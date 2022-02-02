 俄媒：花滑选手瓦利耶娃药检亮红灯 | 足坛体坛 | DW | 10.02.2022

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足坛体坛

俄媒：花滑选手瓦利耶娃药检亮红灯

据媒体报道，俄罗斯花样滑冰选手瓦利耶娃药检中发现阳性，成为本届冬奥会首例令人瞩目的兴奋剂事件。如果官方证实这一消息，到手的奖牌可能泡汤。

Olympische Spiele | Peking 2022 | Eiskunstlauf | Team Event | Kamila Wasiljewa

（德国之声中文网）俄罗斯花样滑冰明星卡米拉·瓦利耶娃（Kamila Valieva）周四（2月10日）像往常一样出现在训练场。几小时前，有报道称在兴奋剂检测中她有一项违禁药物的结果呈阳性。

据报道，瓦利耶娃在冬奥会前提交的样本中检出违禁药物"曲美他嗪"。这是一种治疗心脏病的药物。此前15岁的瓦利耶娃和她的队友一起，为俄罗斯奥运代表队（ROC）获得了花滑团体自由滑冠军。她还被认为是女子单人花滑金牌的有力竞争人选。

俄罗斯媒体周三最先报道了瓦利耶娃在药检中被查出阳性的消息。此前，2月8日的花样滑冰团体赛的颁奖仪式被一再无故推迟，引发人们猜测，这是因为有选手的药检结果出现问题。

俄罗斯报纸《俄罗斯商业咨询》（RBC）报道称，瓦利耶娃的药检样本是上个月她参加欧洲锦标赛之前送检的。据《生意人报》报道，被检测出的药物是曲美他嗪，通常用于治疗心绞痛和眩晕症。它可以加快血液流通并增强耐力，被世界反兴奋剂机构禁止使用。

Tallin Eiskunstlauf EM Siegerehrung Damen

瓦利耶娃（中）今年一月欧锦赛获得金牌

据中国媒体报道，中国游泳运动员孙杨也曾经在2014年亚运会前的药检中被发现服用曲美他嗪，结果遭到禁赛3个月。

在北京采访冬奥的德国之声记者向俄罗斯奥运代表队询问，对方拒绝置评。

国际奥委会发言人亚当斯（Mark Adams）周四表示，在新闻发布会的场合，他不会对一件"司法案件"做出评论。

据世界反兴奋剂机构（WADA）2017年的报告，俄罗斯竞技体育中有系统、有组织的使用兴奋剂，涉及2012年伦敦奥运会和2014年索契冬奥会。国际奥委会此后做出对俄罗斯禁赛的决定，但俄罗斯运动员可以个人身份、在中立旗帜下参赛。

观看视频 02:11

俄罗斯国家指使使用兴奋剂？

（路透社、法新社）

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