俄媒：俄罗斯人使用银联卡网购遭遇困难

（德国之声中文网）西方的制裁使俄罗斯人难以在网上或国外以信用卡消费。由于VISA、万事达（Mastercard）和美国运通（American Express）等西方金融企业发行的卡自3月初以来再也无法使用，再加上大部分俄罗斯金融机构被排除在SWIFT（环球银行金融电信协会）之外，许多俄罗斯人转而依靠中国的银联信用卡。中国至今没有谴责俄罗斯对乌克兰的侵略，也没有参与对俄罗斯的国际经济制裁。

然而，据德新社引用俄罗斯媒体的报道，银联卡可能无法弥补其他卡片被停用所带来的不便。据俄罗斯《生意人报》报道，外国网店将限制所有在俄罗斯发行的卡片支付，银联卡也包括在内。

银联卡数量一度急剧上升

在Visa和万事达卡停止在俄罗斯的业务后，许多俄罗斯公民曾希望能够用中国银联的卡片进行支付。据该报称，俄罗斯全国有50万张银联信用卡。这意味着卡片的数量在一个月内增加了十倍。

这些卡大多是虚拟卡片，用于在网上店铺购物。但这仍存在着问题，因为大多数知名的国际网店及其合作银行一般不再接受由俄罗斯发行的卡片。俄罗斯卫星通讯社指出，中国银联本身可以透过要求当地收单银行履行义务加以协助，但目前该公司选择不予干涉。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 科技企业 脸书母公司Meta、Alphabet旗下的谷歌和YouTube宣布，禁止俄罗斯官媒在其平台上投放广告。苹果公司除了宣布在俄罗斯停用Apple Pay以外，也暂停在俄罗斯境内所有的产品销售业务。而台湾的芯片制造商台积电则表示，将遵守政府法规，暂停向俄罗斯供货。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 文化娱乐 欧洲的年度音乐盛会「欧洲歌唱大赛」在官方网站上宣布，本届赛事将不接受俄罗斯参赛。串流平台Netflix拒绝俄罗斯要求「免费播出俄罗斯新闻频道和娱乐频道」。另外，电影大厂迪士尼、华纳兄弟也宣布，暂停在俄罗斯上映新的电影和戏剧。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 体育 国际足联（FIFA）和欧洲足联（UEFA）联合宣布禁止俄罗斯国家队、俱乐部球队参加两联盟旗下所有比赛。国际冰球协会也取消俄罗斯参加各级冰球赛事的资格。国际奥委会（IOC）建议禁止俄罗斯和白俄罗斯的运动员和官员参加比赛。运动品牌大厂Nike以「无法确保能向顾客交付商品」为由，暂停俄罗斯官网出货，而Adidas也宣布暂停与俄罗斯足协的合作。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 食品 美国、加拿大、澳大利亚和芬兰等国家已有部分地区和店家停止销售俄罗斯产的伏特加酒。丹麦最大的零售商Salling Group也撤下了所有俄罗斯商品，包含伏特加和巧克力。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 金融 Visa和Mastercard已将多家俄罗斯金融机构从其网络中屏蔽。此外，环球银行金融电信协会（SWIFT）将7家俄罗斯银行逐出该系统，此举将导致俄罗斯无法顺利与国外银行进行转帐业务。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 运输交通 欧洲国家已对俄罗斯飞机关闭了的领空，世界上最大的航运公司Maersk也暂停了进出俄罗斯的集装箱运输业务，但食品、医疗和人道主义用品除外。福特、沃尔沃、通用、大众等汽车品牌皆宣布暂停在俄罗斯的销售。宝马公司表示，正在停止俄罗斯当地的生产和汽车出口。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 能源 能源巨擘壳牌（Shell）宣布撤出在俄罗斯的所有业务；英国石油（BP）宣布将出售俄罗斯国营石油公司近两成持股。法国石油和天然气集团道达尔（Total）表示，它将不再为俄罗斯的新项目提供资金。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 国际社会 最早对俄罗斯进行制裁國家之一，美国限制了许多科技硬件的对俄出口，包括计算机、电信、航空和航海设备等。此外，美、英和欧盟皆把俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）和外交部长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）纳入制裁名单，冻结其资产。而长期保持中立国身份的瑞士也宣布完全采用欧盟对俄制裁的手段。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 动物组织 猫科动物国际联合会（FIFe）在官方网站上发布声明，宣布自3月1日起，下属的各国分会应停止进口饲养于俄罗斯境内的猫，并禁止与俄罗斯有关的机构参加该组织举办的展会和比赛。



俄罗斯标准银行和MTS银行近日也开始发行银联借记卡，因此俄罗斯卡目前共有10家银行能够发行银联借记卡。但目前大多数俄罗斯银行仍尚未与银联合作，俄罗斯卫星通讯社上个月底指出，如今银行已跟不上旺盛的银联卡需求，部分俄罗斯银行正计划推出支持俄罗斯MIR支付和银联支付的「双标卡」。

（综合报导）

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