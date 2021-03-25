 俄外交官：外国驻朝鲜人员纷纷“逃离” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.04.2021

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俄外交官：外国驻朝鲜人员纷纷“逃离”

在疫情之下更加闭关锁国的朝鲜，外国人的日子也越发不好过。俄罗斯外交官透露，就连外交人员也面临缺医少药的困境。

Russland Diplomaten Rückkehr Nordkorea Draisine

俄罗斯外交官用人力铁轨车搬运行李，走完朝鲜境内最后一程

（德国之声中文网）俄罗斯驻朝鲜大使馆的工作人员周四（4月1日）在网上公开的一封信件中称，由于日常生活供应匮乏及行动受限，很多外国人离开了平壤。信中说，基本生活物资，包括药物都难以获取，健康问题无法得到治疗，同时人身自由极度受限，这种情况“几乎已无人能忍受”。

朝鲜自去年以来实施严厉的防疫和边境管制措施，看来也影响到外国驻朝人员。俄罗斯外交官称，留在朝鲜的为数不多的外交人员近期纷纷打道回府，犹如“集体逃离”。

今年2月底网络上发布的俄罗斯外交人员携家带口，乘坐人力轨道车穿过朝俄边境回国的影像，令人印象深刻。

当时俄外交部表示，由于朝鲜关闭与俄罗斯的边境，客运交通停摆，几名俄外交官及其家人一行8人先乘火车再乘大巴从平壤到朝俄边境，然后步行一公里前往过境关口。行李则是自己用一辆人力轨道车（上图）搬运的。到达俄罗斯一侧后，他们被一辆巴士送往符拉迪沃斯托克机场，飞往莫斯科。

俄外交部发言人解释说，这些任期结束的大使馆工作人员和家人也可以经中国返回俄罗斯，但必须在中国进行3周的检疫隔离。这些外交官最后选择了一条需要付出体力和辛劳，但在他们看来更为便捷的回家路。

Nordkorea Deutsche Botschaft in Pjöngjang

德国驻平壤大使馆已于2020年关闭

新冠疫情以来，朝鲜与外界的往来进一步减少，封闭程度更甚。根据官方信息朝鲜至今没有发现确诊病例，但这一说法受到广泛质疑。分析人士推测，在军队和边境城镇出现过感染爆发的几率极大。

严厉的限制措施下，绝大多数外国外交官已经离开了朝鲜。德国已在一年前关闭了平壤的大使馆。去年8月，欧盟驻朝使团的最后一批人员经中国打道回府。上周，联合国宣布，已经没有联合国的外籍员工在朝鲜。

俄罗斯驻朝鲜大使馆本周四的脸书贴文称，平壤目前还有9位大使，其中包括俄罗斯大使，另外还有4名其他国际机构代表。生活在平壤的外国人剩下不到300人。

人权观察组织今年3月发布的一份报告称，过去一年中，朝鲜与中国的双边贸易锐减了80%，其中食品和药品的进口减幅更大；食品、牙膏肥皂和电池都属于紧缺商品。此外洪水灾害加剧了民生供应的紧张。

 

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