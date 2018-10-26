俄扣押乌克兰船舰　紧张情势升级

（德国之声中文网）俄罗斯周日(11月25日)向乌克兰船舰开火，打伤了三名船员，并在克里米亚海岸附近扣押了这三艘船舰。

负责监管俄国边防警卫队的俄罗斯联邦安全局（FSB）表示，乌克兰船舰非法进入俄罗斯领海，俄方被迫开火。FSB表示：「有确切的证据证明，基辅精心策划了这场挑衅。」也说很快会把资料公诸于世。

三名受伤的乌克兰船员接受治疗后目前情况稳定。

俄罗斯占领克里米亚(Crimea)，并且宣称拥有亚速海主权，即为图中蓝色地标处

事件经过

当天稍早，两艘乌克兰海军炮艇Berdyansk、Nikopol和一艘拖船准备从黑海的敖德萨，经亚速海(Sea of Azov)前往乌克兰港口城市马里乌波尔(Mariupol)，在准备通过克里米亚与俄罗斯大陆之间的狭窄通道－克赤海峡时，与俄罗斯爆發衝突。

乌克兰海军说，一艘俄罗斯海岸警卫队船舰撞击拖船，导致船舶发动机和船体受损。随后，俄方向乌克兰开火。

俄罗斯指责三艘乌克兰船只未经许可进入其领海，违反《联合国海洋公约》。俄方阻止任何船只从黑海进入亚速海。乌克兰则表示，俄罗斯的行为才是违反国际法，坚持FSB已收到有关船舶航行的预先通知。

乌克兰总统波罗申科（Petro Poroshenko）周一表示，他将在议会提议宣布戒严。一旦成真，将限制公民自由，给予国家机构更大的权力。

欧盟和北约分别要求双方克制，也要求俄罗斯恢复克赤海峡的航行自由。

驻扎在克里米亚的俄罗斯海军发布照片显示三方对峙状况

紧张情势升级

2003年的条约将亚速海指定为共享领海，但俄罗斯自2015年以来一直主张拥有该航道的控制权。

最近的争端引发了人们的担忧，两国之间的冲突可能更广泛升级。

2014年，俄罗斯吞并克里米亚半岛，遭到国际社会谴责。其后，乌克兰在东部地区与亲俄分裂分子發生内战。

夏立民/罗法（德新社、路透社）