俄外交官辞职："我无法继续忍受毫无意义的耻辱"

（德国之声中文网）俄罗斯外交官邦达雷夫（Boris Bondarev）周一（5月23日）向上司递交了辞职信后将文件公布在领英上（LinkedIn）上。文件显示，邦达雷夫是俄罗斯长驻联合国使团负责军备控制的领事，此前曾以外交官身份代表俄罗斯长驻柬埔寨和蒙古国。在回答路透社提问时，他做了如下陈述："我周一同其他同事一样来上班，现在我递交辞职信并离开此处"。

邦达雷夫说，"几年前就开始想这件事，但灾难的规模促使我完成这件事"。他说的"灾难"是指俄罗斯2月24日发动对乌克兰的侵略战争。他透露，多次将自己的忧虑诉说给上司，"但我都被告知闭嘴、不要搞出事端。"

俄罗斯常驻联合国使团尚未对此发表评论。在接受路透社采访前，现年41岁的邦达雷夫还把这封用英文写的文件转发给了40多名外交界以及其它领域的人士。

这封辞职信写道，"我学习外交专业，以外交官的身份工作了20年。俄罗斯外交部成了我的大家庭。但我现在无法继续容忍这场血腥、毫无必要、毫无意义的耻辱。"

莫斯科的所作所为不可原谅

邦达雷夫还接受了美联社采访。他说，"我的政府目前的所作所为不可原谅"，"作为一名公务员，我必须承担部分责任，但我不愿承担"。

在问到是否担心莫斯科会做出怎样的反应时，邦达雷夫答道当然担心，他表示，"不是所有同事都热衷于战争，他们是理智的，但他们必须闭上嘴巴。"他认为，自己会被作为杀鸡儆猴的例子，因为"如果追究司法责任被起诉，那些想效仿的人，也不敢这样去做了"

联合国日内瓦分部

。

记者问到他是否会"叛国"，他回答说，"还没想这么远"。邦达雷夫说他不准备离开日内瓦。

在接受美联社采访时，邦达雷夫严词批评了俄罗斯外长拉夫罗夫，"18年里，他从专业、受到良好教育的知识精英，变成一名不断散布激化冲突言论的人，他不断用核武器威胁世界！"他补充说，"今天俄罗斯外交部不再从事外交，而是宣传战争、制造谎言和散布仇恨的机器"。

战争爆发后，今年3月，乌克兰在联合国人权理事会呼吁俄罗斯外交官辞职。但邦达雷夫说，他不指望别人效仿他的行动。

俄罗斯反对派人士纳瓦尔尼的一名发言人支持邦达雷夫的辞职决定，她在推特写道，"看起来整个外交部就剩下一名诚实人士。"

(综合报道)

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。