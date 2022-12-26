 俄國提停火36小時 烏克蘭批「偽善」拒絕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.01.2023

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时政风云

俄國提停火36小時 烏克蘭批「偽善」拒絕

俄羅斯總統普京週四（5日）下令，自1月6日中午起停火36小時，以讓信徒能參與東正教平安夜及耶誕節。這是烏俄戰爭歷時逾10個月以來第一個重大停火令，但烏克蘭將克里姆林宮的提議視為「偽善」。

普京「單方面」宣布因東正教聖誕節自6日起停火36小時。

普京「單方面」宣布因東正教聖誕節自6日起停火36小時。

（德國之聲中文網）俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）5日下令，俄軍自1月6日中午自7日東正教耶誕節午夜單方停火36個小時，理由是讓烏克蘭信徒能從平安夜起參加禮拜。這是該國在入侵烏克蘭後首度宣佈休戰，但烏克蘭不領情，認為此舉是偽善的陷阱

克里姆林宮表示，普京在做出這一決定是受到俄羅斯東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）的影響。

基里爾在一份聲明中提到：「我，基里爾，莫斯科和全羅斯大牧首，呼籲捲入這場衝突的各方停火，在1月6日12時至1月7日24時期間達成聖誕休戰，以讓東正教教徒在平安夜和基督降生日參加禮拜。」

該聲明將是戰爭中首次出現的全國性停火。目前還不清楚普京和俄羅斯軍方是否會真的貫徹這一決定。

每年的1月7日是東正教的聖誕節，這是東正教裡僅次於復活節的第二大節日。作為當今世界東正教信仰的中心之一，俄羅斯各地隆重慶祝這個節日。

坐火车去乌克兰的圣诞老人

烏克蘭駁斥普京呼籲

烏克蘭總統沃澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，普京宣佈停火是一個「詭計」，目的是阻止烏克蘭的軍事進展。

澤連斯基在晚間視頻講話中說：「他們現在想以聖誕節為掩護，儘管是短暫的，以阻止我們的軍隊在頓巴斯的推進，並將設備、彈藥和動員的部隊接近我們的陣地。」

澤連斯基補充說，這場戰爭「要不你們的士兵自己離開，或者是我們將他們趕出去」才算結束。

總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）則痛批了俄羅斯的聲明，並稱它「偽善」。

波多利亞克在Twitter上寫道，只有俄羅斯從其目前在烏克蘭佔領的領土上撤出，才有可能實現「暫時休戰」。

波多利亞克在給媒體的一份更詳細的聲明中說，普京的提議是「一個平庸的把戲」。他並補充說道：「這裡面沒有絲毫結束戰爭的願望。」

他續指，「此外，讓我提醒你，只有俄羅斯用導彈／無人機攻擊民用物體，包括宗教儀式場所，而且恰恰是在聖誕節期間這樣做。」波多利亞克列舉了俄羅斯在節日期間的攻擊

他早些時候駁斥了牧首基里爾關於停火的呼籲，認為這是一個 「狡猾的陷阱和宣傳元素」。波多利亞克說，俄羅斯東正教會充當了「戰爭宣傳者」。

國際反應

普京的決定是在與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）通電話之後作出的，土耳其敦促俄羅斯總統宣佈在烏克蘭實行「單方面」停火。

俄羅斯總統普京與普京土耳其總統埃爾多安。

俄羅斯總統普京與普京土耳其總統埃爾多安。

與此同時，德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）說，如果普京真的想要和平，「他就會把他的士兵帶回家」。

貝爾博克在推特上寫道：「所謂的停火，既沒有給生活在俄羅斯佔領下的日常恐懼中的人們帶來自由，也沒有帶來安全。」

烏克蘭此前曾表示，任何俄羅斯的停火呼籲，都是莫斯科試圖為其軍隊爭取一些喘息的機會，美國總統拜登（Joe Biden）似乎也持這種看法。

當被問及普京的命令時，拜登認為俄羅斯領導人「只是在找氧氣喘息」。

不過此一消息在中國出現不同的解讀。中國官媒央視新聞報導，針對俄方提出的停火建議，烏克蘭總統澤連斯基在例行視頻講話中表示，他不認為在傳統假期期間有必要進行停火

（綜合報導）

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