俄天然气公司将推进对华输气管道建设

（德国之声中文网）据国际文传电讯社报道，本周三（8月31日），俄罗斯天然气工业股份公司首席执行官米勒在电话会议上称，"今年上半年业绩极佳，财政收入状况使我们有能力考虑为实现我们的战略投资项目安全，提供充足现金流。"

米勒表示，公司将很快开始将其在欧洲的管道网络与俄东地区相接。他还宣布，将启动对拟议中的克拉夫特-西伯利亚2号管线做项目规划。该管线旨在将天然气从东西伯利亚输入中国。根据计划，还将铺设蒙古分线。米勒称，"我们知道，中国市场是世界上最有活力的市场，根据预测，未来20年，中国的天然气消费增长将占全球增长率的40%。"

米勒透露，随着科维克塔（ Kowykta ）气田从2023年起投产，俄方已准备好向中国供应比迄今商定的更大数量的天然气。他预计，尽管对欧销量下降，但俄罗斯天然气工业股份公司本财年全年利润仍会明显高于2021年。今年上半年，因天然气价格飙升，该能源巨头已获创纪录利润，约值420亿欧元。

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（法新社）

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