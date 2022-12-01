俄寡头将欧盟告上法院 求偿「非物质损失」

（德国之声中文网）欧盟于周五（12月16日）公布了就俄乌战事向俄罗斯实施的第九轮制裁，包括一系列新的经济限制措施，并且对近200个组织和个人实施制裁。制裁人员名单中包括了国家杜马代表、俄罗斯政党和媒体人士等。此外，制裁组织新增三家俄罗斯银行以及多个媒体机构。被制裁个人和实体的欧盟境内资产将被冻结，遭制裁人员还会受到旅行禁令的限制。

本轮制裁方案也包括对军民两用产品、技术以及有助于提升俄罗斯国防安全的产品、技术实施了新的出口管制和禁令。欧委会主席冯德莱恩在其推特上表示，这次制裁主要聚焦于科技、金融及媒体行业。

俄罗斯常驻欧盟代表处对第九轮制裁发表声明表示，这些反俄限制措施是「非法的」，并且「与国际金融和贸易关系体系相矛盾，违背了世贸组织的基本原则」。

欧盟在今年度最后一场大会中宣布对俄罗斯实施第九论制裁

寡头不满受到制裁

不过，最近有媒体报导，受到制裁影响的俄罗斯和白俄罗斯寡头向位于卢森堡的欧洲法院起诉欧盟具有针对性的制裁。德国媒体《图片报》的报道称，目前在卢森堡待决、由受制裁的个人和公司提起的诉讼已经累积了61起。

这些寡头们为自己辩护，并且反驳对其在政治上或经济上支持俄罗斯总统普京和对乌战争的指控。他们也认为，欧盟颁布冻结资产和实施入境禁令是过度干涉他们的基本权利和财产。

一欧元赔偿金

根据欧洲法院提供的文件，其中两位寡头贝雷斯金（Grigory Berezkin）和季姆琴科（Gennady Timchenko）以他们所受的「非物质损失」为由寻求赔偿。贝雷斯金称，他的「声誉受到了严重损害」。他自认与乌克兰的事件没有关系，也不支持俄罗斯联邦政府。对此，他要求欧盟为他自认的「非物质损失」进行象征性的一欧元赔偿。

英国切尔西足球俱乐部的前老板阿布拉莫维奇也向欧洲法院提起诉讼

另一方面，居住在瑞士、与普京是冰球球友的季姆琴科希望从欧盟获得100万欧元的赔偿。他于法庭文件中指责欧盟在「原告与普京总统之间的关系」方面存在明显的错误评估。

其他向欧盟提出告诉的寡头包括英国切尔西足球俱乐部的前老板阿布拉莫维奇（Roman Abramowitsch），和大型金融集团阿尔法（Alfa-Group）的创始人和经理弗里德曼（Michail Fridman）。阿布拉莫维奇要求100万欧元赔款「作为对所造成的非物质损失的补偿」。

（德新社、南德意志报、图片报）

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