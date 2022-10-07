俄富豪游艇现身香港 港府：无义务执行制裁

（德国之声中文网）一艘与被制裁的俄罗斯富豪莫尔达绍夫（Alexey Mordashov）有关的超级游艇目前停泊在香港。西方政府正在采取行动，扣押一些与俄罗斯富豪们有关的游艇。

这艘价值超过5亿美元的豪华游艇「诺德号」（Nord）在从俄罗斯符拉迪沃斯托克（Vladivostok，另译海参崴）出发一个多星期后，于周三（10月5日）下午抵达香港，这也是其最后一个停靠港。

根据彭博社的估计，莫尔达绍夫的财富超过180亿美元。他是俄罗斯最大的钢铁公司北方钢铁（Severstal）的执行长和主要股东。在俄罗斯入侵乌克兰后，他于2月受到美国、英国和欧盟的制裁，莫尔达索夫曾试图向欧洲法院提出上诉。

《南华早报》援引香港海事处发言人的话说，香港没有义务执行其他司法管辖区单方面实施的制裁。

美国和欧洲当局已经扣押了十多艘受制裁俄罗斯富豪们持有的游艇，以防止他们驶向其他不受制裁影响的港口。俄罗斯寡头开始将他们的游艇转移到土耳其等地的港口，自从乌俄战争以来，土耳其仍一直与俄罗斯保持着外交关系。

本次受到瞩目的超级游艇诺德号尺寸为141.6米，有两个直升机停机坪，一个游泳池和20个舱室。这艘游艇目前正挂着俄罗斯国旗航行。

普京身边那些受到西方制裁的亲信们 伊戈尔·谢钦（Igor Sechin） 伊戈尔·谢钦（Igor Sechin）曾担任过俄罗斯副总理。由于他曾被任命为普京的副幕僚长，因此成为闻名遐迩的“灰衣主教”。他是俄罗斯石油公司（Rosneft）的CEO。欧盟的制裁文件将他称作是普京“最亲密的顾问和私人朋友”之一。文件中还称，谢钦支持俄罗斯并吞克里米亚，他执掌的石油公司曾向克里米亚的一个机场运送燃料。

普京身边那些受到西方制裁的亲信们 阿利舍尔·乌斯马诺夫（Alisher Usmanov） 阿利舍尔·乌斯马诺夫（Alisher Usmanov）出生在乌兹别克斯坦，他是俄罗斯首屈一指的富豪，涉及的生意领域包括电信和矿产。欧盟称，乌斯马诺夫是普京最喜欢的寡头之一。他曾向普京的一位核心幕僚支付过数百万美元，还在他的私人豪华住宅中接待过普京。欧盟方面还表示，乌斯马诺夫会“打着普京的旗号解决自己生意上的麻烦”。上周，欧盟、美国和英国都将他列入了制裁黑名单。

普京身边那些受到西方制裁的亲信们 米哈伊尔·弗里德曼（Mikhail Fridman）和彼得·阿文（Petr Aven） 欧盟将米哈伊尔·弗里德曼（Mikhail Fridman）描述为“俄罗斯顶级金融家和普京核心圈子的推动者”。 据路透社报道，弗里德曼和他的长期合作伙伴彼得·阿文（Petr Aven）（图右）从石油、金融和零售业中赚取了数十亿美元。 欧盟文件称，阿文是经常与普京在克里姆林宫会面的俄罗斯富商之一。

普京身边那些受到西方制裁的亲信们 弗里德曼和阿文否认与普京有关联 弗里德曼（右二）和阿文上周在一场新闻发布会上均否认“同普京或者克里姆林宫之间存在任何经济或政治方面的关联”。这二人还表示，他们将“通过一切可用的手段”对实施制裁的毫无根据的基础提出质疑。出生在乌克兰西部的弗里德曼少数公开反对战争的受到制裁的俄罗斯人之一。

普京身边那些受到西方制裁的亲信们 鲍里斯·罗滕贝格（Boris Rotenberg）和伊戈尔·罗滕伯格（Igor Rotenberg） 罗滕伯格家族以与普京关系紧密而闻名。鲍里斯·罗滕贝格（Boris Rotenberg）是SMP银行的共同所有人之一并与俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）有关联。鲍里斯的哥哥阿卡迪·罗滕贝格（Arkady Rotenberg）从十几岁起就和普京一起练习柔道。阿卡迪已经收到欧盟和美国的制裁。阿卡迪的儿子伊戈尔·罗滕伯格（Igor Rotenberg）控制着俄罗斯天然气工业股份公司钻井公司（Bureniye）。上周，鲍里斯·罗滕贝格和伊戈尔·罗滕伯格被英国和美国列入制裁黑名单。

普京身边那些受到西方制裁的亲信们 根纳季·季姆琴科（Gennady Timchenko） 根纳季·季姆琴科（Gennady Timchenko）是俄罗斯银行（Rossiya Bank）的主要股东之一。根据欧盟制裁文件，该银行被视为俄罗斯高级官员的私人银行。该银行投资积极支持俄罗斯政府破坏乌克兰稳定的电视台。欧盟方面表示，俄罗斯银行还在克里米亚开设分行并支持俄罗斯非法并吞克里米亚。

普京身边那些受到西方制裁的亲信们 阿列克谢·莫达佐夫（Alexei Mordashov） 阿列克谢·莫达佐夫（Alexei Mordashov）向俄罗斯国家媒体集团（National Media Group）进行了大量的投资。欧盟称，俄罗斯国家媒体集团支持莫斯科政府破坏乌克兰稳定的政策。莫达佐夫在一份声明中表示，他“与当前出现的地缘政治紧张局势毫无关系”。他还将乌克兰战争称作是“两个兄弟民族之间的悲剧”。

普京身边那些受到西方制裁的亲信们 豪华游艇被没收 最新一轮制裁措施包括冻结个人资产和旅行限制。过去几天，俄罗斯大亨们拥有的数艘豪华游艇在意大利、法国和英国被没收。这其中就包括谢钦、乌斯马诺夫和季姆琴科的私人豪华游艇。 作者: Monir Ghaedi



（美联社）

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