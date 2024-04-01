俄外交部喊话乌克兰：涉恐袭案 交出安全局长

（德国之声中文网）俄罗斯外交部昨日（3月31日）发表声明称，俄罗斯已要求引渡乌克兰安全局（SBU）局长马柳克（Vasil Malyuk）以及其他与在俄罗斯境内实施“恐袭”相关人员。俄罗斯外交部指责，乌克兰参与了俄罗斯境内的一系列恐怖袭击，并列举了自 2022 年 2 月俄罗斯入侵乌克兰以来在该国发生的暴力事件。

俄罗斯外交部的声明

俄罗斯外交部表示已要求乌方“立即逮捕并引渡”乌克兰安全局局长马柳克在内的多名人员。 该部门称，马柳克已经承认“组织了2022年10月克里米亚大桥爆炸事件”，并“透露了在俄罗斯组织其他恐怖袭击的细节”。 在发布的声明中，俄罗斯外交重申，三月底莫斯科音乐厅枪击事件与乌克兰有关。

莫斯科近郊克罗库斯城音乐厅（Crocus City Hall）3月22日晚间发生恐袭事件。此次袭击造成至少133人死亡，150多人受伤，是2004年别斯兰人质事件（300余人丧生）后，俄罗斯遭受的最严重恐怖袭击。恐怖组织“伊斯兰国”已宣布对此起枪击案负责，但是，俄罗斯总统普京在3月23日下午向国民发表的电视讲话中称，恐怖分子此前逃往乌克兰方向，根据初步调查，乌克兰方面为他们准备了逃离国境的"窗口"。乌克兰方面否认乌方参与此次恐怖袭击，乌克兰总统泽连斯基在社交媒体发布视频反驳称，普京所发表的全国讲话，是想将此次恐袭和乌克兰联系在一起。

乌克兰安全局的回应

乌克兰安全局表示，俄罗斯的要求“是来自于恐怖主义国家本身的讽刺 ”，并且“毫无意义的”。 该部门提到国际刑事法院（ICC）对普京发布的逮捕令。并表示：“海牙法庭正等着他。”

去年ICC发出逮捕令，指控普京犯下战争罪，并且对乌克兰儿童被绑架负有个人刑事责任。克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）则回应，俄罗斯认为ICC提出的问题“令人愤怒而且不可接受”，该法院的任何决定对俄罗斯而言都是“无效的”。与美国和中国一样，俄罗斯并非国际刑事法院成员。

俄罗斯外交部发布的这份最新声明也引起了中国媒体的广泛关注和报道。根据第一财经报道，在声明中，除了提到音乐厅恐袭事件，俄罗斯还指出，在俄罗斯发生的多起袭击事件与乌克兰相关，包括圣彼得堡咖啡馆爆炸案、克里米亚大桥爆炸等。而乌克兰国家安全局则表示，俄罗斯外交部没有提供任何证据证明乌克兰参与了音乐厅恐袭事件，却向乌方提出逮捕和引渡所有参与这些袭击的人的要求。

2023年4月，圣彼得堡一家咖啡厅发生爆炸案，导致一名俄罗斯军事博主丧生和数十人受伤，官方声称爆炸是由在克里姆林宫被监禁的批评家纳瓦尔尼（Alexei Navalny）的支持者帮助下策划的。克里姆林宫表示，“有证据表明……乌克兰特种部队可能与其组织有关”。但乌克兰总统泽连斯基向媒体表示，他忙于关注自己的国家，无暇关注圣彼得堡的袭击事件。路透社则指出，纳瓦尔尼的海外团队否认跟此袭击有关，并反控俄国的情资单位才是最有可能的幕后黑手。今年2月，纳瓦尔尼在狱中逝世。

普京的死对头纳瓦尔尼何许人也?

去年7月，连接克里米亚半岛和俄罗斯本土的克里米亚大桥发生爆炸，造成两人死亡，一人受伤。莫斯科方面指责这是一起由乌克兰情报机构实施的“恐怖主义行动”。不过乌克兰官方没有公开声称对这起袭击事件负责。

（路透社，法新社等）

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