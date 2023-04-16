俄外长访问巴西 巴西驳斥美国批评

（德国之声中文网）巴西方面驳斥了美国就乌克兰冲突议题指责巴方散布俄罗斯以及中国宣传的批评。就在4月17日，巴西总统卢拉与来访的俄罗斯外长拉夫罗夫举行了会晤。拉夫罗夫感谢了卢拉几天前公开谈及应促进和谈、并表态愿意斡旋。此前卢拉在中国进行了数天的访问，也强调美国应当在乌克兰"停止煽动战争、开始讨论和平"。

卢拉认为，基辅方面对这场俄军侵略战争也负有责任。这也是莫斯科以及北京方面不断重复的言辞。

在乌克兰问题上，中国一直表示自己持中立姿态，但同时也保持着与俄罗斯的伙伴关系，并采取措施规避制裁。

美国方面对巴西总统近期涉及乌克兰的言论持批评态度。白宫一直努力在国际舞台上带头孤立俄罗斯，并支持乌克兰。

美国国家安全委员会发言人柯尔比(John Kirby)4月17日对媒体表示，巴西正在"完全不顾事实地鹦鹉学舌，传播俄罗斯和中国的宣传口径。"柯尔比认为，卢拉有关战争的说法"有着非常深刻的问题"。

同样参与了和拉夫罗夫会晤的巴西外长维埃拉(Mauro Vieira)则反驳美方说："我不知道柯尔比为什么以及如何得出这个结论，我对此完全不同意。"

4月18日，西方七国集团外长会议发出警告说，任何为俄罗斯侵略战争提供帮助的国家都将面临"严重的代价"。在这场与日本举行的会议上，7名外长誓言要打击那些协助俄罗斯躲避制裁并获得武器的人。

俄罗斯外长与巴西外长举行会晤

白宫：普京可以立刻撤军

俄乌战争爆发一年多来，巴西始终没有加入西方国家的对俄制裁，还回绝了向乌克兰提供弹药的请求。俄罗斯外长与巴西外长在4月17日的会谈后表示，俄方"感激巴西朋友对乌克兰局势的起因有着清晰的理解。我们感谢他们希望为寻求解决方案而做出贡献。"拉夫罗夫强调，俄方"有兴趣尽快解决冲突"，但是任何解决方案都必须建立在"多极化"基础之上。拉夫罗夫指责西方"试图主宰国际舞台"。

美国国家安全委员会发言人柯尔比则说，华盛顿并不反对"任何想要尝试结束这场战争的国家"。"如果普京先生停止进攻乌克兰并撤出军队，这种情况现在、今天就可以发生。"

俄巴两国外长还披露，他们的会谈还聚焦了能源与贸易议题。作为农业大国，巴西约1/4的进口花费来自于俄罗斯。2022年，两国双边额达到了创纪录的98亿美元。

在访问巴西之后，俄罗斯外长拉夫罗夫还将访问委内瑞拉、尼加拉瓜、古巴等对美国充满敌意的、由左翼政府执政的拉美国家。

（法新社）

卢拉：美国需停止在乌克兰“鼓励战争”并谈论和平

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。