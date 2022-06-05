 俄媒记者：俄军又一名少将在乌东地区阵亡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.06.2022

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俄媒记者：俄军又一名少将在乌东地区阵亡

据俄罗斯官方媒体一名记者公布消息称，俄罗斯又有一名高级别将领在乌克兰东部阵亡。此前俄罗斯官方仅承认有两名少将在乌克兰战争中阵亡。

俄军少将罗曼·库图佐夫（Roman Kutuzov）。（左一，资料图片）

俄军少将罗曼·库图佐夫（Roman Kutuzov）。（左一，资料图片）

（德国之声中文网）俄罗斯国家广播电视公司军事记者亚历山大·斯拉德科夫（Alexander Sladkov）在社交平台Telegram上发布消息称，俄军少将罗曼·库图佐夫（Roman Kutuzov）在乌克兰东部阵亡。但是他没有公布库图佐夫阵亡得具体时间和地点。

俄罗斯国防部没有立刻对这一消息发表评论。

近期，俄军加强了对北顿涅茨克的进攻。北顿涅茨克是顿巴斯地区的一座重要城市。乌克兰战争爆发之后，俄军在夺取基辅未果之后转而集中火力攻打顿巴斯地区。

路透社指出，俄军将军队阵亡人数视为机密，即便是在和平时期也是如此。3月25日以来，俄罗斯方面没有再更新过俄军在乌克兰的伤亡人数 。当时公布的数字显示，2月24日乌克兰战争爆发以来，俄军有1351名官兵阵亡。

英国国防部周一（6月6日）表示，俄军在乌克兰战争中可能损失了大量中低阶军官。

4月16日，俄罗斯官方媒体证实俄罗斯第8野战军副军长弗洛罗夫少将（Wladimir Frolow）阵亡的消息。当时，乌克兰方面的报道说，弗洛罗夫是乌克兰遭俄罗斯入侵以来被打死的第8名将官，但俄方只确认此前41军副军长苏霍维斯基（Andrei Suchowetzki）阵亡。

（路透社）

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