俄总理访华 李强: 愿同俄方进一步扩大经贸往来

俄罗斯总理米舒斯京已抵达中国进行访问，寻求加强俄中合作。中国国务院总理李强表示，中国愿意进一步扩大与俄罗斯的经贸往来。中国外交部也于周二再次挺俄，表示反对“未经安理会授权的单边制裁和长臂管辖”。
（德国之声中文网）俄罗斯总理米舒斯京（Mikhail Mishustin）5月23日开始对中国进行为期两天的访问，他呼吁俄中进行更多经济合作。
据德新社报道，米舒斯京在上海的一个经济论坛上表示，俄罗斯希望向中国出售更多的农产品。他表示，俄罗斯农业从业者“准备大幅扩大对中国市场的产品出口，同时扩大所提供的动植物产品的范围”。这位俄罗斯总理称，要实现这一目标，就需要拆除障碍。
相关背景是，由于西方在俄罗斯入侵乌克兰后对俄实施制裁，俄罗斯在出口农产品方面存在困难。虽然没有专门针对俄罗斯农业的制裁，但西方对出口交易融资和船舶保险的限制也影响了农业领域。
据俄罗斯官媒塔斯社报道，在上海，米舒斯京还谈到了俄罗斯与中国高科技行业加强联系。
据中国官媒报道，中国国务院总理李强5月23日向中俄商务论坛致贺信。李强表示，中国愿同包括俄罗斯在内的世界各国加强互利合作，构建开放型世界经济，高质量共建“一带一路”，为全球经济注入更多确定性和发展动力。
这位中国国务院总理也指出，“中方愿同俄方进一步扩大经贸往来，推动合作量质并进”。
按照计划，米舒斯京也将前往北京，在周三与中国领导人习近平举行会谈。
在周二（5月23日）的例行记者会上，在被俄罗斯塔斯社问及“西方可能对中俄加强合作表示担忧、不满，甚至会考虑因为涉俄因素而实行制裁”时，中国外交部发言人毛宁表示，中国“一贯反对没有国际法依据、未经联合国安理会授权的单边制裁和长臂管辖”。
毛宁也称，“中俄之间的合作既不针对第三方，也不受第三方干扰和胁迫。中方将采取一切必要措施，坚决维护中国企业正当合法权益”。
目前，中国正尝试在俄乌之间进行斡旋。中国在今年2月发表了“关于政治解决乌克兰危机的中国立场”12点声明。今年4月，中国领导人习近平在俄乌开战后首度与乌克兰总统泽连斯基通话，并承诺派特使前往乌克兰。
中国政府欧亚事务特别代表李辉上周访问了乌克兰。自俄乌战争爆发至今，李辉是中国访问乌克兰的最高级别官员。据俄罗斯塔斯社援引不具名消息来源报道，这位中国特使将于5月26日访问俄罗斯。
李辉曾于2009年至2019年担任中国驻俄罗斯大使，与俄罗斯关系密切，还曾获俄罗斯总统普京颁授友谊勋章。
这位中国特使除了前往乌克兰外，也访问了波兰、法国和德国。目前看来，俄罗斯是李辉此次访欧之旅的最后一站。
（路透社，德新社等）
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自从美中之间爆发”气球事件“后， 习近平调整了外交政策，开始积极地、全面地展开外交攻势，努力借助他国的帮助使中国成为能够对抗西方阵营的另一极主导力量。而在这个关键时刻，西方有些国家的领袖开始产生一种迷茫，他们在寻找对策中很可能掉入中国设计的外交陷阱。
即将前往中国访问的欧盟外交政策负责人博雷尔表示， 面对俄罗斯， “中国没有越过我们的任何红线”，中俄之间“无上限的友谊似乎有一些限制”，中国希望扮演和平“促进者”的角色。