俄士兵因杀害乌克兰平民被判无期

（德国之声中文网）乌克兰一家法院周一（5月23日）做出一项宣判，一名俄罗斯士兵因蓄意射杀一名乌克兰平民被判处终身监禁。乌克兰地方法院认定，现年21岁的俄罗斯士兵希希马林（Vadim Shishimarin）于今年2月28日在丘帕希夫卡村（Chupakhivka）杀害了62岁的谢利波夫（Oleksandr Shelipov），罪行成立。

法官阿加夫诺夫（Serhiy Agafonov）说，被告"执行了上级发出的一项有罪命令"，向被害者头部连发数枪。"鉴于这一罪行触犯和平、安全、人道以及国际法律规定，法庭没有任何减免罪行的空间"。

身穿蓝灰色运动服的希希马林，从法庭的玻璃箱里，通过翻译静静地听取法官陈述与宣读判决，脸上毫无表情。

上周开始审理的希希马林案件是第一桩战争罪案，对乌克兰而言有着极强的象征意义。一名律师告诉路透社，它会是一系列案件的开始。基辅方面称，已经收集了1万起嫌疑战争罪。

俄罗斯方面在判决宣布后尚未表态，不过此前曾驳回对其所有蓄意杀害平民的指控，不承认犯有战争罪。有关希希马林案件，莫斯科称不掌握任何信息，而在俄罗斯使馆撤离乌克兰后，该国外交机构无法向公民提供领事保护。

上周，希希马林在法庭上承认对其的指控，并向受害者遗孀请求原谅。

乌克兰司法判案的速度及其严厉程度受到关注，在该案正式听证后第5天，法庭已做出终身监禁的裁决。作为比较，国际刑事法庭从未做出过终身监禁的裁决，前南斯拉夫国际战犯法庭多年来只判处6人终身监禁。

国际律师联合会执行主任艾利斯（Mark Ellis）认为，判决并不令人意外，"这是一次画下底线的判决"，"我怀疑乌克兰大多数战争罪案件，都会有类似的判决结果。"

（路透社）

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