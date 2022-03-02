俄媒：莫斯科准备启动本国互联网Runet

（德国之声中文网）据“环球网”援引俄媒体报道，俄罗斯政府准备启用自己的“大局域网”——Runet，也就是说，未来几天俄罗斯可能会与全球互联网断开。

据悉，Runet所属部门公共通信网络监控中心 (TsMU SSOP) 已处于高度警戒模式，目前正在与国家计算机事件协调中心进行合作，以应对对关键信息基础设施的黑客攻击。

公共通信网络监控中心指出，现在俄罗斯所面对的情况是一场“混乱战争”，其中包括网络信息攻击。

此前乌克兰方面在一封写给互联网名称与数字地址分配机构（ICANN）的信函中，要求将俄罗斯从全球互联网系统中排除出去。据奥地利《标准报》网页版（derstandard.de）周三报道，俄罗斯军队入侵乌克兰的同时，另一场“战争”也在互联网空间展开。

几日来，多方的网络黑客进行了激烈的过招，尤其在乌克兰明确发出攻击俄罗斯网络系统的呼吁之后。在莫斯科方面越来越多地限制西方国家的网络服务的同时，被视为俄罗斯宣传机器的媒体单位也在欧洲被关闭。

根据《标准报》的报道，乌克兰方面提出的将俄罗斯从世界互联网“踢出去”的要求并未得到互联网名称与数字地址分配机构的同意。不过，俄罗斯其实早在数年前已经开始为将与全球互联网断开进行准备了。

俄罗斯总统普京2019年5月签署了《互联网主权法》，根据这一法律，俄罗斯互联网基础设施将逐步摆脱对境外网络的依赖，尤其是在遭受外部攻击时，俄罗斯可以独立运行国内互联网，也就是所谓的Runet。

“环球网”报道指出，Runet是俄罗斯出于国家网络防御目的而构建的一个脱离全球互联网的内部局域网。此前，俄罗斯相关部门多次进行过互联网断网测试并取得成功。莫斯科方面认为，在社交媒体影响力和网络攻击日益增加的背景下，建立“主权互联网”是必不可少的举措。

德广联媒体专家Daniel Bouhs日前在接受北德意志电台（NDR）采访时也指出，通过Runet系统，俄罗斯可以对该国的网络进行100%的控制。在目前的情况下，对自由信息感兴趣的俄罗斯民众仍然可以通过代理服务器（VPN）来获取不同于国家媒体的咨询，同时在网络上隐藏自己的真实身份，但是如果Runet系统正式启动，这将不再可能。

（环球网、标准报、北德意志电台）



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