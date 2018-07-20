 俄持续干预大选 美官员忧民主倒退 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.08.2018

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时政风云

俄持续干预大选 美官员忧民主倒退

美国情报部门主管齐聚白宫，提出因应俄罗斯干预美国大选的对策。美国总统特朗普因为此事面临国内强烈批评声浪。

Christopher Wray, Sarah Huckabee Sanders, John Bolton, Paul Nakasone (picture-alliance/E.Vucci)

美国情报官员警告俄罗斯对2018美国期中选举干预无所不在。

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特朗普在芬兰见完普京后，马上就被国内舆论围攻。讨论正热时，他又被证实安排普京访美。不过，德国总理默克尔却欢迎俄美首脑会晤。 (20.07.2018)

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美国总统特朗普与普京私下会谈了两个多小时。他说自己「没有理由相信」俄罗斯总统普京带领的政府曾经介入2016年的美国总统大选。 (17.07.2018)

12名俄罗斯情报人员被指控，在2016年大选期间入侵民主党及其总统候选人希拉里·克林顿的电脑，窃取信息。该指控是“通俄门”调查的一部分，而消息的公布正值特朗普与普京即将会面这个敏感的时间点。 (14.07.2018)

(德国之声中文网）美国情报部门主管週四(8/2)发出警告，表示俄罗斯为干涉即将到来的美国期中选举，已经发动资讯战，也强调美方集结政府资源全力抵御。

美国国家情报部门负责人、国土安全部、国家安全局和联邦调查局召开联合记者会，向民众保证有关单位正在採取行动，防止外国势力干预大选。

他们说，俄罗斯持续通过各种手段破坏美国民主，包括传播虚假信息、压制投票人数和提供非法竞选资金。俄国还对投票基础设施、民选官员和个别人士等进行网路攻击。

美国情报机构决定与社交媒体共享这些机密信息，以打击俄罗斯的行动，同时展开相关调查。未来锁定州级和地方合作伙伴，分享可能受干扰的资讯。

国家情报总监科茨(Dan Coats)说：「我们持续发现俄罗斯宣传假消息，试图削弱和分裂美国。」

联邦调查局局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）则强调：「这不仅仅是一个选举季节的威胁。我们的对手正试图在持续和定期的基础上破坏我们的国家，不管是不是选举季。」

国土安全部长尼尔森 (Kirstjen Nielsen)指出，「美国的民主正处于十字路口。」

美国政府对于俄罗斯干预选举的处理方式不同调。特朗普在胜选后反复淡化这件事，但美国情报部门主管现在却集体出面，警告俄罗斯的干涉企图。

美国总统特朗普一直因为无法针对俄国干预选举採取有效行动而受到两大党批评。

Finnland Helsinki PK Treffen Trump Putin (picture-alliance/Zumapress)

热切的「普普会」引起美国舆论强烈批评，特朗普回国後立刻澄清。

夏立民/罗法 (美联社、法新社、路透社、德新社)

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