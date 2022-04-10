德语媒体：脱钩俄罗斯后也要脱钩中国?

制裁俄罗斯令西方国家体会到了经济脱钩俄罗斯的痛楚。而体量大得多的中国如果也被脱钩，西方国家能否承受？《法兰克福汇报》认为，不管多么痛苦，这都是必要的。《商报》则指出，假如脱钩中国，就意味着全球化进程彻底死透。