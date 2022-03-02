 俄媒：莫斯科准备启动本国互联网Runet | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.03.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

俄媒：莫斯科准备启动本国互联网Runet

在西方国家对俄罗斯采取各种制裁，以及俄罗斯近期受到网络黑客攻击的背景下，莫斯科方面可能准备启动本国互联网系统Runet。其实俄罗斯数年前就开始准备这一系统，并且进行过“断网”演习。

Symbolbild | Cybeangriff

资料图片

（德国之声中文网）据“环球网”援引俄媒体报道，俄罗斯政府准备启用自己的“大局域网”——Runet，也就是说，未来几天俄罗斯可能会与全球互联网断开。

据悉，Runet所属部门公共通信网络监控中心 (TsMU SSOP) 已处于高度警戒模式，目前正在与国家计算机事件协调中心进行合作，以应对对关键信息基础设施的黑客攻击。

公共通信网络监控中心指出，现在俄罗斯所面对的情况是一场“混乱战争”，其中包括网络信息攻击。

Symbolbild Smartphone Überwachung

启动Runet之后，俄罗斯将与全球互联网切断联系（资料图片）

此前乌克兰方面在一封写给互联网名称与数字地址分配机构（ICANN）的信函中，要求将俄罗斯从全球互联网系统中排除出去。据奥地利《标准报》网页版（derstandard.de）周三报道，俄罗斯军队入侵乌克兰的同时，另一场“战争”也在互联网空间展开。

几日来，多方的网络黑客进行了激烈的过招，尤其在乌克兰明确发出攻击俄罗斯网络系统的呼吁之后。在莫斯科方面越来越多地限制西方国家的网络服务的同时，被视为俄罗斯宣传机器的媒体单位也在欧洲被关闭。

根据《标准报》的报道，乌克兰方面提出的将俄罗斯从世界互联网“踢出去”的要求并未得到互联网名称与数字地址分配机构的同意。不过，俄罗斯其实早在数年前已经开始为将与全球互联网断开进行准备了。

Vladimir Putin

普京早已为“断网”做了准备

俄罗斯总统普京2019年5月签署了《互联网主权法》，根据这一法律，俄罗斯互联网基础设施将逐步摆脱对境外网络的依赖，尤其是在遭受外部攻击时，俄罗斯可以独立运行国内互联网，也就是所谓的Runet。

“环球网”报道指出，Runet是俄罗斯出于国家网络防御目的而构建的一个脱离全球互联网的内部局域网。此前，俄罗斯相关部门多次进行过互联网断网测试并取得成功。莫斯科方面认为，在社交媒体影响力和网络攻击日益增加的背景下，建立“主权互联网”是必不可少的举措。

德广联媒体专家Daniel Bouhs日前在接受北德意志电台（NDR）采访时也指出，通过Runet系统，俄罗斯可以对该国的网络进行100%的控制。在目前的情况下，对自由信息感兴趣的俄罗斯民众仍然可以通过代理服务器（VPN）来获取不同于国家媒体的咨询，同时在网络上隐藏自己的真实身份，但是如果Runet系统正式启动，这将不再可能。

（环球网、标准报、北德意志电台）


© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

  • Symbolbild I BigTech I Social Media

    一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？

    科技企业

    脸书母公司Meta、Alphabet旗下的谷歌和YouTube宣布，禁止俄罗斯官媒在其平台上投放广告。苹果公司除了宣布在俄罗斯停用Apple Pay以外，也暂停在俄罗斯境内所有的产品销售业务。而台湾的芯片制造商台积电则表示，将遵守政府法规，暂停向俄罗斯供货。

  • 2021 Eurovision Song Contest: Maneskin aus Italien | Sieger

    一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？

    文化娱乐

    欧洲的年度音乐盛会「欧洲歌唱大赛」在官方网站上宣布，本届赛事将不接受俄罗斯参赛。串流平台Netflix拒绝俄罗斯要求「免费播出俄罗斯新闻频道和娱乐频道」。另外，电影大厂迪士尼、华纳兄弟也宣布，暂停在俄罗斯上映新的电影和戏剧。

  • UEFA Champions League und Russland

    一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？

    体育

    国际足联（FIFA）和欧洲足联（UEFA）联合宣布禁止俄罗斯国家队、俱乐部球队参加两联盟旗下所有比赛。国际冰球协会也取消俄罗斯参加各级冰球赛事的资格。国际奥委会（IOC）建议禁止俄罗斯和白俄罗斯的运动员和官员参加比赛。运动品牌大厂Nike以「无法确保能向顾客交付商品」为由，暂停俄罗斯官网出货，而Adidas也宣布暂停与俄罗斯足协的合作。

  • Russischer Wodka

    一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？

    食品

    美国、加拿大、澳大利亚和芬兰等国家已有部分地区和店家停止销售俄罗斯产的伏特加酒。丹麦最大的零售商Salling Group也撤下了所有俄罗斯商品，包含伏特加和巧克力。

  • Die Woche in Bildern Kalenderwoche 47 Flash-Galerie

    一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？

    金融

    Visa和Mastercard已将多家俄罗斯金融机构从其网络中屏蔽。此外，环球银行金融电信协会（SWIFT）将7家俄罗斯银行逐出该系统，此举将导致俄罗斯无法顺利与国外银行进行转帐业务。

  • Russland Kaliningrad Hafen von Baltiisky

    一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？

    运输交通

    欧洲国家已对俄罗斯飞机关闭了的领空，世界上最大的航运公司Maersk也暂停了进出俄罗斯的集装箱运输业务，但食品、医疗和人道主义用品除外。福特、沃尔沃、通用、大众等汽车品牌皆宣布暂停在俄罗斯的销售。宝马公司表示，正在停止俄罗斯当地的生产和汽车出口。

  • Shell-Klage in den Niederlanden l Klima, Justiz

    一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？

    能源

    能源巨擘壳牌（Shell）宣布撤出在俄罗斯的所有业务；英国石油（BP）宣布将出售俄罗斯国营石油公司近两成持股。法国石油和天然气集团道达尔（Total）表示，它将不再为俄罗斯的新项目提供资金。

  • Russland Putin und Lawrow Botschafter Audienz in Moskau

    一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？

    国际社会

    最早对俄罗斯进行制裁國家之一，美国限制了许多科技硬件的对俄出口，包括计算机、电信、航空和航海设备等。此外，美、英和欧盟皆把俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）和外交部长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）纳入制裁名单，冻结其资产。而长期保持中立国身份的瑞士也宣布完全采用欧盟对俄制裁的手段。

  • BdTD | Ukraine

    一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？

    动物组织

    猫科动物国际联合会（FIFe）在官方网站上发布声明，宣布自3月1日起，下属的各国分会应停止进口饲养于俄罗斯境内的猫，并禁止与俄罗斯有关的机构参加该组织举办的展会和比赛。


DW.COM

西方經濟制裁俄羅斯 能阻止普京嗎？

過去幾天，西方針對俄羅斯入侵烏克蘭祭出一系列新的經濟制裁，實際上能對俄羅斯帶來多大衝擊？有觀察分析指出，西方制裁不太可能迫使普京放棄入侵烏克蘭，但俄羅斯民眾肯定會受到損害。  

俄罗斯加强攻势 声称控制乌克兰最大核电站和地区首府

在乌克兰总统泽连斯基再次向欧盟喊话后，法、德与波兰表示支持乌克兰与欧盟建立更紧密的关系。此外，欧盟将俄罗斯7家银行排除在SWIFT之外的制裁生效，不过制裁没有包含两家主要银行。乌克兰方面表示，开战至今已有2000人丧生。俄罗斯方面则声称已经完全控制地区首府赫尔松以及乌克兰最大的核电站。  

相关音频视频

SWIFT制裁为何被称为“经济核武器”?  

相关内容

ukrainische Flüchtlinge auf der moldauischen Seite der moldauisch-ukrainischen Grenze

撤侨进展缓慢 一中国公民在乌克兰遇枪击受伤 02.03.2022

俄罗斯入侵乌克兰以来，中国的网络空间不仅几乎看不到批评莫斯科的声音，连俄官方的声音也会被屏蔽。本周开始的中国从乌克兰撤侨行动进展缓慢，官方证实一名中国人受枪伤。

January 13, 2022, Washington, District of Columbia, USA: White House National Security Advisor Jake Sullivan speaks during the daily briefing in the Brady Press Briefing Room at the White House in Washington, DC, on January 13, 2022 Washington USA - ZUMAs152 20220113_zaa_s152_052 Copyright: xOliverxContrerasx

美称俄恐近日入侵乌克兰 欧盟盼与普京对话 07.02.2022

在全球持续关注乌克兰危机之际，美国白宫安全顾问沙利文6日向媒体表示，俄罗斯可能在未来几天或几周入侵乌克兰，但称外交途径仍为避免冲突的可能选项。此外，多名欧盟领袖预计将出访俄罗斯。

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy speaks in Russian during an address in Kyiv, Ukraine, February 24, 2022 in this still image taken from video. Ukrainian Presidential Press Service/via Reuters TV/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

泽连斯基：从喜剧演员到民族英雄 26.02.2022

长期以来，许多人将泽连斯基视为跌跌撞撞登上总统宝座的喜剧演员。然而，在抗击俄罗斯的入侵中，这位44岁的乌克兰领导人已经在历史上为自己写下了辉煌的一页。

广告

媒体看中国

Vladimir Putin und Xi Jinping

德语媒体：解决俄乌危机需要北京配合

俄罗斯对乌克兰发动的战争仍在进一步升级，局势非常紧张。西方阵营的经济制裁，能够制止普京的侵略行为吗？  