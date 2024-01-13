俄媒：朝鲜将率先向俄罗斯游客开放边境

（德国之声中文网）俄罗斯官方的塔斯社周三发布上述报道时，还强调了不断加深的俄朝合作关系。去年九月，朝鲜领导人金正恩同俄罗斯总统普京在俄罗斯远东地区一个航天发射场举行会晤后，俄朝关系正在日趋密切。

塔斯社的报道中，并没有提及俄罗斯游客进入朝鲜的具体时间，但这一消息仍令许多亚洲事务观察家感到意外，因为他们此前一直认为，朝鲜如果开放边境，首批游客应当来自中国。中国是朝鲜最重要的外交盟友和经济伙伴。

塔斯社报道称，这批来自俄罗斯远东滨海边疆区的游客将首先飞往朝鲜首都平壤，参观"主题思想塔"等该国标志性建筑。随后前往位于位于朝鲜东海岸的马息岭滑雪场，这也是朝鲜最现代化的滑雪场。



塔斯社报道称，作为普京和金正恩高峰会晤的后续，俄罗斯远东滨海边疆区区长库泽缅科（Oleg Kozhemyako）去年十二月到访平壤，并同朝鲜方面就开展经济、旅游和商贸合作签署了协议，此次俄罗斯游客前往朝鲜滑雪，就是这一协议的部分内容。

朝俄领导人举行峰会后，外部世界确信，朝鲜将向俄罗斯提供常规武器，用于乌克兰战争。而作为回报，朝鲜将可以获得俄罗斯的高端武器技术。上周，白宫表示，美国已经掌握了俄罗斯用朝鲜制导弹对乌克兰发动袭击的证据。美韩日三国发表联合声明，对朝俄之间的导弹交易予以谴责。

目前，出于各自不同的原因， 当前俄罗斯和朝鲜同美国及其盟友的关系都极度紧张。朝鲜是因为执意发展核武及导弹项目，而俄罗斯则是因为对乌克兰发动侵略战争。

朝鲜正在逐步放宽疫情限制，并开始开放边境，以期推动经济发展。由于闭关锁国以及西方制裁，朝鲜经济濒临崩溃边缘。

首尔国家统一研究院前院长郭玉黄（音）表示："对朝鲜来说，开展旅游业是其获取外汇的最简便方式。"他表示，朝鲜应该也会在近期内向中国游客开放边境。首尔梨花大学教授伊斯利（Leif-Eric Easley）表示："同中国游客相比，俄罗斯游客可能不会给朝鲜带来丰厚的收入。但向俄罗斯游客开放边境，内政风险较小，而且也是朝俄关系复苏的象征，这很符合平壤当局当前的地缘政治宣传。"

（美联社）

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