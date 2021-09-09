俄国下议院选举开票 普京政党遥遥领先

（德国之声中文网）俄罗斯于上周五（9月17日）开始举行为期三天的国家杜马（俄国下议会）选举，截至周一为止的开票结果显示，俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）所在的“统一俄罗斯党”处于领先地位。

选举委员会表示已经统计完超过70%的选票，统一俄罗斯党赢得了其中近49%的选票。在按政党名单分配的225议会席位中，该党以193个席位领先。

反对派遭镇压

此一投票结果并不令人意外，鉴于俄国政府对反对派政治人物进行了前所未有的镇压，例如将他们关进监狱或是禁止他们参选，甚至有些人被迫逃离俄罗斯。

议会投票期间，现任总统普京最知名的反对者纳瓦尔尼（Alexei Navalny）正在监狱里服刑，他所创立的组织“反腐败基金会”遭到取缔并被贴上“极端主义”的标签，任何与纳瓦尔尼有关系的人都被禁止参加投票。

克里姆林宫否认对反对党的镇压是出于政治动机，称一些人只是因为个人违法而被起诉。此次还有其他13个政党参与了选举，但它们都被视为克里姆林宫允许的象征性反对派。

统一俄罗斯党目前在国家杜马的450个席位中占有近四分之三的席位（334席），此种优势地位帮助克里姆林宫批准了重大的宪法改革，其中一项改革允许普京在2024年后再竞选两届总统，有可能继续执政到2036年。

苹果和谷歌下架纳瓦尔尼的应用程序

纳瓦尔尼的阵营推广了一种战术性投票的策略以克服他们的劣势，即使用所谓的“智能投票”应用程序来告诉支持者，哪位候选人最有可能在特定的选区击败统一俄罗斯党，不过苹果、Telegram和谷歌在上周五都将此应用程序从自家平台移除了。

（德新社丶路透社）

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