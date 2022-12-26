俄國軍營新年遇襲致63死 疑淡化傷亡

（德國之聲中文網）俄羅斯國防部週一（1月2日）宣布，63名俄軍在烏克蘭軍隊發射的「4枚導彈襲擊」中身亡。這是莫斯科極罕見公布兵損，也是自去年2月俄烏戰爭爆發以來，俄方公開承認傷亡最慘重的一次烏克蘭兵損。

襲擊地點發生在烏克蘭東部遭俄方佔領的馬基夫卡市（Makiivka）。俄羅斯國防部指出，烏克蘭利用美國供應的高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）攻擊了臨時駐紮於該地的俄軍軍營。

烏方武裝部隊總參謀部2日在一份聲明中坦承，其部隊是發動此次攻擊的主事者，並有「多達10個單位的敵軍裝備被摧毀和損壞」。

俄羅斯聯邦參議員格里戈里（Grigory Karasin）在社交媒體Telegram上表示，人們不應該忘記，烏軍在新年夜「無恥殺害」了數十名俄羅斯軍人。 「相關機構是時候抓緊弄清名單，從指揮官到執行者，調查是哪個人在基輔主責這件事。」

格里戈里並指控：「基輔政權借助北約衛星及其武器對我們公民犯下了越來越無恥的罪行。」

事實上，俄羅斯國防部並未正式說明這起襲擊發生的時間點，但外界普遍認為烏軍是趁俄軍迎接新年時發動攻擊。

淡化傷亡？

在這起襲擊中，烏軍戰略通信部門聲稱，有近400名俄羅斯軍人喪命，另有300人受傷。但烏克蘭總參謀部沒有證實這一數字，並表示俄軍的確切損傷人數仍有待確認。

法新社報導，前俄羅斯分離主義領袖斯特雷爾科夫（Igor Strelkov）表示，遭到烏軍襲擊的俄軍部隊，主要是由遭官方動員的俄羅斯人組成，他們駐紮在一個沒有保護的建築物裡。襲擊發生時，儲存在該處的彈藥被引爆，因此現場「幾乎完全」被摧毀，推測應有「數百人」死傷。

一名俄羅斯戰地記者則批評，先前在馬基夫卡市有另一所職業學校遭到襲擊，已造成約數百人喪命，並指責俄軍最高指揮官沒有從過去的經驗中吸取教訓。

莫斯科市議會副議長梅德韋傑夫（Andrei Medvedev）也表示：「戰爭已經進行了10個月，將敵人視為什麼都看不見的傻瓜是危險和犯罪的。」

烏克蘭薩馬拉州州長阿扎羅夫（Dmitry Azarov）說，受害者包含該地區的居民，目前已為受害親屬設立了一條服務熱線。

在社交媒體上，一些人指責俄羅斯當局淡化了死亡人數。 「親愛的上帝，誰會相信63人的數字？建築物已被完全摧毀。」一位俄羅斯人Nina Vernykh在該國最大的社交網絡VKontakte上寫道。

該社交網絡上的一份公告稱，該地區四個城市——薩馬拉、托利亞蒂、塞茲蘭和新古比雪夫斯克——居民將於週二（3日）集會，悼念俄軍部隊。

戰爭延續至新年

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，自2023年開始，烏方部隊已擊落了80多架無人機。 「在不久的將來，這個數字可能會增加。」

根據法新社，俄羅斯在新年前夕和新年當天，對烏克蘭各地發動攻擊，造成至少5人死亡、數十人受傷。

2日，烏克蘭首都基輔再次遭到伊朗製造的無人機的襲擊，儘管烏克蘭軍隊聲稱大多數無人機是被防空系統擊落的。

基輔市長克里琴科（Vitali Klitschko）報告稱，基輔東北部當時發生了爆炸，「一名受傷的19歲男子被送進醫院。」

清理废墟 炮火中的基辅拒绝凋零





2日晚間，烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）地區負責人奧列格-辛格博夫（Oleg Synegubov）說，該地和周邊區域再次遭到俄羅斯導彈攻擊，「關鍵的基礎設施已經成為目標。」

自去年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏方持續保衛並回擊俄方。烏軍武裝部隊總司令扎魯茲尼（Valery Zaluzhny）將軍稱，迄今為止，軍隊已經收復 了「自遭俄軍佔領的40%領土」。

俄方瞄準無人機

莫斯科表示，其接下來的新年襲擊目標是烏克蘭無人機生產廠，並指責烏克蘭在最近幾週將其國內的軍事基地和基礎設施作為目標。

2日晚間，在克里米亞港口附近的俄羅斯地方省長表示，有2架烏克蘭無人機在黑海上空被擊落。同日，數名俄羅斯官員表示，一架烏克蘭無人機襲擊了俄國西南地區的一個能源設施。

法新社報導，自去年10月，莫斯科開始針對電力和其他關鍵基礎設施進行破壞。這些攻擊造成了烏克蘭城市大面積停電，切斷平民的供水和供暖系統，儘管入冬後，烏克蘭部分地區的氣溫降至冰點以下。

聯合國對此提出警告，表示這一行動給烏克蘭人帶來了「極端困難」，並譴責俄羅斯軍隊可能犯下戰爭罪。

（法新社等）

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