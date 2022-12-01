俄寡头将欧盟告上法院 求偿「非物质损失」

（德国之声中文网）欧盟于周五（12月16日）公布了就俄乌战事向俄罗斯实施的第九轮制裁，包括一系列新的经济限制措施，并且对近200个组织和个人实施制裁。制裁人员名单中包括了国家杜马代表、俄罗斯政党和媒体人士等。此外，制裁组织新增三家俄罗斯银行以及多个媒体机构。被制裁个人和实体的欧盟境内资产将被冻结，遭制裁人员还会受到旅行禁令的限制。
本轮制裁方案也包括对军民两用产品、技术以及有助于提升俄罗斯国防安全的产品、技术实施了新的出口管制和禁令。欧委会主席冯德莱恩在其推特上表示，这次制裁主要聚焦于科技、金融及媒体行业。
俄罗斯常驻欧盟代表处对第九轮制裁发表声明表示，这些反俄限制措施是「非法的」，并且「与国际金融和贸易关系体系相矛盾，违背了世贸组织的基本原则」。
欧盟在今年度最后一场大会中宣布对俄罗斯实施第九论制裁
寡头不满受到制裁
不过，最近有媒体报导，受到制裁影响的俄罗斯和白俄罗斯寡头向位于卢森堡的欧洲法院起诉欧盟具有针对性的制裁。德国媒体《图片报》的报道称，目前在卢森堡待决、由受制裁的个人和公司提起的诉讼已经累积了61起。
这些寡头们为自己辩护，并且反驳对其在政治上或经济上支持俄罗斯总统普京和对乌战争的指控。他们也认为，欧盟颁布冻结资产和实施入境禁令是过度干涉他们的基本权利和财产。
一欧元赔偿金
根据欧洲法院提供的文件，其中两位寡头贝雷斯金（Grigory Berezkin）和季姆琴科（Gennady Timchenko）以他们所受的「非物质损失」为由寻求赔偿。贝雷斯金称，他的「声誉受到了严重损害」。他自认与乌克兰的事件没有关系，也不支持俄罗斯联邦政府。对此，他要求欧盟为他自认的「非物质损失」进行象征性的一欧元赔偿。
英国切尔西足球俱乐部的前老板阿布拉莫维奇也向欧洲法院提起诉讼
另一方面，居住在瑞士、与普京是冰球球友的季姆琴科希望从欧盟获得100万欧元的赔偿。他于法庭文件中指责欧盟在「原告与普京总统之间的关系」方面存在明显的错误评估。
其他向欧盟提出告诉的寡头包括英国切尔西足球俱乐部的前老板阿布拉莫维奇（Roman Abramowitsch），和大型金融集团阿尔法（Alfa-Group）的创始人和经理弗里德曼（Michail Fridman）。阿布拉莫维奇要求100万欧元赔款「作为对所造成的非物质损失的补偿」。
（德新社、南德意志报、图片报）
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普京身边那些受到西方制裁的亲信们
伊戈尔·谢钦（Igor Sechin）
伊戈尔·谢钦（Igor Sechin）曾担任过俄罗斯副总理。由于他曾被任命为普京的副幕僚长，因此成为闻名遐迩的“灰衣主教”。他是俄罗斯石油公司（Rosneft）的CEO。欧盟的制裁文件将他称作是普京“最亲密的顾问和私人朋友”之一。文件中还称，谢钦支持俄罗斯并吞克里米亚，他执掌的石油公司曾向克里米亚的一个机场运送燃料。
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普京身边那些受到西方制裁的亲信们
阿利舍尔·乌斯马诺夫（Alisher Usmanov）
阿利舍尔·乌斯马诺夫（Alisher Usmanov）出生在乌兹别克斯坦，他是俄罗斯首屈一指的富豪，涉及的生意领域包括电信和矿产。欧盟称，乌斯马诺夫是普京最喜欢的寡头之一。他曾向普京的一位核心幕僚支付过数百万美元，还在他的私人豪华住宅中接待过普京。欧盟方面还表示，乌斯马诺夫会“打着普京的旗号解决自己生意上的麻烦”。上周，欧盟、美国和英国都将他列入了制裁黑名单。
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普京身边那些受到西方制裁的亲信们
米哈伊尔·弗里德曼（Mikhail Fridman）和彼得·阿文（Petr Aven）
欧盟将米哈伊尔·弗里德曼（Mikhail Fridman）描述为“俄罗斯顶级金融家和普京核心圈子的推动者”。 据路透社报道，弗里德曼和他的长期合作伙伴彼得·阿文（Petr Aven）（图右）从石油、金融和零售业中赚取了数十亿美元。 欧盟文件称，阿文是经常与普京在克里姆林宫会面的俄罗斯富商之一。
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普京身边那些受到西方制裁的亲信们
弗里德曼和阿文否认与普京有关联
弗里德曼（右二）和阿文上周在一场新闻发布会上均否认“同普京或者克里姆林宫之间存在任何经济或政治方面的关联”。这二人还表示，他们将“通过一切可用的手段”对实施制裁的毫无根据的基础提出质疑。出生在乌克兰西部的弗里德曼少数公开反对战争的受到制裁的俄罗斯人之一。
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普京身边那些受到西方制裁的亲信们
鲍里斯·罗滕贝格（Boris Rotenberg）和伊戈尔·罗滕伯格（Igor Rotenberg）
罗滕伯格家族以与普京关系紧密而闻名。鲍里斯·罗滕贝格（Boris Rotenberg）是SMP银行的共同所有人之一并与俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）有关联。鲍里斯的哥哥阿卡迪·罗滕贝格（Arkady Rotenberg）从十几岁起就和普京一起练习柔道。阿卡迪已经收到欧盟和美国的制裁。阿卡迪的儿子伊戈尔·罗滕伯格（Igor Rotenberg）控制着俄罗斯天然气工业股份公司钻井公司（Bureniye）。上周，鲍里斯·罗滕贝格和伊戈尔·罗滕伯格被英国和美国列入制裁黑名单。
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普京身边那些受到西方制裁的亲信们
根纳季·季姆琴科（Gennady Timchenko）
根纳季·季姆琴科（Gennady Timchenko）是俄罗斯银行（Rossiya Bank）的主要股东之一。根据欧盟制裁文件，该银行被视为俄罗斯高级官员的私人银行。该银行投资积极支持俄罗斯政府破坏乌克兰稳定的电视台。欧盟方面表示，俄罗斯银行还在克里米亚开设分行并支持俄罗斯非法并吞克里米亚。
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普京身边那些受到西方制裁的亲信们
阿列克谢·莫达佐夫（Alexei Mordashov）
阿列克谢·莫达佐夫（Alexei Mordashov）向俄罗斯国家媒体集团（National Media Group）进行了大量的投资。欧盟称，俄罗斯国家媒体集团支持莫斯科政府破坏乌克兰稳定的政策。莫达佐夫在一份声明中表示，他“与当前出现的地缘政治紧张局势毫无关系”。他还将乌克兰战争称作是“两个兄弟民族之间的悲剧”。
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普京身边那些受到西方制裁的亲信们
豪华游艇被没收
最新一轮制裁措施包括冻结个人资产和旅行限制。过去几天，俄罗斯大亨们拥有的数艘豪华游艇在意大利、法国和英国被没收。这其中就包括谢钦、乌斯马诺夫和季姆琴科的私人豪华游艇。
作者: Monir Ghaedi