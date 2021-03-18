俄外长访华引瞩目 北京称不针对别国

(德国之声中文网) 3月22日，俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)开始访问中国，并按照行程计划在广西桂林与中国外长王毅进行会晤。

就在两天前，王毅与中共中央政治局委员杨洁篪刚刚在阿拉斯加与美国国务卿布林肯(Anthony Blinken)、美国国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)举行了艰难的会谈。美方代表称，会谈"艰难而直率"，中方则指出"双方仍存在重要分歧"。

而在3月21日，俄罗斯驻美国大使也返回了莫斯科，商讨进一步对策。俄方召回大使的起因是美国总统拜登称，他认为俄罗斯总统普京"是一个杀手"。普京则回应说："请你保重"。

在美中、美俄关系都趋于紧张的背景下，中俄外长在桂林会晤就尤为引人注目。启程前，拉夫罗夫在接受中国媒体采访时强调，俄中两国都被迫走独立于美国进行发展的道路，以避免被美国在科技方面"卡脖子"。俄罗斯外长说，俄中两国都需要降低(美国)制裁的风险，具体途径则包括加强科技自主性、使用美元之外的其他货币支付等。"我们需要疏远被西方控制的国际支付体系。"

目前，由于被美方指责涉嫌介入2020年美国总统大选，俄罗斯正面临新一轮的美国制裁。而中国也在香港、新疆问题上面临西方国家的制裁威胁。

王毅两天前刚刚参加了剑拔弩张的中美对话

不针对特定国家？

不过，中国外交部则否认此次中俄外长会晤是中美对话后的"特别安排"。外交部发言人华春莹说，"中俄关系的发展，不针对任何特定的国家。我们的关系坦坦荡荡，光明磊落。"她强调，在外交关系当中，任何一个访问其实都需要双方事先商定，而且中俄本来就是非常亲密的伙伴，双方也一直在各个层级保持着密切交往；中国、俄罗斯和美国都是联合国安理会的成员，各方对于世界的和平安全都负有重要的责任；拉夫罗夫此次访问将"进一步巩固中俄关系高水平发展的良好势头"。"相信这次会谈一定会促进中俄关系取得进一步的发展。"

但是具有中国官方背景的《环球时报》却在一篇社论中指出，"中俄两国同美国的紧张关系都呈升级态势，中美刚举行了阿拉斯加对话，中俄加强关系共同应对挑战有了更大的紧迫性。"

文山/乐然/(路透社等)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。