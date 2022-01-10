 俄国称无意入侵乌克兰 与美8小时对谈无突破 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.01.2022

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俄国称无意入侵乌克兰 与美8小时对谈无突破

美俄战略安全对话聚焦乌克兰情势，双方讨论长达8个小时，虽然俄国向美方表示不打算入侵乌克兰，但美国称，还不清楚莫斯科是否承诺要缓和局势，双方各说各话。

Schweiz | USA Russland Sicherheitsgespräche in Genf

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乌克兰东部战云密布，美俄紧张情势也升温到近30年来的新高。两国10日将在日内瓦进行对话，但会前俄方就先表示会议可能提早结束，美方则称不会有突破。两方互不让步的情况也降低了外界对会谈的期望。

瑞士《金融经济报》刊发客席评论，呼吁欧洲当好美中之间的调停人，避免大国之间发生战争。柏林《每日镜报》则分析指出，鉴于俄罗斯当前国力明显弱于中国，北京不会介意哈萨克斯坦全面依附俄罗斯，毕竟这有助于维护“一带一路”沿线的局势稳定。

拜登与普京12月第二度举行峰会，两人交谈近一小时，主要聚焦乌克兰情势。美国告诉俄罗斯，外交途径解决问题仍是选项之一，但若侵略乌克兰将对俄国实施严厉制裁。

（德国之声中文网）美国与俄罗斯高官周一（10日）在日内瓦就乌克兰情势召开安全会谈，长达八小时的讨论并无重大突破。俄罗斯代表12日预计将会见北约和欧洲安全与合作组织（OSCE）的代表团。

俄罗斯外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫（Sergei Ryabkov）在会谈时向美方表示，俄国无意入侵乌克兰，且没有理由担心情势会升级。

然而，美国副国务卿温迪·舍曼（Wendy Sherman）表示，美俄安全会谈未能弥合分歧。他说，双方的对谈专业、务实且坦诚，但她仍强调「还有很长的路要走」。

美国和俄罗斯谈了什么？

里亚布科夫在会谈结束后对记者说，与美国的会谈是「困难」但「专业」的，他说，美国的立场「并不令人惊讶」。

「我们向对方解释，我们没有计划要「攻击」乌克兰，」他说，并补充称「在这方面，没有理由对任何升级的情况感到担心」。

舍曼将会谈描述为「坦率且直接」，但并不同意针对俄方12月时提出的「俄美安全保障协议草案」。该草案内容包含要求美国削减境外部署核武器数量，北约停止东扩和拒绝接纳前苏联加盟共和国加入组织。

舍曼说，她向俄方提出了进一步就导弹部署进行更详细的讨论的建议，但她拒绝了乌克兰不加入北约的要求。「我们不会允许任何人关闭北约的开放政策，」她说。

此外，她还表示，从会谈中还不清楚莫斯科是否会承诺缓和局势。

Gespräche zur Ukraine-Krise zwischen USA und Russland in Genf

美俄代表10日在日内瓦针对乌克兰情势举行会谈。

舍曼对记者说：「我不认为我们知道这个问题的答案。我们说得很清楚，如果没有降级，就很难有建设性的、有效且成功的外交关系。」

双方的立场是什么？

西方国家担心，俄罗斯在与乌克兰的边界附近集结军队、部署军事装备，代表俄国可能会入侵乌克兰，但莫斯科否认有入侵乌国的意图。

目前，克里姆林宫正在寻求西方的保证，要求北约不再向东扩张，且乌克兰永远不会获得北约军事联盟的成员资格。

对此，华盛顿已明确表示，俄国的这些要求中，许多是不可能会实现的。会谈前一天，俄罗斯就已经对会谈结果不表乐观。

北约如何回应？

在美俄于日内瓦对话的同时，北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）与乌克兰副总理奥尔加·斯特凡尼希纳（Olha Stefanishyna）于布鲁塞尔举行会谈。

在周一（10日）的联合记者会上，斯托尔滕贝格警告俄罗斯，「任何对乌克兰进一步的侵略，都将付出高昂的政治和经济代价」。

斯托尔滕贝格说，乌克兰是个「有价值的北约长期伙伴」。并表示，俄罗斯愿意参加是一个积极的进展。他说，该会谈将讨论欧洲安全问题，同时将听取俄罗斯的意见。

「我们将倾听俄方意见，但作为有意义的对话，也必须讨论到我们对俄罗斯行动的关切。」

（美联社、法新社）

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