俄国防部证实“莫斯科”号导弹巡洋舰已沉没

（德国之声中文网）昨天（4月14日）晚间，俄罗斯国防部证实“莫斯科”号导弹巡洋舰已经沉没。俄新社报道称，沉船是在拖船时发生，因船体在此前弹药爆炸引起的火灾中受损，导弹巡洋舰在被拖曳至目的地港口过程中，失去稳定性并在风浪中沉没。

火灾还是遇袭？

此前，乌克兰内政部顾问赫拉先科（Anton Heraschtschenko）在社交媒体上曾表示，“莫斯科”号导弹巡洋舰被乌军使用的一枚“海王星”岸舰导弹击中。“海王星”岸舰导弹为乌克兰自行研发，射程可达280公里。

而俄罗斯国防部则对外通报称，导弹巡洋舰搭载的弹药发生了大爆炸，导致该舰遭到严重损毁。全体船员已经获救。

就在该舰沉没前几个小时，俄罗斯国防部仍称，尽管遭到破坏，但是“莫斯科”号仍然漂浮在海上。

美国国防部谨慎评估

美国国防部一名高级官员周四表示，目前尚不清楚是什么原因造成“莫斯科”号导弹巡洋舰被损毁。他说，这艘巡洋舰被认为当时在位于乌克兰城市敖德萨以南60至65海里处的海面上发生爆炸。“目前我们无法确切地说，什么导致了这次爆炸和随后的火灾发生。”

他说，这可能是导弹袭击造成的，但也可能是其它原因引起的。他强调说，这类舰船上发生火灾和爆炸的风险通常很高，因为舰上载有易燃易爆物质材料。所以在推导结论时需要格外的谨慎小心。

“莫斯科”号导弹巡洋舰在发生爆炸起火后依旧能够依靠自身的动力移动。事发后该舰被看到向东部方向行驶，据猜测可能是准备前往俄罗斯位于塞瓦斯托波尔的海军基地进行维修。根据美国方面的情报，之前在“莫斯科”号附近的一些俄罗斯船舰移向了更南方的位置。

“莫斯科”号的沉没是2月24日乌克兰战争爆发以来俄军遭受的最大物质损失之一。1983年开始服役的“莫斯科”号导弹巡洋舰配备了16枚“沃尔肯”（Vulkan）反舰巡航导弹，射程至少700公里。乌克兰战争爆发后，“莫斯科”号导弹巡洋舰同黑海舰队其它舰只一起封锁了乌克兰南部的马里乌波尔港。

“莫斯科”号的沉没减小了俄军在黑海的火力。

（德新社、法新社、美联社）

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