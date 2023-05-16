 俄总理访华 李强: 愿同俄方进一步扩大经贸往来 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.05.2023

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俄总理访华 李强: 愿同俄方进一步扩大经贸往来

俄罗斯总理米舒斯京已抵达中国进行访问，寻求加强俄中合作。中国国务院总理李强表示，中国愿意进一步扩大与俄罗斯的经贸往来。中国外交部也于周二再次挺俄，表示反对“未经安理会授权的单边制裁和长臂管辖”。

图为俄罗斯总理米舒斯京（Mikhail Mishustin）5月23日在上海出席中俄商务论坛

图为俄罗斯总理米舒斯京（Mikhail Mishustin）5月23日在上海出席中俄商务论坛

（德国之声中文网）俄罗斯总理米舒斯京（Mikhail Mishustin）5月23日开始对中国进行为期两天的访问，他呼吁俄中进行更多经济合作。

据德新社报道，米舒斯京在上海的一个经济论坛上表示，俄罗斯希望向中国出售更多的农产品。他表示，俄罗斯农业从业者“准备大幅扩大对中国市场的产品出口，同时扩大所提供的动植物产品的范围”。这位俄罗斯总理称，要实现这一目标，就需要拆除障碍。

相关背景是，由于西方在俄罗斯入侵乌克兰后对俄实施制裁，俄罗斯在出口农产品方面存在困难。虽然没有专门针对俄罗斯农业的制裁，但西方对出口交易融资和船舶保险的限制也影响了农业领域。

据俄罗斯官媒塔斯社报道，在上海，米舒斯京还谈到了俄罗斯与中国高科技行业加强联系。

中国国务院总理李强向中俄商务论坛致贺信中表示：“中方愿同俄方进一步扩大经贸往来，推动合作量质并进”（资料图片）

中国国务院总理李强向中俄商务论坛致贺信中表示：“中方愿同俄方进一步扩大经贸往来，推动合作量质并进”（资料图片）

据中国官媒报道，中国国务院总理李强5月23日向中俄商务论坛致贺信。李强表示，中国愿同包括俄罗斯在内的世界各国加强互利合作，构建开放型世界经济，高质量共建“一带一路”，为全球经济注入更多确定性和发展动力。

这位中国国务院总理也指出，“中方愿同俄方进一步扩大经贸往来，推动合作量质并进”。

按照计划，米舒斯京也将前往北京，在周三与中国领导人习近平举行会谈。

据报道，米舒斯京此行也将前往北京，与习近平会面（图为两人2023年3月在莫斯科会面的资料图片）

据报道，米舒斯京此行也将前往北京，与习近平会面（图为两人2023年3月在莫斯科会面的资料图片）

在周二（5月23日）的例行记者会上，在被俄罗斯塔斯社问及“西方可能对中俄加强合作表示担忧、不满，甚至会考虑因为涉俄因素而实行制裁”时，中国外交部发言人毛宁表示，中国“一贯反对没有国际法依据、未经联合国安理会授权的单边制裁和长臂管辖”。

毛宁也称，“中俄之间的合作既不针对第三方，也不受第三方干扰和胁迫。中方将采取一切必要措施，坚决维护中国企业正当合法权益”。

俄官媒：中国特使将于5月26日访俄

目前，中国正尝试在俄乌之间进行斡旋。中国在今年2月发表了“关于政治解决乌克兰危机的中国立场”12点声明。今年4月，中国领导人习近平在俄乌开战后首度与乌克兰总统泽连斯基通话，并承诺派特使前往乌克兰。

中国政府欧亚事务特别代表李辉上周访问了乌克兰。自俄乌战争爆发至今，李辉是中国访问乌克兰的最高级别官员。据俄罗斯塔斯社援引不具名消息来源报道，这位中国特使将于5月26日访问俄罗斯。

据俄罗斯塔斯社报道，中国特使李辉将于5月26日访问俄罗斯。图为2019年，时任俄罗斯大使李辉获俄罗斯总统普京颁授友谊勋章

据俄罗斯塔斯社报道，中国特使李辉将于5月26日访问俄罗斯。图为2019年，时任俄罗斯大使李辉获俄罗斯总统普京颁授友谊勋章

李辉曾于2009年至2019年担任中国驻俄罗斯大使，与俄罗斯关系密切，还曾获俄罗斯总统普京颁授友谊勋章。

这位中国特使除了前往乌克兰外，也访问了波兰、法国和德国。目前看来，俄罗斯是李辉此次访欧之旅的最后一站。

（路透社，德新社等）

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未来，俄罗斯将沦为中国一个“加油站”而已？

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