俄官方电视台RT在德国“拿红牌”

（德国之声中文网）德国监管机构表示，欧洲卫星运营商Eutelsat周三停止了俄罗斯国家广播公司RT的德语频道播出。而就在不到一周前，YouTube也关停了RT的相关网络视频频道。德国禁止RT播出的时机正值俄罗斯和西方国家的关系因能源供应和在乌克兰边境的军事活动愈发趋于紧张之时。

德国当局投诉RT在没有许可证的情况下在德国进行播出，并敦促总部设在巴黎的欧洲卫星公司将其从通过卫星播放的频道列表中删除。

德国首都柏林的广播当局在一份声明中说："播出节目是用德语进行的，目标是德国市场。它没有申请播出许可证，也没有获得许可证"。

RT的前身是今日俄罗斯 通过各种平台提供符合俄罗斯政治宣传目的的新闻节目（资料图片）

RT的回应

RT抨击这一行动是"非法的"，并在一份声明中表示："我们认为德国监管机构的行动是非法的，并相信这一决定将在法庭上得到审查"。

RT指出，它拥有塞尔维亚的有线电视和卫星传输许可证，所以坚持认为根据欧洲法律，它可以在德国播出。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫在接受RT采访时警告说，"如果这种不可接受的情况继续下去，莫斯科可能会进行报复。"一天前，俄罗斯总统普京呼吁结束对RT的"歧视"。

一个俄罗斯记者联盟批评了德国当地媒体监管机构--柏林勃兰登堡媒体机关（MABB），并说它犯下了"直接的审查行为，侵犯了媒体的信息自由流动权"。工会补充说，此举是出于政治动机，"不仅侵犯了记者的权利，也侵犯了被剥夺了信息来源的RT观众的权利。"

国有的RT，其前身是"今日俄罗斯"。2005年，在包括英国、法国、海湾国家和伊朗在内的许多国家都在加强其国际公共广播业务时，RT开始播出。被大多数西方国家政府视为克里姆林宫的宣传机构。路透社在报道中指出：RT播出的新闻广泛地支持俄罗斯的外交政策，并经常对来自与莫斯科关系困难国家的新闻进行负面渲染。周三，RT网站的一篇评论文章猜测德国强制接种疫苗的可能性，其标题是："从冠状病毒到内战？"。

今日俄罗斯 昨日CGTN？

隶属中国官媒的中国环球电视网（CGTN）也被认为是政府宣传机构，也有过和RT相似的命运，曾经于2021年初被英国监管机构取消播出牌照。而根据欧洲数个国家之间多年以来的一项共享牌照协议，CGTN因为曾经在英国获得播出许可，因此便自动获准在德国播出。在英国通讯管理局取消播出牌照之后，CGTN在德国的播放许可也同时失效。

同样根据欧洲跨境电视协议，只要获得欧洲跨境电视协议其他任何一个签署国的播出许可，就又可以在德国播放。至少可以借助借助因特网和卫星播出节目。如今，RT声称因为自己在塞尔维亚拥有落地播出权，所以根据欧盟相关法律，也就应该在德国有落地的权利。

自2005年首次成立以来，该广播公司已扩大到几种语言，包括英语、西班牙语和阿拉伯语。RT的德语频道于上周四（12月23日）推出。虽然在德国被禁止播出，但仍可在其自己的网站上观看节目直播。

（法新社、路透社等）

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