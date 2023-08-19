俄导弹血腥袭击乌克兰北部历史名城

（德国之声中文网）乌克兰北部历史名城切尔尼戈夫的市中心本周六（8月19日）遭遇导弹袭击。据BBC等媒体报道，这次袭击导致七人死亡，上百人受伤。

乌克兰内政部长克里缅科（Ihor Klymenko）说，七名死者中有一名六岁女孩，伤者中有12名儿童。他还表示，在俄罗斯导弹袭击切尔尼戈夫中心时，泽连斯基正抵达瑞典访问。这是泽连斯基自去年俄罗斯全面入侵乌克兰以来首次访问该国。

泽连斯基谴责了这次袭击，他说袭击击中了包括一家剧院和一所大学在内的建筑物。他在Telegram上写道，“广场、理工大学、剧院，一个普通的周六，俄罗斯把它变成了痛苦和失去的一天。”

联合国也在周六晚些时候谴责俄罗斯对切尔尼戈夫市中心发动“令人发指”的袭击。

瑞典政府表示，泽连斯基与瑞典官员的会面将在瑞典首相的夏季官邸哈普松德（Harpsund）举行。哈普松德位于斯德哥尔摩以西约120公里处，泽连斯基也将在该地区会见瑞典国王卡尔十六世·古斯塔夫和王后西尔维娅。

在俄罗斯侵略乌克兰的战争开始后，瑞典放弃了其长期奉行的军事不结盟政策，向乌克兰提供武器和其他援助。

瑞典政府表示，瑞典已向乌克兰提供了200亿克朗（折合17亿欧元）的军事援助。瑞典也申请加入北约，但目前仍在等待加入中。

普京视察边境城市

在俄罗斯，普京视察了顿河的畔罗斯托夫市，访问了高级军事官员。该地区靠近俄乌边境。

克里姆林宫称，普京在俄罗斯南部军区总部听取了负责莫斯科在乌克兰行动的指挥官格拉西莫夫（Valery Gerasimov）等军方高层的汇报。

普京访问的确切时间没有公布，不过俄罗斯官媒公布了似乎是在夜间拍摄的视频片段，显示格拉西莫夫向普京致意并带领他进入一栋大楼。会晤本身是闭门进行的。

这是普京自瓦格纳佣兵团6月发动兵变未遂以来首次访问顿河畔罗斯托夫，当时该组织武装力量曾短暂控制了这座城市。瓦格纳头目普里戈津曾多次谴责担任俄罗斯武装部队总参谋长的格拉西莫夫和俄罗斯防长绍伊古拒绝向其在乌克兰的战士提供补给。

兵变时，普里戈津也声称，叛变不是针对普京，而是要罢免格拉西莫夫等军方高层，他指责这些人对乌克兰战争管理不善。

战事持续，乌克兰为过冬做准备

“我们能在军事上打败乌克兰吗？”

周五到周六的夜间，乌克兰空军声称击落了俄罗斯派往乌克兰北部、中部和西部地区的17架无人机中的15架。

基辅本周表示在东南战线取得了反攻成果，并于周三重新控制了乌克兰东部顿涅茨克州的乌罗扎因村。在乌罗扎因作战的俄罗斯方面的军事负责人呼吁“冻结战线”，称他的部队无法赢得对乌克兰的进攻。

“我们能在军事上打败乌克兰吗？”霍达科夫斯基（Alexander Khodakovsky）在Telegram上发布的一段视频中说：“现在和不久的将来都不行。”

（美联社等）

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