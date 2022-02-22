俄恐在烏東建軍事基地 烏總統：不放棄任何領土

（德國之聲中文網）烏克蘭總統沃洛季米爾・澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy ）週二（2月22日）凌晨發表全國電視講話稱，烏克蘭不會放棄任何領土。他指出，俄羅斯的行為是對烏克蘭國家主權和領土完整的侵犯，破壞了和平努力和現有的談判模式。他說，無論俄國發表何種聲明，烏克蘭在國際上認可的邊界都將保持原樣。

澤倫斯基強調，烏克蘭不會害怕，不會割讓任何東西，並指控普京下令讓軍隊進入烏克蘭的行動，正在破壞和平和現有的國際協議。他說，烏克蘭想要和平，支持政治和外交解決紛爭，正在等待國際合作夥伴採取明確有效的支持措施。

澤倫斯基指出，烏克蘭希望通過外交途徑解決危機，他的國家已準備好進行長期談判，並稱「我們致力於走在和平和外交道路，但我們在自己的土地上，不懼怕任何事情和任何人，我們不欠任何人，我們也不會給任何人甚麼東西。」

他也呼籲烏克蘭、俄羅斯、德國和法國的領導人召開緊急峰會，同時敦促烏克蘭的盟友對俄羅斯採取行動。澤倫斯基建議應緊急召開「諾曼底模式」的四方峰會，並保證烏方將致力於政治和外交途徑來解決衝突，但不會屈服於挑釁。

在普京要求俄羅斯國防部派遣部隊進入烏克蘭兩個分離地區，以「維持和平」後，《路透社》引述一名目擊者稱，看到異常龐大的軍事部隊正在頓涅茨克進行不尋常的移動。

俄羅斯建軍事基地

雖然烏克蘭強調不放棄其領土，但俄羅斯仍動作頻頻。根據普京總統與分離主義領導人週一（21日）簽署的互助條約，俄羅斯稱已獲得了在烏克蘭兩個分離地區建立軍事基地的權利。

普京21日簽署命令，承認烏克蘭東部兩個分離共和國為「獨立實體」，彼此簽訂友好合作互助條約。 《路透社》報導稱，俄羅斯與兩「共和國」簽訂友好合作互助條約中，允許俄羅斯可在當地建立軍事基地，並就互相保護、軍事合作以及邊界認定等達成協議。

其中邊界問題相當重要，因為分離主義分子聲稱這兩個地區的部分地區，目前是處於烏克蘭的控制。一位俄羅斯議會議員和頓涅茨克政治領導人上個月曾對《路透社》說，分離主義分子希望俄羅斯能幫助他們奪取對這些地區的控制權。

此外，俄羅斯也將重建當地經濟。兩個「國家」過去都是工業中心，在與烏克蘭政府進行了八年的戰爭後，需要大量的支持來進行重建。

俄羅斯與頓涅茨克和盧甘斯克的互助條約為期10年，除非其中一方主動退出，否則條約將自動延長5年。

（路透社）

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