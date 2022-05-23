 俄外交官辞职：″我无法继续忍受毫无意义的耻辱″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.05.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

俄外交官辞职："我无法继续忍受毫无意义的耻辱"

俄罗斯驻日内瓦的一名外交官高调宣布离职，他告诉媒体，是目前的灾难促成他做出这样的决定。

Russischer Diplomat Boris Bondarew

邦达雷夫护照上的照片

DW.COM

乌克兰法官的判决指出，这名士兵执行上司命令蓄意杀害乌克兰平民，罪行严重，以至于无法减免。法律界人士预计，该案为今后制定了标准。

乌克兰东部仍在发生激战。乌总统泽连斯基称顿巴斯的惨状犹如“人间地狱”。美国和西方七国承诺向乌克兰提供更多援助。此外，在马里乌波尔也有新进展，据称基辅下令亚速钢铁厂的剩余战士停止防守该市。莫斯科表示，已经完全控制这座城市。

（德国之声中文网）俄罗斯外交官邦达雷夫（Boris Bondarev）周一（5月23日）向上司递交了辞职信后将文件公布在领英上（LinkedIn）上。文件显示，邦达雷夫是俄罗斯长驻联合国使团负责军备控制的领事，此前曾以外交官身份代表俄罗斯长驻柬埔寨和蒙古国。在回答路透社提问时，他做了如下陈述："我周一同其他同事一样来上班，现在我递交辞职信并离开此处"。

邦达雷夫说，"几年前就开始想这件事，但灾难的规模促使我完成这件事"。他说的"灾难"是指俄罗斯2月24日发动对乌克兰的侵略战争。他透露，多次将自己的忧虑诉说给上司，"但我都被告知闭嘴、不要搞出事端。"

俄罗斯常驻联合国使团尚未对此发表评论。在接受路透社采访前，现年41岁的邦达雷夫还把这封用英文写的文件转发给了40多名外交界以及其它领域的人士。

这封辞职信写道，"我学习外交专业，以外交官的身份工作了20年。俄罗斯外交部成了我的大家庭。但我现在无法继续容忍这场血腥、毫无必要、毫无意义的耻辱。"

莫斯科的所作所为不可原谅

邦达雷夫还接受了美联社采访。他说，"我的政府目前的所作所为不可原谅"，"作为一名公务员，我必须承担部分责任，但我不愿承担"。

在问到是否担心莫斯科会做出怎样的反应时，邦达雷夫答道当然担心，他表示，"不是所有同事都热衷于战争，他们是理智的，但他们必须闭上嘴巴。"他认为，自己会被作为杀鸡儆猴的例子，因为"如果追究司法责任被起诉，那些想效仿的人，也不敢这样去做了"

Schweiz | UN Vereinten Nationen in Genf

联合国日内瓦分部

记者问到他是否会"叛国"，他回答说，"还没想这么远"。邦达雷夫说他不准备离开日内瓦。

在接受美联社采访时，邦达雷夫严词批评了俄罗斯外长拉夫罗夫，"18年里，他从专业、受到良好教育的知识精英，变成一名不断散布激化冲突言论的人，他不断用核武器威胁世界！"他补充说，"今天俄罗斯外交部不再从事外交，而是宣传战争、制造谎言和散布仇恨的机器"。

战争爆发后，今年3月，乌克兰在联合国人权理事会呼吁俄罗斯外交官辞职。但邦达雷夫说，他不指望别人效仿他的行动。

俄罗斯反对派人士纳瓦尔尼的一名发言人支持邦达雷夫的辞职决定，她在推特写道，"看起来整个外交部就剩下一名诚实人士。"

(综合报道)

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Russian Sgt. Vadim Shishimarin listens to his translator during a court hearing in Kyiv, Ukraine, Monday, May 23, 2022. The 21 year old soldier facing the first war crimes trial since the start of the war in Ukraine plead guilty on May 18 to killing an unarmed civilian. (AP Photo/Natacha Pisarenko)

俄士兵因杀害乌克兰平民被判无期 23.05.2022

乌克兰法官的判决指出，这名士兵执行上司命令蓄意杀害乌克兰平民，罪行严重，以至于无法减免。法律界人士预计，该案为今后制定了标准。

Russian army Sergeant Vadim Shishimarin, 21, is seen behind a glass during a court hearing in Kyiv, Ukraine, Wednesday, May 18, 2022. The Russian soldier has gone on trial in Ukraine for the killing of an unarmed civilian. The case that opened in Kyiv marked the first time a member of the Russian military has been prosecuted for a war crime since Russia invaded Ukraine 11 weeks ago. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

俄兵認首宗戰爭罪行 美駐基輔使館重開 19.05.2022

俄烏戰爭以來首宗戰爭罪週三（ 5月18日）開庭，俄兵當庭認罪射殺了一名平民，恐面臨終身監禁。與此同時，美國駐基輔大使館在關閉近3個月後重開。然而戰爭仍看不見終點，烏克蘭總統澤連斯基警告恐面臨一場漫長戰事。

Polish President Andrzej Duda embraces Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy during a session of Ukrainian parliament, as Russia's attack on Ukraine continues, in Kyiv, Ukraine May 22, 2022. REUTERS/Stringer

俄军对顿巴斯发起猛攻 波兰总统再访基辅 22.05.2022

乌克兰总统泽连斯基称，俄罗斯正在以举国之力，试图“摧毁乌克兰”。波兰总统杜达在乌克兰议会发表演说强调，只有乌克兰人民才有权对自己的未来做出决定。

广告

媒体看中国

Japan | IPEF Eröffnungszeremonie in Tokio

德语媒体："印太经济框架"危害自由贸易？

周一，美国总统拜登在东京正式启动了由13个国家组成的"亚太经济框架"。中国则对这一框架的目的提出质疑，中国外交部长王毅表示："试图拿一个什么框架来孤立中国，最终孤立的将是他们自己。 "  