 俄国防部：亚速钢铁厂近千名乌克兰士兵投降 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.05.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

俄国防部：亚速钢铁厂近千名乌克兰士兵投降

俄罗斯称，已有近千名受困在亚速钢铁厂的乌克兰向俄罗斯投降。与此同时，俄乌之间的和谈停滞不前。俄罗斯总统普京周二警告欧盟，禁运俄罗斯石油是“经济自杀”。

Ukraine-Krieg Mariupol | Abtransport von Kriegsgefangenen aus Asow-Stahlwerk

（德国之声中文网）俄罗斯国防部周三称，自本周初开始，共有959名被围困在马里乌波尔亚速钢铁厂的乌克兰士兵向俄方投降。他们被送到俄罗斯控制的领土，但今天怎样处置目前还不清楚。乌克兰政府称他们是英雄，完成了全部阻击任务；国际文传电讯社援引该部门称，其中80名投降的士兵负伤。目前尚不清楚还有多少乌克兰士兵留在钢铁厂中。俄乌士兵在亚速钢铁厂的对峙已持续多时。

上周，一些受困在钢铁厂中的平民搭乘巴士疏散。俄罗斯希望占领马里乌波尔，以便设立一条连通克里米亚半岛的陆桥。但经过近三个月的战斗，俄方仍未完整取得控制。

乌克兰方面希望以俄罗斯战俘交换亚速钢铁厂的乌克兰士兵，但莫斯科已暗示，这些士兵可能面临指控。Ukraine hopes the Azovstal fighters can be swapped for Russian

此前一日，俄罗斯副总理库斯努林（Marat Khusnullin）造访了乌克兰南部地区赫尔松。据俄罗新社报道，库斯努林表示，该地区将在"我们俄罗斯家庭中占据一个有价值的位置"。

5月1日，莫斯科宣布俄罗斯卢布成为该地区的官方货币。不久前，俄罗斯在赫尔松设立的地方政府称，已计划向莫斯科提出成为俄罗斯一部分的申请。

观看视频 03:27

西方制裁俄羅斯有多奏效？

俄乌和谈停滞不前

与此同时，乌克兰和俄罗斯官员表示，两国间的和谈停滞不前。莫斯科指责乌克兰的立场更加强硬。俄罗斯副外长鲁登科（Andrei Rudenko）称，基辅"实际上已经退出谈判"。

俄罗斯外长拉夫罗夫说，西方国家想利用乌克兰来创造战略优势。他认为如果谈判代表关注的是西方国家的关切而非乌克兰的直接局势，就不可能达成和平协议。

"我们一直在说我们准备好谈判...但我们没有其他选择。"拉夫罗夫如是说。

乌克兰总统府顾问波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，双方的对话被搁置是因为俄罗斯不愿意接受他们"不会实现任何目标"这一事实。

乌克兰媒体引述波多利雅科称："俄罗斯并没有展现出对当今世界进程的关键理解"，"而且其作用极其消极"。

观看视频 02:54

禁运俄罗斯石油 说来容易做来难？

普京：欧盟放弃俄罗斯石油等同"经济自杀"

本周稍早前，欧盟成员国就是否禁止俄罗斯石油进口举行谈判，但一小部分国家仍持续反对该计划。

俄罗斯总统普京周二在电视讲话中表示，在一些欧盟国家中，俄罗斯的油气占非常高的比重，这些国家无法长期摒弃俄罗斯石油。

普京称，欧洲一旦禁运俄罗斯石油，将会面临更高的能源价格和通货膨胀。"当然，这样的经济自杀行为是欧盟自己的家务事。"

目前英美两国已经实施了石油禁运。由于美国和英国都是石油净出口国，作出这一决定相对简单。

普京坦言，在俄罗斯因入侵乌克兰遭到经济制裁后，该国的石油市场出现"结构性变化"的冲击，但莫斯科将协助俄罗斯石油生产商，例如在贷款和保险上提供便利。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

芬兰瑞典正式申请加入北约 土耳其阻止了谈判

芬兰与瑞典于周三正式递出申请加入北约。不过当天下午传出消息，土耳其已经阻止了两国加入北约的谈判开启。  

乌克兰多座城市被困 俄军再射超高音速导弹

俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争已经进入第四周，周日凌晨，双方继续展开激战。多家通讯社都报道称，基辅、马里乌波尔和哈尔科夫都发生了激战。与此同时，试图逃离乌克兰的难民人数也在不断增多。  

烏傷兵撤離亞速鋼鐵廠 頓巴斯陷苦戰

頓涅茨克和盧甘斯克行政區劃組成了烏克蘭東部的頓巴斯地區，基輔和親俄分裂分子2014年以來一直爭奪該地區的控制權。現在兩軍在此地交火，決定後續戰事發展。  

俄前总理：普京正在失去对乌克兰战争的信心

曾经在大约20年前担任俄罗斯总理的卡西亚诺夫接受德国之声采访指出，如今的普京和当年他共事过的普京已经截然不同了。他认为，在乌克兰战争问题上，普京应该是受到了亲信的误导。  

英情报指俄已损失三分之一军队 麦当劳将出售在俄分店

英国军情报告显示，俄罗斯不仅攻势落后于计划，至今还折损了超过三分之一的军队。芬兰和瑞典正在筹备加入北约，引起普京不满，称此举将导致邻国关系恶化。西方企业在战争初期纷纷响应对俄制裁，如今麦当劳和雷诺决定全面撤出俄罗斯。  

相关内容

Report on Ukraine - War in Ukraine day 10 Lviv, Ukraine, 03/06/2022 - Reporting in Lviv. Lviv city center. Ukrainians playing chess on a bench in Opera Square. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Andr xLuisxAlves

乌克兰战争撕裂国际象棋界 15.05.2022

在国际象棋界，俄罗斯和乌克兰传统上关系密切。乌克兰战争使这一关系岌岌可危。国际象棋联合会宣布暂时开除俄罗斯和白俄罗斯国家队，其自身亦成为关注焦点。

A view shows destroyed facilities of Azovstal Iron and Steel Works during Ukraine-Russia conflict in the southern port city of Mariupol, Ukraine May 11, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

被困马里乌波尔钢厂的乌克兰战士向首富马斯克求援 12.05.2022

被俄军围困在乌克兰马里乌波尔的亚速钢铁厂、拒绝向俄方投降的战斗人员目前情况危急。其中一人在推特上向马斯克求援，希望这位世界首富帮助他们撤离。此前，基辅已经表示不太可能通过军事进攻援救这些守军。

Russian opposition figure, former Russian Prime Minister Mikhail Kasyanov speaks in Moscow, Russia, Monday, Sept. 19, 2016. The Kremlin's power-base United Russia Party took an overwhelming victory in national parliament elections, winning three-quarters of the seats, the head of the Central Elections Commission reported Monday. (AP Photo/Pavel Golovkin)

俄前总理：普京正在失去对乌克兰战争的信心 14.05.2022

曾经在大约20年前担任俄罗斯总理的卡西亚诺夫接受德国之声采访指出，如今的普京和当年他共事过的普京已经截然不同了。他认为，在乌克兰战争问题上，普京应该是受到了亲信的误导。

广告

媒体看中国

China Präsident Xi Jinping World Economic Forum

德语媒体：习近平的三大错误

德国《经济周刊》指出，过去数月内习近平对新冠防疫政策、中国经济及乌克兰战争的政策误判，使其权力结构出现裂痕。《法兰克福汇报》则关注清零政策下的中国经济下滑。  