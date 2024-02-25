俄当局已将纳瓦尔尼遗体移交给其母

（德国之声中文网）俄罗斯反对派领袖人物纳瓦尔尼去世一个多星期之后，他的遗体于周六被移交给母亲。

纳瓦尔尼团队的一名发言人表示，有关葬礼的安排事宜将在近期敲定，目前尚不清楚莫斯科方面是否会介入。

2月16日，在偏远寒冷的西伯利亚监狱关押的纳瓦尔尼突然去世，外界对于其死因充满疑问。在他死后，家人多次要求俄罗斯当局交出纳瓦尔尼遗体。

纳瓦尔尼母亲

据悉，官方人员在将尸体交给纳瓦尔尼母亲之前曾经发出警告，如果她拒绝悄悄将死者下葬，就会收回决定，并且将纳瓦尔尼埋在监狱营地。

纳瓦尔尼遗孀：普京侮辱死者

尤利娅·纳瓦尔纳亚周六指责俄罗斯总统普京在“折磨”她的婆婆。“他活着的时候你们虐待他，他死后还要继续折磨他。你们这是对死者的不敬。”

按照东正教基督徒的习俗，葬礼一般应该在死者去世后的第九天举行。纳瓦尔纳亚指出，普京不让纳瓦尔尼的家人按照宗教传统举行安葬悼念仪式，这是对他自己信仰的嘲弄——普京本人也是东正教徒。

据悉，监狱方面告诉纳瓦尔尼的母亲，她必须尽快做出决定，因为她儿子的实体已经开始腐烂。从官方透露的口风来看，克里姆林宫估计是不希望纳瓦尔尼家人为这位俄罗斯最知名的普京反对者举行大规模葬礼。

纳瓦尔尼遗孀：请你们和我站在一起

民间纪念活动遭到打压

在纳瓦尔尼死后，俄罗斯各地不断出现民众为其搭建的临时纪念碑。在这样一场“猫捉老鼠”的博弈中，已有数十人被警方逮捕。定期总是会有黑衣人出现，将悼念者放在公共场所的鲜花、蜡烛和纳瓦尔尼照片等收走。

在圣彼得堡悼念纳瓦尔尼的民众

声援反对派 数百名俄罗斯示威民众被拘

周六，在莫斯科的基督救世主主教座堂（Christ the Savior Cathedral）门前，警察上前对悼念者进行问话，记下了他们的名字和住址。

克里姆林宫发言人佩斯科夫周五驳回了有关普京是造成纳瓦尔尼死亡幕后黑手的指控，并称此类说法“毫无根据”。

根据狱方陈述，纳瓦尔尼2月16日在一次散步之后突感头晕不适，随后死于“猝死综合征”。

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（美联社、路透社）

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