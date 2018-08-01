 俄太空舱内壁惊现小洞，谁干的？ | 科技环境 | DW | 06.09.2018

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科技环境

俄太空舱内壁惊现小洞，谁干的？

俄罗斯宇航局负责人宣称，可能有人故意在国际空间站上的俄罗斯太空舱内壁钻了一个洞。权威机构正在调查它是否属于故意干预太空计划的行为。

ISS Soyuz MS-09 Kapsel (NASA/ESA/Alexander Gerst)

（德国之声中文网）位于国际空间站的俄罗斯联盟号太空舱的内壁上发现一个小小的洞，这是谁干的？本周三，俄罗斯宇航局宣称可望在未来几周内公布真相。

这个小洞是国际空间站工作人员上周发现的。他们赶快用胶带和粘合剂堵上了它。虽然它导致一点点压力损耗，但是俄罗斯宇航局说尚无生命安危之虞。

本周早些时候，俄罗斯官员提出一个看法：可能有人故意钻下这个洞，意在破坏该太空舱。

故意干扰？

周一下午，俄罗斯宇航局局长罗戈津（Dmitry Rogozin）说，那个洞是在多次尝试之后钻下的，拿钻具的手显得摇晃不稳。

罗戈津曾怀疑这个洞属于产品缺陷或者预先计划的行动，"我们得查一下地球上那个模型版本。但是有一个版本我们无法不予考虑：那就是对太空的故意干扰。"

  • Blick des Astronauten Gerst auf die Erde

    宇航员眼中的地球

    令人屏息的现象

    “言语无法形容飞过极光时的感觉”，德国宇航员格斯特（Alexander Gerst)是如此描述那次经历。他此前也对极光稍微做过研究。宇航员的目标是找出地球的电磁力对空间站内电器的影响。

  • ISS Blick auf die Erde

    宇航员眼中的地球

    起床了！

    清晨时分拍下这张照片时，弗罗里达的居民们可能还在梦乡中。格斯特在太空上的工作能让世界各地的人们获益。例如，他将药物使用在酵母细胞上，测试是否能阻止癌症发展。无重力状态是个重要因素，因为它似乎能对药物进入细胞造成影响。

  • Blick des Astronauten Gerst auf die Erde

    宇航员眼中的地球

    猜猜看

    这是座山吗？还是个火山？也可能是座露天矿场。其实格斯特拍下的是美国亚利桑那州的巴林杰陨石坑。从照片上看来，你或许会误以为陨石坑相当小，事实上它的半径有1186米长。

  • Blick von der ISS Super Typhoon Vongfong

    宇航员眼中的地球

    暴风眼

    它只是大气中的小缝隙，但时速高达80公里！虽然看起来绚烂夺目，但这样的台风可是能在地表上引起严重灾害。

  • Blick auf Gaza von der ISS

    宇航员眼中的地球

    最哀伤的画面

    格斯特拍摄到的不只有美丽绚烂的画面，还记录了地球上发生的悲惨事件，例如以色列和加沙之间的冲突。

  • Blick des Astronauten Gerst auf die Erde

    宇航员眼中的地球

    不只是个人兴趣

    拍摄地球的照片其实有很重要的科学意义。照片里是北非的山谷正受到狂风吹袭，这些照片可与过去的画面对比。科学家能借此了解地球表面的变化，以及判断变化是因人为或自然因素形成。

  • Deutschland Alexander Gerst auf der ISS

    宇航员眼中的地球

    不怎么蓝的星球

    在水源短缺的地区，清水是重要资源。照片中的圆型不是外星人的杰作，而是墨西哥干燥地区的灌溉设施。格斯特所从事的一些实验与食物供给有关。例如宇航员们会在国际空间站种植蔬菜，这或许有助于更有效利用水资源。

  • Deutschland Alexander Gerst auf der ISS

    宇航员眼中的地球

    艺术品

    有些照片看上去就像是某位画家的名作。这其实是哈萨克斯坦的一条蜿蜒河流。你还能看到这条古老河川的支流从主河道分离。

  • Deutschland Alexander Gerst auf der ISS

    宇航员眼中的地球

    无限的定义

    撒哈拉沙漠被认为没有尽头。格斯特拍摄到的利比亚照片则证明，神秘的撒哈拉沙漠也是有起点的。

  • Deutschland Alexander Gerst auf der ISS

    宇航员眼中的地球

    发光的大气层

    这是一个非常特殊的现象：即便身处在地球上，一般人也少有机会能看到北极光。格斯特从太空中拍下了这个美丽的瞬间。


操作失误？

不过，这种事情真的可能发生在太空吗？一些在俄罗斯航空领域工作的人士对此持怀疑态度。前太空工程师谢列尼亚科夫（Alexander Zheleznyakov）接受俄罗斯国家通讯社塔斯社采访时说，太空机组成员出手钻洞的说法无法让他信服。"从我看到的照片上判断，这个洞应该是在地球上就钻好了的。它处于一个不好操作的位置，没那么容易去钻。" 谢列尼亚科夫说。"最有可能是这样的：一个工人操作失误，错钻了一个洞，赶紧把它补上。然后，要么他 不想告诉别人，要么他被警告最好闭嘴。"

美国和俄罗斯的太空合作，是仅存不多的未受华盛顿对莫斯科制裁影响的领域之一。

张平/凝炼 （路透社、美联社、法新社）

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