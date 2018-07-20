俄持续干预大选 美官员忧民主倒退

(德国之声中文网）美国情报部门主管週四(8/2)发出警告，表示俄罗斯为干涉即将到来的美国期中选举，已经发动资讯战，也强调美方集结政府资源全力抵御。

美国国家情报部门负责人、国土安全部、国家安全局和联邦调查局召开联合记者会，向民众保证有关单位正在採取行动，防止外国势力干预大选。

他们说，俄罗斯持续通过各种手段破坏美国民主，包括传播虚假信息、压制投票人数和提供非法竞选资金。俄国还对投票基础设施、民选官员和个别人士等进行网路攻击。

美国情报机构决定与社交媒体共享这些机密信息，以打击俄罗斯的行动，同时展开相关调查。未来锁定州级和地方合作伙伴，分享可能受干扰的资讯。

国家情报总监科茨(Dan Coats)说：「我们持续发现俄罗斯宣传假消息，试图削弱和分裂美国。」

联邦调查局局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）则强调：「这不仅仅是一个选举季节的威胁。我们的对手正试图在持续和定期的基础上破坏我们的国家，不管是不是选举季。」

国土安全部长尼尔森 (Kirstjen Nielsen)指出，「美国的民主正处于十字路口。」

美国政府对于俄罗斯干预选举的处理方式不同调。特朗普在胜选后反复淡化这件事，但美国情报部门主管现在却集体出面，警告俄罗斯的干涉企图。

美国总统特朗普一直因为无法针对俄国干预选举採取有效行动而受到两大党批评。

夏立民/罗法 (美联社、法新社、路透社、德新社)