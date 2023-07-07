 俄战机干扰美军无人机 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.07.2023

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时政风云

俄战机干扰美军无人机

美军方称，周三和周四两天，俄罗斯战机在叙利亚上空两次以"持续、不专业"的方式拦截美国无人机。

US-Luftwaffe belästigen russische Kampfflugzeuge zum zweiten Mal in zwei Tagen amerikanische Drohnen über Syrien

美军公布的视频画面：美军称，俄罗斯一架苏-35战机在美国空军MQ-9无人机附近投掷降落伞照明弹

（德国之声中文网）美军方称，在叙利亚上空，俄罗斯战机在不到24小时内两次迫近美国无人机

美国空军中央指挥部指挥官格林科维奇（Alex Grynkewich）中将表示，周四的事件发生在当地时间早晨9点半，地点位于叙利亚西北部上空。"俄机在无人机前方投掷降落伞照明弹，并以危险方式逼近，对所有飞机的安全都构成威胁。"

美国空军中央指挥部发言人安德鲁斯（Michael Andrews）上校表示："俄方的骚扰，包括一架苏-34和一架苏-35的逼近飞行以及向MQ-9直接投掷降落伞照明弹，持续了近一个小时。"他说："所以不是很快地飞过，而是一种持续和不专业的互动。"

US-Luftwaffe belästigen russische Kampfflugzeuge zum zweiten Mal in zwei Tagen amerikanische Drohnen über Syrien

美国空军称俄罗斯战机两天内两度逼近干扰美军无人机（图为美军公布的视频画面）

此前一天的周三上午十点半，俄战机也在叙利亚上空对美无人机进行骚扰。美中央指挥部发布了周三和周四两天的事件视频。

周三的视频显示，俄苏-35战机逼近MQ-9无人机。格林科维奇就周三的事件表示："一位俄方飞行员驾驶其飞机到一架MQ-9前方，并使用后燃器，由此降低了操作员安全操控飞机的能力。"

格林科维奇在周四的声明中表示，敦促俄罗斯在叙利亚军队停止这一无所顾忌的行为，并遵守一个职业空军所应有的行为准则。

美国和俄罗斯都在叙利亚有军事行动。美国主要集中在打击叙利亚"伊斯兰国"武装力量。俄罗斯则是叙总统阿萨德最坚定的盟友之一。

四个月前，一架俄罗斯战机在黑海国际水域上空迫使一架美国MQ-9无人机坠落。

（美联社、法新社）

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