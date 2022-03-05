俄指控美国在乌克兰进行“军事生物计划” 要求美方给说法

（德国之声中文网）俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃（Maria Zakharova）周三对记者表示，俄罗斯在"特种军事行动"中发现美国在乌克兰进行军事生物计划的证据。

"我们确认，在特种军事行动中发现紧急试图抹去军事生物计划证据的痕迹。"

扎哈罗娃表示："我们可以断定，在直接靠近我国领土的乌克兰生物实验室中，正在开发生物武器部件。" 扎哈罗娃称，俄罗斯有文件显示，乌克兰卫生部在2月24日后下令销毁鼠疫、霍乱、炭疽和其他病原体样本。

俄罗斯所述文件的真实性目前无法得到独立确认。

俄罗斯指称美国国防部资助了该项计划，要求美国公开做出解释。

"美国国防部以及总统府有义务正式向全球社会正式作出解释。"扎哈罗娃在记者会上表示，"我们要求提供细节"。

战火下的乌克兰百姓 200万人逃离乌克兰 在乌克兰首都基辅附近，乌克兰士兵正在帮助一户带着婴儿的家庭逃离家园。在这个地区，大多数桥梁已经被毁。这样的景象如今随处可见。越来越多的乌克兰城镇遭到俄军袭击。

战火下的乌克兰百姓 躲避炮火 这是距离基辅以西仅有几公里的伊尔平（Irpin）。俄军在上周六轰炸了整整一天，民众们躲在被毁的桥梁下寻求庇护。甚至一些原本不打算离开的人也动摇了信念，加入到了逃亡的队伍。

战火下的乌克兰百姓 艰难的撤离 一些民众试图搭乘巴士离开。在乌克兰士兵的护送下，民众使用旧木板搭成的临时桥梁过河。

战火下的乌克兰百姓 拥挤的火车站 许多人选择乘坐火车逃亡。这张照片摄于3月4日伊尔平火车站。大批民众计划先赶往基辅，希望从那里能够找到出路。

战火下的乌克兰百姓 最后一瞥 逃离战火和炮击的人们不知道他们家园变成什么样子，也不知道他们是否或者何时能够重返故土。许多火车都过于拥挤，比如这趟从伊尔平开往基辅的火车，这意味着人们无法携带太多行李。

战火下的乌克兰百姓 遭受炮击 这所房子被迫击炮击中着火，以前住在这里的居民试图从燃烧的房子里抢救一些个人财物。根据联合国估计，已有140多万人逃离乌克兰。一些专家表示，总共可能会有多达1000万人会离开这个国家。

战火下的乌克兰百姓 战争的痕迹 伊尔平的这座公寓楼在遭到炮击后几乎完全坍塌。俄罗斯军方对公寓楼和其他民用基础设施的袭击越来越多，这是观察人士预测难民人数将大幅上升的一个主要原因。

战火下的乌克兰百姓 供应枯竭 就在几天前这里还是一家普通的超市。但现在，它已成为战时短缺的一个象征，被抢购一空的货架。乌克兰士兵集中剩下的食物和水，分发给当地居民。

战火下的乌克兰百姓 电影院的新用途 留下来保卫祖国的乌克兰人都在接受一些基本的战斗训练。在西部城市利沃夫(Lviv)的这家电影院暂时成为平民演练的场所，这里给民众发放武器，并简要介绍如何使用它们。对许多人来说这都是人生中第一次拿枪。

战火下的乌克兰百姓 等待入境斯洛伐克 只要能离开乌克兰就安全了！许多人抱着这样的念头，走上逃亡的道路。

战火下的乌克兰百姓 被击中的民宅大楼 基辅市长克利琴科称，一栋民宅大楼被俄罗斯导弹击中。他呼吁基辅市民寻找安全地点避难。

战火下的乌克兰百姓 寻找掩护 基辅市区警报大作，市民逃往地下室、地铁站、地下停车场等地点躲避空袭。

战火下的乌克兰百姓 暂时的栖身之所 基辅市民将地铁站作为临时防空洞，躲避俄罗斯的空袭。基辅约有300万居民。

战火下的乌克兰百姓 泽连斯基：“我们都在这里” 乌克兰总统泽连斯基二月末发布一支视频，破除有关他已经逃离乌克兰的传言。泽连斯基以及他的政府团队成员站在位于基辅的总统府前，对着镜头表示：“我们都在这里。我们的军队在这里。我们的社会公民都在这里。我们在这里捍卫我们的独立、我们的国家。而且会继续下去。”

战火下的乌克兰百姓 逃离战火 部分乌克兰民众搭乘火车前往西部避难。邻国波兰、匈牙利和罗马尼亚都开始接收来自乌克兰的难民 。

战火下的乌克兰百姓 搭火车前往波兰 乌克兰人口为4400万人。波兰等乌克兰西部邻国或将成为乌克兰难民的主要目的国。图中，乌克兰民众在乌克兰西部城市利沃夫等待前往波兰的火车。

战火下的乌克兰百姓 大排长龙的逃难人潮 前约有100万乌克兰人生活在波兰，两国不少人民之间拥有血缘关系或紧密友谊。有乌克兰难民说，等过境花了近60小时。图片中，一名波兰士兵正协助乌克兰难民进入波兰边境。

战火下的乌克兰百姓 逃往匈牙利 一些乌克兰人带着简单的行囊徒步前往邻国匈牙利。在俄罗斯发动攻击后，逃难人潮陆续抵达匈牙利边境。虽然匈牙利总理奥尔班同普京关系不错，燃起战火后，奥尔班宣布向乌克兰难民开放边界。 作者: Greta Hamann



早在上周日（3月6日），俄罗斯外交部已在推特上表示，俄罗斯军队发现基辅"销毁在乌克兰军事生物计划的痕迹"。

乌克兰总统府发言人严厉驳斥这一指控。美国五角大楼一名发言人周二表示，"俄罗斯的荒谬错误信息明显是不实的。"

美国助理国务卿纽兰（Victoria Nuland）周二在听证会上针对美国是否在乌克兰拥有生物武器的提问回答道："乌克兰拥有生物研究设施，事实上我们现在相当担忧俄罗斯军队可能会试图夺取控制权。"

"所以我们与乌克兰合作，研究如何防止任何研究资料落入俄罗斯军队手中。"

美国参议员卢比奥（Marco Rubio）指出，俄罗斯政治宣传报道声称，发现乌克兰有施放生化武器的计划，而且是由北约负责协调。他在听证会上提问道，若乌克兰境发生生化武器攻击，俄罗斯是否会在背后支持，纽兰的回答是："在我看来，这是毋庸置疑的。"

"而且将自己计划做的事情归咎他人，这是俄罗斯的典型手段。"

位于华盛顿的美国智库大西洋理事会（Atlantic Council）指出，克里姆林宫正试图通过虚假指控乌克兰开发脏弹和生物武器来合理化其入侵行为。该智库表示，没有证据显示乌克兰在制造这种武器。

（路透社、法新社）

观看视频 03:27 事实核查：有关乌克兰战争的5个假画面

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