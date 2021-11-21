 俄官方电视台RT在德国“拿红牌” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.12.2021

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时政风云

俄官方电视台RT在德国“拿红牌”

一家欧洲卫星运营商在俄罗斯国营的RT频道播出几天后就将其叫停。德国监管机构表示，该频道没有运营许可证。

RT在柏林设有办公室

RT在柏林设有办公室

（德国之声中文网）德国监管机构表示，欧洲卫星运营商Eutelsat周三停止了俄罗斯国家广播公司RT的德语频道播出。而就在不到一周前，YouTube也关停了RT的相关网络视频频道。德国禁止RT播出的时机正值俄罗斯和西方国家的关系因能源供应和在乌克兰边境的军事活动愈发趋于紧张之时。

德国当局投诉RT在没有许可证的情况下在德国进行播出，并敦促总部设在巴黎的欧洲卫星公司将其从通过卫星播放的频道列表中删除。

德国首都柏林的广播当局在一份声明中说："播出节目是用德语进行的，目标是德国市场。它没有申请播出许可证，也没有获得许可证"。

RT的前身是今日俄罗斯 通过各种平台提供符合俄罗斯政治宣传目的的新闻节目（资料图片）

RT的前身是今日俄罗斯 通过各种平台提供符合俄罗斯政治宣传目的的新闻节目（资料图片）

RT的回应

RT抨击这一行动是"非法的"，并在一份声明中表示："我们认为德国监管机构的行动是非法的，并相信这一决定将在法庭上得到审查"。

RT指出，它拥有塞尔维亚的有线电视和卫星传输许可证，所以坚持认为根据欧洲法律，它可以在德国播出。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫在接受RT采访时警告说，"如果这种不可接受的情况继续下去，莫斯科可能会进行报复。"一天前，俄罗斯总统普京呼吁结束对RT的"歧视"。

一个俄罗斯记者联盟批评了德国当地媒体监管机构--柏林勃兰登堡媒体机关（MABB），并说它犯下了"直接的审查行为，侵犯了媒体的信息自由流动权"。工会补充说，此举是出于政治动机，"不仅侵犯了记者的权利，也侵犯了被剥夺了信息来源的RT观众的权利。"

DW.COM

德国沃达丰有线电视网络上又可以看到CGTN了。此前在英国媒体监管机构取消CGTN播出牌照后，按照欧洲跨境电视协议，其在德国的播放许可也失效，德国有近四周时间无法播放CGTN。这次复播则是因为法国监管机构开了绿灯。

《金融时报》4月9日报道称，英国可能很快恢复播出中国环球电视网（CGTN）的频道。其背景是法国监管部门已经向CGTN开了绿灯，允许其落地播出。

英国通信管理局8月26日以违反公平和隐私为由，对中国环球电视网（CGTN) 处以20万英镑罚款。今年3月，该监管机构已对CGTN处以过22.5万英镑罚款。CGTN今年2月被吊销在英国的广播执照，但近日已恢复了在英国的播出。

英国通信管理局（Ofcom）本周一（3月8日）以违反公平、隐私和正当公正性规则为由，对中国环球电视网CGTN处以22.5万英镑罚款，并裁定香港两名异见人士提出的两宗投诉成立。中国外交部立即出面抗议。

英国在2月初吊销了中国环球电视网（CGTN）在英国的牌照，中国也予以回击，禁止英国国家广播公司世界新闻频道（BBC World News）继续在中国播放。现在，CGTN转往法国寻求解方。

英国监管机构取消CGTN播出牌照后，按照欧洲跨境电视协议，其在德国的播放许可也失效。CGTN几乎无法在德申请到播出许可，但只要获得欧洲跨境电视协议其他任何一个签署国的播出许可，就又可以在德国播放。借助因特网和卫星传送，其在德国和欧洲的传播目前依然畅通。

一群「被迫在中国电视上认罪」的受害者们呼吁欧洲通信卫星公司（Eutelsat）应重新评估该频道的上架事宜。

美国对俄罗斯媒体采取措施之后，莫斯科也计划采取类似步骤。俄罗斯议会即将表决一部新的法律，其中将外国媒体称为“情报机关”。

国有的RT，其前身是"今日俄罗斯"。2005年，在包括英国、法国、海湾国家和伊朗在内的许多国家都在加强其国际公共广播业务时，RT开始播出。被大多数西方国家政府视为克里姆林宫的宣传机构。路透社在报道中指出：RT播出的新闻广泛地支持俄罗斯的外交政策，并经常对来自与莫斯科关系困难国家的新闻进行负面渲染。周三，RT网站的一篇评论文章猜测德国强制接种疫苗的可能性，其标题是："从冠状病毒到内战？"。

今日俄罗斯 昨日CGTN

隶属中国官媒的中国环球电视网（CGTN）也被认为是政府宣传机构，也有过和RT相似的命运，曾经于2021年初被英国监管机构取消播出牌照。而根据欧洲数个国家之间多年以来的一项共享牌照协议，CGTN因为曾经在英国获得播出许可，因此便自动获准在德国播出。在英国通讯管理局取消播出牌照之后，CGTN在德国的播放许可也同时失效。

同样根据欧洲跨境电视协议，只要获得欧洲跨境电视协议其他任何一个签署国的播出许可，就又可以在德国播放。至少可以借助借助因特网和卫星播出节目。如今，RT声称因为自己在塞尔维亚拥有落地播出权，所以根据欧盟相关法律，也就应该在德国有落地的权利。

自2005年首次成立以来，该广播公司已扩大到几种语言，包括英语、西班牙语和阿拉伯语。RT的德语频道于上周四（12月23日）推出。虽然在德国被禁止播出，但仍可在其自己的网站上观看节目直播。

（法新社、路透社等）

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