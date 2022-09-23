俄外长指责西方欲肢解俄罗斯 中印呼吁和谈

（德国之声中文网）拉夫罗夫(Sergey Lavrov)在联合国大会上的发言不出意料地对西方国家进行了猛烈攻击。他指责美国及其盟友"怪诞仇俄"，并且不仅仅试图借制裁措施"迫使"俄罗斯军事失利，更企图"摧毁乃至肢解俄罗斯"。俄罗斯外长认为，乌克兰只不过是被西方用来利用打击俄罗斯的一枚棋子。

拉夫罗夫还说，西方国家企图将世界重新划分为两个对立阵营，"要么支持我们，要么反对我们，西方国家不允许第三种选项。"他讥讽美国自认为是"上帝派来人间的特使，不需要承担任何义务，却拥有无时不刻不受制裁的肆意妄为权利。"拉夫罗夫指责美国企图"将全世界变成自家后花园"。

在演讲中，俄罗斯外长再次为"在乌克兰的特别军事行动"进行了辩解，认为这是莫斯科"承担起了对其公民的责任"。他还驳斥了西方国家对乌克兰东部占领区"入俄公投"的"无理愤怒"，强调这些地区的民众真的想加入俄罗斯。

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王毅:要防止乌克兰危机影响发展中国家

此前，联合国秘书长古特雷斯(António Guterres)已经警告说，俄罗斯如果吞并乌克兰东部占领区，其行为就将违反国际法。西方国家近日则反复强调，乌东地区的"入俄公投"缺乏任何法律基础。应常任理事国美国以及非常任理事国阿尔巴尼亚的申请，联合国安理会将在9月27日就此问题召开专门会议。乌克兰方面此前已经致信安理会呼吁就此召开特别会议。

在拉夫罗夫发表讲话前，中国外长王毅在联合国大会上表示，应当通过外交手段努力寻求和平解决乌克兰问题的方案，这也是为了防止危机蔓延、防止影响发展中国家。王毅对俄乌两国喊话，要求重开谈判。中国外长也强调说，对话应当"考虑各方的合理安全关切"，建立一个 "平衡、有效和可持续的安全架构"。

王毅在出席联合国会议间隙还会晤了乌克兰外长库列巴，强调"中方一直致力于劝和促谈，从不袖手旁观，也不火上浇油，更不会趁机牟利"。一星期前，中俄两国元首在上合组织峰会期间会晤时，普京也承认习近平表达了对乌克兰局势的"疑虑和担忧"，并许诺会就此向中方提供一个解释。

俄乌战争延续至今，避免直接批评俄罗斯的中国被认为是俄罗斯的重要伙伴，两国在经贸领域往来愈发密切。莫斯科方面希望，中国能够加大俄罗斯油气的购买量，从而填补西方买家撤离后的空缺。

另一个未曾明确谴责俄罗斯的大国印度，其外长也在联合国大会上做出了和王毅相似的表态。印度外长苏杰生(Subrahmanyam Jaishankar)说，印度时常被问到是与俄罗斯还是乌克兰站在一边，"印度站在和平的一边，并且会坚持这一立场……我们同样站在尊重《联合国宪章》及其奠基原则的一边，我们还站在呼吁把对话和外交作为唯一出路的一边。"苏杰生指出，随着食品、燃料和化肥价格不断上涨，以建设性的方式寻求尽早解决这场战争符合国际社会的利益。

(法新社,路透社等)

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