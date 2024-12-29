俄外长：俄罗斯将取消对部署中短程核导弹的暂停令

俄罗斯外长拉夫罗夫周日表示，俄罗斯“对部署短程和中程导弹的禁令已不再切实可行，必须放弃”。他指责美国“已在世界各地部署此类武器”。外界担忧世界上两个最大的核大国可能会与中国一起进入新的军备竞赛。

（德国之声中文网）俄罗斯外交部长拉夫罗夫周日（12月29日）表示，俄罗斯将取消对部署中程和短程核导弹的暂停令，因为美国已在世界各地部署了此类武器。

俄罗斯的这一举动将毁掉冷战时期最重要的军备控制条约之一的仅存部分，人们担心世界上两个最大的核大国可能会与中国一起进入新的军备竞赛。

俄罗斯和美国都承认，两国关系比冷战以来的任何时候都更糟糕，都对旨在减缓军备竞赛和降低核战争风险的军备控制条约的瓦解表示遗憾。

在被俄罗斯国际新闻通讯社问到，俄罗斯是否会在2026年2月《新削减战略武器条约》到期前退出时，拉夫罗夫表示，目前“没有条件”与华盛顿进行战略对话。

“现在的情况很明显，我们对部署短程和中程导弹的禁令已不再切实可行，必须放弃，”拉夫罗夫说，“美国傲慢地无视俄罗斯和中国的警告，实际上已在世界各地部署此类武器。”

1987年美国与前苏联签署的《中程核力量条约》（INF）标志着超级大国首次同意削减核武库并消除一整类核武器。

美国在前总统特朗普的领导下于2019年正式退出中导条约，此前他表示莫斯科违反了该协议，但克里姆林宫一再否认这一指控。

特朗普曾在2018年表示，他希望终止《中程核力量条约》，因为他认为俄罗斯多年来一直违反条约，而且他对中国的中程导弹库感到担忧。

美国公开指责俄罗斯研制9M729陆射巡航导弹（北约称为 SSC-8）并称这是导致其退出《中导条约》的原因。

自退出该条约以来，美国已经测试了类似型号的导弹。

11月21日，俄罗斯向乌克兰发射了一枚名为“榛树”的新型中程高超音速弹道导弹，普京称这是对乌克兰使用美国和英国导弹袭击俄罗斯的直接回应。

（路透社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。