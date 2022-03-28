俄承諾減少軍事行動 美半信半疑

(德國之聲中文網) 烏克蘭和俄羅斯的談判代表週二（3月29日）在土耳其的伊斯坦堡結束了長達4小時的面對面會談，烏克蘭代表表示，談判已經有足夠的進展，雙方可以為舉行兩國總統之間的會議做準備。俄羅斯則說，雙方進行了「建設性」的會談，這也使外界增高結束俄烏戰爭的期待。

然而，俄羅斯最高談判代表梅丁斯基（Vladimir Rostislavovich Medinsky）說，只有在兩國外交部批准協議的情況下，普丁和澤連斯基才有可能會面。

會談結束後，烏克蘭談判代表告訴記者，如果能建立安全保障體系，烏克蘭將同意保持中立地位。他說，在新的制度下，以色列、波蘭、加拿大和土耳其可以成為烏克蘭的安全保證人。中立地位將包括不在烏克蘭領土上設立任何外國軍事基地。

烏克蘭代表強調，為了使與俄羅斯達成的任何最終協議生效，整個烏克蘭需要實現全面和平，並補充說，烏克蘭需要就任何最終協議的條款進行全民公投。他們還建議就被俄羅斯佔領的克里米亞的地位與俄羅斯進行磋商。

同日，俄羅斯國防部副部長福明（Alexander Fomin）告訴記者，有鑒於俄羅斯與烏克蘭進行的最新一輪談判，俄羅斯將減少在基輔和切爾尼戈夫周圍的軍事活動。

他告訴記者：「為了增加互信，並為進一步的談判和實現同意和簽署協議的最終目標創造必要條件，俄羅斯決定大幅度從根本上減少基輔和切爾尼戈夫方向的軍事活動。」

在宣布俄羅斯將減少其在基輔和切爾尼戈夫周圍的軍事活動後，俄羅斯首席談判代表梅丁斯基澄清說，這並不等於停火。他向俄羅斯的塔斯新聞社表示：「這不是停火，但這是我們的願望，至少在這些戰線上逐步實現衝突的降級。雙方會談還有很長的路要走。」

據美聯社報道，烏克蘭軍方表示，已經注意到俄羅斯在基輔和切爾尼戈夫周圍的撤軍情況。土耳其也表示，預計俄羅斯和烏克蘭外長將在下一階段舉行會議，以確定兩國相互理解，並為澤連斯基和普丁之間的會晤奠定基礎。土耳其外交部長卡武索格魯（Mevlut Cavusoglu）說：「我們非常高興地看到雙方在每個階段都加強了和睦關系。」

美英憂莫斯科假減兵

雖然俄羅斯承諾減少在烏克蘭境內部分地區的軍事行動，但美國卻對俄羅斯的實際作法存疑。美國總統拜登29日表示，他不相信俄羅斯關於削減基輔周邊軍事行動的承諾會導致衝突發生重大變化。他在與英國、法國、德國和義大利的領導人舉行電話會議後對記者說：「我們將看看他們是否貫徹執行。他們雙方似乎有一個共識，那就看看接下來會產生什麼樣的結果。」

美國國務卿布林肯同日也對俄羅斯聲稱在土耳其舉行的談判中取得進展提出質疑。他在出訪摩洛哥時表示：「我沒有看到任何東西表明談判正在以一種有效的方式向前推進，因為我們沒有看到俄羅斯認真（減兵）的跡象。我們關注的是俄羅斯的所作所為。」

美國有線電視新聞網CNN在報導中指出，布林肯再次呼吁俄羅斯結束戰爭，並說烏克蘭人是在「有槍指著他們的頭」的情況下參與談判的。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）29日也表示：「過去一天，是否有一些俄羅斯部隊已離開基輔？是的，我們認為有，但數量不多。但我們認為，這是俄羅斯部隊一種重新定位的作法，並非真正的撤退。我們都應該凖備好觀察俄羅斯部隊對烏克蘭其他地區的攻勢。這並不意味著俄羅斯對基輔的威脅已經結束。」

與此同時，英國首相約翰遜（Boris Johnson）的發言人29日說，他呼籲俄羅斯軍隊從烏克蘭全面撤出。當被問及俄羅斯承諾縮減他們在基輔和切爾尼戈夫市周圍的軍事行動時，這位發言人說：「我們將根據他的行動，而不是他的言論來衡量普丁和他的政權。」

他告訴記者：「俄羅斯在基輔周圍進行的轟炸有所減少，主要是因為烏克蘭部隊成功地擊退了俄羅斯在該市西北部的攻勢。但戰鬥仍在繼續。俄羅斯部隊在馬里烏波爾和其他地區仍進行猛烈的轟炸。因此，我們不希望看到除了俄羅斯軍隊完全撤出烏克蘭領土之外的任何情況。」

荷蘭、比利時、愛爾蘭驅逐俄外交官

同日，荷蘭外交部長霍克斯特拉（Wopke Hoekstra）表示，荷蘭已經驅逐了17名「臥底外交官」的俄羅斯「情報人員」。他在一份聲明中寫道：「這些情報人員是對（荷蘭）安全的威脅。經驗表明，俄羅斯不會對這種措施不聞不問。我們不能對此進行猜測，但外交部已為近期可能發生的各種情況做好準備。」

在荷蘭宣布相關決定不久後，比利時外交部長威爾姆斯（Sophie Wilmes）也說，比利時將驅逐21名俄羅斯外交官，因為他們的行動與間諜活動或非法展現影響力有關。愛爾蘭外交部長科維尼（Simon Coveney）則說，愛爾蘭也將驅逐4名俄羅斯外交官，因為他們的活動「不符合國際外交行為標準」。

同一時間，俄羅斯外交部也表示，莫斯科已經驅逐了10名來自愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛的外交官，這是俄羅斯對波羅的海國家近日驅逐10名俄羅斯外交官所做出的回應。

波羅的海國家曾表示，驅逐俄羅斯外交官是因為他們一直在進行「與其外交地位不相符」的活動。此外，他們還說此舉也是為了聲援烏克蘭。為此，俄羅斯召見愛沙尼亞、拉脫維亞與立陶宛駐俄羅斯的大使，並對這些國家「挑釁性和無理的行動」提出堅決抗議。

（路透社、法新社、美聯社）

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