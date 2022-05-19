 俄士兵因杀害乌克兰平民被判无期 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.05.2022

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时政风云

俄士兵因杀害乌克兰平民被判无期

乌克兰法官的判决指出，这名士兵执行上司命令蓄意杀害乌克兰平民，罪行严重，以至于无法减免。法律界人士预计，该案为今后制定了标准。

Ukraine I Prozess gegen Vadim Shishimarin

法庭宣布判决时

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俄烏戰爭以來首宗戰爭罪週三（ 5月18日）開庭，俄兵當庭認罪射殺了一名平民，恐面臨終身監禁。與此同時，美國駐基輔大使館在關閉近3個月後重開。然而戰爭仍看不見終點，烏克蘭總統澤連斯基警告恐面臨一場漫長戰事。

乌克兰总检察长宣布，将对一名入侵乌克兰的俄罗斯士兵进行审判。这名21岁的被告被指控射杀一名62岁的平民，以掩盖其行踪。目前，乌克兰检方在调查10700多起战争罪行，并确定了600多名嫌疑人。

（德国之声中文网）乌克兰一家法院周一（5月23日）做出一项宣判，一名俄罗斯士兵因蓄意射杀一名乌克兰平民被判处终身监禁。乌克兰地方法院认定，现年21岁的俄罗斯士兵希希马林（Vadim Shishimarin）于今年2月28日在丘帕希夫卡村（Chupakhivka）杀害了62岁的谢利波夫（Oleksandr Shelipov），罪行成立。

法官阿加夫诺夫（Serhiy Agafonov）说，被告"执行了上级发出的一项有罪命令"，向被害者头部连发数枪。"鉴于这一罪行触犯和平、安全、人道以及国际法律规定，法庭没有任何减免罪行的空间"。

身穿蓝灰色运动服的希希马林，从法庭的玻璃箱里，通过翻译静静地听取法官陈述与宣读判决，脸上毫无表情。

上周开始审理的希希马林案件是第一桩战争罪案，对乌克兰而言有着极强的象征意义。一名律师告诉路透社，它会是一系列案件的开始。基辅方面称，已经收集了1万起嫌疑战争罪。

俄罗斯方面在判决宣布后尚未表态，不过此前曾驳回对其所有蓄意杀害平民的指控，不承认犯有战争罪。有关希希马林案件，莫斯科称不掌握任何信息，而在俄罗斯使馆撤离乌克兰后，该国外交机构无法向公民提供领事保护。

Ukraine I Prozess gegen Vadim Shishimarin

希希马林在法庭上承认对其的指控，并向受害者遗孀请求原谅

上周，希希马林在法庭上承认对其的指控，并向受害者遗孀请求原谅。

乌克兰司法判案的速度及其严厉程度受到关注，在该案正式听证后第5天，法庭已做出终身监禁的裁决。作为比较，国际刑事法庭从未做出过终身监禁的裁决，前南斯拉夫国际战犯法庭多年来只判处6人终身监禁。

国际律师联合会执行主任艾利斯（Mark Ellis）认为，判决并不令人意外，"这是一次画下底线的判决"，"我怀疑乌克兰大多数战争罪案件，都会有类似的判决结果。"

（路透社）

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