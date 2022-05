俄国防部：亚速钢铁厂近千名乌克兰士兵投降

(德国之声中文网)俄罗斯国防部周三称,自本周初开始,共有959名被围困在马里乌波尔亚速钢铁厂的乌克兰士兵向俄方投降。他们被送到俄罗斯控制的领土,但今天怎样处置目前还不清楚。乌克兰政府称他们是英雄,完成了全部阻击任务;国际文传电讯社援引该部门称,其中80名投降的士兵负伤。目前尚不清楚还有多少乌克兰士兵留在钢铁厂中。俄乌士兵在亚速钢铁厂的对峙已持续多时。

上周,一些受困在钢铁厂中的平民搭乘巴士疏散。俄罗斯希望占领马里乌波尔,以便设立一条连通克里米亚半岛的陆桥。但经过近三个月的战斗,俄方仍未完整取得控制。

乌克兰方面希望以俄罗斯战俘交换亚速钢铁厂的乌克兰士兵,但莫斯科已暗示,这些士兵可能面临指控。Ukraine hopes the Azovstal fighters can be swapped for Russian

此前一日,俄罗斯副总理库斯努林(Marat Khusnullin)造访了乌克兰南部地区赫尔松。据俄罗新社报道,库斯努林表示,该地区将在"我们俄罗斯家庭中占据一个有价值的位置"。

5月1日,莫斯科宣布俄罗斯卢布成为该地区的官方货币。不久前,俄罗斯在赫尔松设立的地方政府称,已计划向莫斯科提出成为俄罗斯一部分的申请。

观看视频 03:27 西方制裁俄羅斯有多奏效?

俄乌和谈停滞不前

与此同时,乌克兰和俄罗斯官员表示,两国间的和谈停滞不前。莫斯科指责乌克兰的立场更加强硬。俄罗斯副外长鲁登科(Andrei Rudenko)称,基辅"实际上已经退出谈判"。

俄罗斯外长拉夫罗夫说,西方国家想利用乌克兰来创造战略优势。他认为如果谈判代表关注的是西方国家的关切而非乌克兰的直接局势,就不可能达成和平协议。

"我们一直在说我们准备好谈判...但我们没有其他选择。"拉夫罗夫如是说。

乌克兰总统府顾问波多利雅科(Mykhailo Podolyak)表示,双方的对话被搁置是因为俄罗斯不愿意接受他们"不会实现任何目标"这一事实。

乌克兰媒体引述波多利雅科称:"俄罗斯并没有展现出对当今世界进程的关键理解","而且其作用极其消极"。

观看视频 02:54 禁运俄罗斯石油 说来容易做来难?

普京:欧盟放弃俄罗斯石油等同"经济自杀"

本周稍早前,欧盟成员国就是否禁止俄罗斯石油进口举行谈判,但一小部分国家仍持续反对该计划。

俄罗斯总统普京周二在电视讲话中表示,在一些欧盟国家中,俄罗斯的油气占非常高的比重,这些国家无法长期摒弃俄罗斯石油。

普京称,欧洲一旦禁运俄罗斯石油,将会面临更高的能源价格和通货膨胀。"当然,这样的经济自杀行为是欧盟自己的家务事。"

目前英美两国已经实施了石油禁运。由于美国和英国都是石油净出口国,作出这一决定相对简单。

普京坦言,在俄罗斯因入侵乌克兰遭到经济制裁后,该国的石油市场出现"结构性变化"的冲击,但莫斯科将协助俄罗斯石油生产商,例如在贷款和保险上提供便利。

© 2022年德国之声版权声明:本文所有内容受到著作权法保护,如无德国之声特别授权,不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿,并受到刑事追究。