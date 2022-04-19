俄寡头指责俄军“屠杀乌克兰”

(德国之声中文网) 丁科夫(Oleg Tinkow)在社交网站Instagram上说，俄军针对邻国的"癫狂战争"必须停止，"90%的俄罗斯人反对这场战争"，支持战争的只是少数人，"但是每个国家都有10%的人是白痴"。

这位亿万富翁也是俄罗斯丁科夫银行的创办人，目前旅居国外。在俄乌战争爆发后，他和其他众多俄罗斯寡头一样，也遭到了西方国家的针对性制裁。

丁科夫在帖文中还说，俄军将领们现在已经认识到"自己的军队非常烂"；"既然整个国家都很烂，充斥着裙带关系、马屁精、奴才，它的军队又会好到哪里去呢？"

这位银行家认为，没有人能够从这场癫狂的战争中受益，这只会导致无辜的民众和士兵丧命。丁科夫还用英语向西方国家喊话："请给普京指一条能够保全颜面的退路、一条能够停止这场屠杀的明路。请你们比普京更理智、更友善。"

丁科夫称，俄罗斯精英圈内对西方对俄制裁的后果"非常不安"，克里姆林宫的官员们"非常惊讶地发现，他们不再能携带家人去地中海度假"；"企业家则在试图拯救剩余的财产。"

俄罗斯丁科夫银行在莫斯科的一处网点

银行急忙撇清关系

丁科夫银行则不愿对创始人的"个人意见"置评。银行在一则声明中说："丁科夫已经不再是丁科夫银行的一员，而且他已经长期不在俄罗斯境内生活。"声明还称丁科夫在过去几年有一些"健康问题"。

俄乌战争爆发以来，莫斯科方面大幅收紧了言论管控，强力打压国内的批评战争的言论。根据修订后的最新法规，凡是发表被政府认定为"有关俄军的假消息"者，将面临最高15年的监禁。

（法新社等）

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