襲擊事件。

克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱，此襲擊的決定不是出自基輔，華盛頓才是真正的幕後主使：「基輔只做被交代要做的事⋯⋯華盛頓應該清楚，我們是知道這一點的。」

華盛頓4日否認了這個指控。路透社報導，白宮國安發言人科比（John Kirby）指佩斯科夫「荒謬可笑」的言論「就是在說謊」。他重申，目前尚無確切證據可證明無人機影片的真實性。美聯社報導，澤倫斯基稱他對克宮的意見「不感興趣」。

歐盟外交政策負責人博雷爾（Josep Borrell）則警告莫斯科，「不要以這所謂的襲擊為藉口」來升級衝突。

在俄烏戰火延燒的過去1年中，莫斯科一直堅稱基輔是聽命於美國，並指責西方世界以代理人領導對俄羅斯的戰爭。

俄罗斯：乌克兰试图用无人机暗杀普京

無人機事件的幕後黑手

DW訪問了歐洲外交關係委員會的國防專家弗蘭克（Ulrike Franke），她致力研究無人機、人工智慧（AI）等新科技對戰爭的影響。弗蘭克認為，俄方對美國的指控似乎有些牽強。早前，莫斯科曾表示無人機事件發生時，普京人並不在克宮。

弗蘭克告訴DW：「若說美國正試圖暗殺普京，用的卻是一架顯然不知他身在何方的無人機，機上也沒有多足夠對克宮造成任何破壞的爆炸性物質，這似乎有點荒謬。」

其他專家曾稱，此事件看來不像一場認真的暗殺企圖，可能僅是一次「象徵性襲擊」。

然而，弗蘭克認為，光是這架無人機能飛到紅場和克宮的屋頂上，「對俄羅斯的防空系統來說，就已經不是一件好事了」。

她提醒，日前有位烏克蘭商人宣布，若有任何烏國製造商能成功於5月9日讓其無人機在紅場上飛行，將可獲得50萬美元的獎金。「所以這也許是第一次試飛」，弗蘭克說。

同時弗蘭克也表示，這次襲擊很可能不是基輔下令的、也不是烏克蘭軍隊發動的襲擊。她說：「這次襲擊的模式，與烏方以前確實對俄羅斯領土進行過的襲擊截然不同。」

她引述另位專家說法指出，目前為止，烏方無人機對俄羅斯領土的所有襲擊，都非常明確地針對軍事設施。她因此認為，烏克蘭否認襲擊克里姆林宮的說法是可信的。

弗蘭克也不排除此事出自俄羅斯當地流氓、或烏克蘭軍隊之手。她說，這架無人機看起來並不大，「所以它似乎更有可能不是從烏克蘭一路飛來的，而是從更近的地方起飛的」。

圖為國防專家弗蘭克（Ulrike Franke）的資料照。

圖為國防專家弗蘭克（Ulrike Franke）的資料照。

美聯社引述1位匿名美國官員說法，指美國情報人員仍在釐清無人機事件的主使是誰，目前尚無明確答案。他指出，此事有可能是俄羅斯發起的「假旗行動」（false flag operation），意在把責任歸咎於烏克蘭，並正當化其反擊措施；但也不排除親烏組織參與其中的可能。這位官員補充，拜登政府「肯定不會支持攻擊普京」。

華盛頓智庫「戰爭研究所」（Study of War）也質疑，此事可能是俄羅斯自導自演，目的是為重燃國內民眾對俄烏戰爭的注意，以藉此發動更廣泛的社會動員。

該智庫指，俄羅斯近日加強了維安措施，在這樣的情況下，「兩架無人機要先穿過多層防空系統，再在其克宮的正上空被擊落，還能很剛好地被相機捕捉到這麼壯觀的畫面，這是極不可能的」。

基輔也擊落無人機

基輔4日爆發了4天內的第3次空襲，但防禦系統攔截了所有無人機和導彈。

空襲解除警報後，烏克蘭軍方宣布擊落了1架自家「失控」的無人機。據美聯社報導，基輔另一區至少還有1架無人機在被擊落，但不清楚它來自俄方或烏方。

同日，澤倫斯基在荷蘭海牙的國際刑事法院，敦促國際社會追究普京的責任。他也利用此行敦促比利時和荷蘭首相派遣先進戰機，協助烏方「在戰場上伸張正義」。

澤倫斯基此番出行，乘坐的是荷蘭提供的飛機和裝甲車，所到之處亦有安保人員嚴密監視保護。

澤倫斯基在荷蘭海牙的國際刑事法院，敦促國際社會追究普京的責任，也敦促荷蘭及比利時派遣先進戰機幫助烏克蘭。

澤倫斯基在荷蘭海牙的國際刑事法院，敦促國際社會追究普京的責任，也敦促荷蘭及比利時派遣先進戰機幫助烏克蘭。

（綜合報導）

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