 俄天然气公司将推进对华输气管道建设 | 经济纵横 | DW | 31.08.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

俄天然气公司将推进对华输气管道建设

虽然遭受西方制裁，但利润创下纪录，俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）将扩建对华输气管道项目。

俄罗斯天然气公司将设计管线连接东西伯利亚同中国

俄罗斯天然气公司将设计管线连接东西伯利亚同中国

（德国之声中文网）据国际文传电讯社报道，本周三（8月31日），俄罗斯天然气工业股份公司首席执行官米勒在电话会议上称，"今年上半年业绩极佳，财政收入状况使我们有能力考虑为实现我们的战略投资项目安全，提供充足现金流。"  

米勒表示，公司将很快开始将其在欧洲的管道网络与俄东地区相接。他还宣布，将启动对拟议中的克拉夫特-西伯利亚2号管线做项目规划。该管线旨在将天然气从东西伯利亚输入中国。根据计划，还将铺设蒙古分线。米勒称，"我们知道，中国市场是世界上最有活力的市场，根据预测，未来20年，中国的天然气消费增长将占全球增长率的40%。"  

米勒透露，随着科维克塔（ Kowykta ）气田从2023年起投产，俄方已准备好向中国供应比迄今商定的更大数量的天然气。他预计，尽管对欧销量下降，但俄罗斯天然气工业股份公司本财年全年利润仍会明显高于2021年。今年上半年，因天然气价格飙升，该能源巨头已获创纪录利润，约值420亿欧元。 

地缘政治紧张 欧洲国家挥别俄罗斯天然气

西方制裁俄罗斯，奏效了吗？


（法新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

俄罗斯直接烧掉大量天然气造成巨大环境灾难

从6月起，俄罗斯天然气工业股份公司开始大量直接烧掉天然气。咨询机构睿咨得能源（Rystad Energy）估计，俄罗斯每天烧掉天然气434万立方米，相当于每天释放9000吨二氧化碳，造成了巨大的环境灾难。  

相关内容

A satellite image from Copernicus Sentinel appears to show a gas flare in Portovaya, Russia. The plant is located near Russia’s border with Finland, northwest of St Petersburg. Copyright: Copernicus Sentinel/Sentinel Hub/Pierre Markuse

俄罗斯直接烧掉大量天然气造成巨大环境灾难 29.08.2022

从6月起，俄罗斯天然气工业股份公司开始大量直接烧掉天然气。咨询机构睿咨得能源（Rystad Energy）估计，俄罗斯每天烧掉天然气434万立方米，相当于每天释放9000吨二氧化碳，造成了巨大的环境灾难。

This photo illustration shows Chinese 100 yuan notes in Beijing on January 14, 2020. - The United States removed the currency manipulator label it imposed on China last summer, a sign of easing tensions between the economic powers after nearly two years of conflict. Separately, official data showed that Chinaís trade surplus with the United States narrowed in 2019, a day before the two countries sign a ìphase oneî trade deal in Washington. (Photo by NICOLAS ASFOURI / AFP)

德语媒体：通膨的幽灵尚未袭击中国经济 31.08.2022

德国明镜杂志关注了中国新一轮封城带来的影响，指出这不仅会拖累中国经济，还可能影响全球供应链和德国的圣诞生意。《法兰克福汇报》文章聚焦了中国依然保持较低通胀背后的原因。

Chinese and Russian national flags flutter on a lamppost in front of Tiananmen Rostrum to welcome the visit of Russian President Dmitry Medvedev in Beijing, China, 27 September 2010. China and Russia agreed to further their strategic cooperation in international and regional affairs, after the two nations Presidents held talks in Beijing Monday (27 September 2010). China and Russia will maintain international peace and stability and promote the overall recovery, health and stable development of the world economy, Chinese President Hu Jintao said at a press conference with his Russian counterpart, Dmitry Medvedev. It is Chinas unswerving policy to constantly consolidate and enhance its strategic partnership of cooperation with Russia, Hu said. Medvedev agreed with Hus remarks on bilateral ties, saying Russia regards its relations with China a priority. Hailing the smooth completion of the China-Russia oil pipeline, the two Presidents called for more cooperation in trade, investment, energy and finance. |

中俄贸易来往激增 中国天然气进出口总量齐飙 21.08.2022

俄乌战争期间，中国在面对俄罗斯时红黑都下注，力求不当"输家"的做事风格成果初显。最新的贸易数据表明，俄罗斯已经连续第三个月稳坐中国最大石油供应国位置。在天然气领域，中国进口和出口的力度都明显增大。

广告

活久见：铁轨上的太阳能

英国公司Bankset Energy提出了一个既简单又有前途的想法，可以生产大量的绿色电力：在铁轨之间安装光伏发电系统。让我们仔细看看吧！  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  