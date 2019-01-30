俄宣布退出《中导条约》 研发超音速导弹

（德国之声中文网)美国国务卿蓬佩奥(Michael Pompeo)在当地时间本周五(2月1日)早晨宣布退出《中导条约》的决定。此前，华盛顿已经就此知会了北约盟国。北约则计划在美国正式宣布决定后尽快发布一份声明，对该决定表示支持。

同时，俄罗斯总统普京也于本周六宣布退出《中导条约》。他在与军方人士共同露面的电视直播节目中，指责美国违反了这个在冷战时期达成的协议。并同时宣布同意军方人士的建议，开发能以超音速飞行的新型导弹。

蓬佩奥表示，如果在6个月内俄罗斯不停止破坏条约的行径，美方的决定就将在8月初正式生效。

美国退出《中导条约》的缘由是俄罗斯的新型巡航导弹9M729被美方认为违反了该裁军条约。华盛顿去年12月初给莫斯科设定了2个月的期限，要求俄方在2月2日前承诺销毁这一武器。俄罗斯则在近期多次表示，美方的指责是无理的，而且美方也无意销毁自己的巡航导弹。

不久前俄罗斯军方展示的9M729导弹

根据莫斯科的说法，9M729型巡航导弹射程为480公里；但是美方认为，该型导弹的射程高达2600公里，从俄罗斯境内(包括加里宁格勒飞地)发射可抵达几乎所有欧洲国家的首都(里斯本除外)。

欧洲怎么办？

《中导条约》由美国与苏联在1987年正式签署，规定双方全部销毁、且不得生产或试验新的射程介于500-5500公里之间的陆基弹道导弹及巡航导弹。不过，该条约主要针对的是美俄两国的陆基中程导弹，空基、海基导弹并没有受到禁止。一份九十年代签署的补充协议也只是规定美军舰艇上的战术核武器(载有核弹头的巡航导弹)应当撤除。

不论如何，这份条约是冷战后期美苏双方的一项重要妥协，对于地缘位置微妙的欧洲而言，更是有着重大的安全意义。

德国联盟党议会党团副主席瓦德普尔

美国退出《中导条约》，掀起了欧洲内部的有关扩充核军备的争论。多国军方认为，只有核扩军才能长期保持势力均衡与威慑。德国联盟党议会党团副主席瓦德普尔(Johann David Wadephul)最近就对外长马斯(Heiko Maas)发出警告，切勿排除在欧洲部署新型中程核导弹之选项。瓦德普尔认为，如果俄罗斯不愿意放弃其新型导弹，那么北约也必须保留相应的选项，"德国不能搞特殊化。"此前，德国外长马斯曾表示，如果美国退出条约，他依然反对在欧洲部署陆基中程导弹。

中国无法继续"闷声造弹"

柏林科学与政治基金会(SWP, 又译德国国际与安全研究所)主任珀瑟斯(Volker Perthes)担心地表示，随着美国退出，《中导条约》很可能就正式"死亡"。这是因为俄方同样"没有兴趣去维持这份条约"。他在接受法新社采访时说，指责某一种武器触犯条约只是一个说辞，"美俄双方都不满意于自己的武器研发与部署受到条约的阻挠，两国都认为自己吃了亏。" 珀瑟斯进一步指出，中国等国并不受该条约的约束。

由于这份1988年生效的双边裁军协议仅仅约束美苏或美俄两国，间接导致中国成了冷战末期全球唯一能出口相关类型导弹的国家。全球范围内，迄今唯一一笔中程导弹跨国军售交易，就是由中国与沙特阿拉伯在1988年达成的。

早在60年代后期，中国就成为了美苏之外首个部署中程导弹(东风2系列)的国家。而在美苏签署《中导条约》之后，中国又陆续研发、部署了多种中程导弹，其中大部分都能够使用发射车机动发射。

除了美、俄、中，近年来，巴基斯坦、印度、以色列、伊朗、朝鲜等国也纷纷研发了自己的中程导弹。

美国总统特朗普去年10月首次表露退出《中导条约》的意愿时，就曾说中国才是应当被限制研发部署中程导弹的国家。美国国家安全事务助理博尔顿(John Bolton)也在同期表示，33%到50%的中国弹道导弹不符合《中导条约》，美国"面临中国非常真切的威胁，不想成为唯一受条约限制的国家。"中国外交部当时则回应，强调这是双边性质的条约，美国单方面退出不应当拿条约以外的国家说事。

去年11月，德国外长马斯访华时，也曾表示应当将中国也纳入包括《中导条约》在内的裁军条约。中方则并没有对此作出明确的正面回应。

柏林科学政治基金会主任珀瑟斯还注意到，如果《中导条约》正式宣告死亡，将会导致俄罗斯与中国之间的势力格局发生改变。"俄罗斯可以沿着中俄边境部署对等的军备，目前俄方受制于条约还没法这么做。一旦条约废除，俄罗斯就能放手去干了。"

文山、任琛/叶宣（法新社、德新社）