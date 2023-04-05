俄反戰畫女孩遭母親領走 為何福祉堪憂？

（德國之聲中文網）俄羅斯當局週四（4月6日）表示，因在學校繪製了一幅反戰畫而成為國際頭條新聞的一名俄羅斯女孩，已被她關係疏遠的母親從一間社福機構帶走。

3月初，俄羅斯官員將13歲的瑪麗亞（Maria Moskalyova）送到一家孤兒院，並將她與其單身父親莫斯卡廖夫（Alexei Moskalyov）分開。

當時莫斯卡廖夫被認定為「詆毀」俄羅斯武裝部隊，並被判處兩年監禁，因為在他的女兒在學校畫了一幅支持烏克蘭的畫。

被國際刑事法院（ICC）通緝的俄羅斯兒童權利專員利沃娃-貝洛娃（Maria Lvova-Belova）說，她已經和女孩的母親談過，允許這名母親從社會福利機構領回女孩。此舉發生的幾小時內，法院預計就剝奪莫斯卡廖夫對其孩子的監護權舉行聽證會。

「瑪麗亞起初並不想去找她的母親，而依據法律她的意見是需要納入考量的。」利沃娃-貝洛娃說：「現在她的立場已經改變——這是她在電話裡親口告訴我的。」

關注女孩福祉

倡議人士和律師指出，他們無法親自接觸到13歲的瑪麗亞，因此難以核實利沃娃-貝洛娃的陳述。利沃娃-貝洛娃目前遭國際刑事法院發布了逮捕令，因為她涉嫌協助將烏克蘭兒童非法帶至俄羅斯。

根據路透社看到的法律文件，瑪麗亞已經多年沒有和她的母親西奇赫（Olga Sitchikhina）一起生活，並與她失去了所有聯繫。然而，利沃娃-貝洛娃稱女孩被其母親帶走是一個「奇蹟」。

利沃娃-貝洛娃說：「我在與母親的談話中，了解到她的生活細節之後立即給我留下了一個深刻印象。我想：說不定奇跡真的有可能發生？」

父親被判刑

瑪麗亞的父親莫斯卡廖夫上週因被控詆毀俄羅斯軍隊，而被俄羅斯法院判處兩年監禁，之後他逃離了軟禁。逃跑的兩天后，他在白俄羅斯首都明斯克遭到拘留；據悉，當地警方是「應俄羅斯警方的要求」採取行動。

去年，瑪麗亞在學校的美術課上畫了一幅畫，畫中顯示俄羅斯導彈飛向烏克蘭，並寫道「榮耀歸於烏克蘭」和「不要戰爭」等被視為反對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的口號。

她所就讀的學校——位於莫斯科南部小鎮耶夫雷莫夫（Yefremov）的中學，立刻向俄羅斯當局發出了警報。

不久之後，俄羅斯聯邦安全局的官員向這對父女問話。隨後，莫斯卡廖夫被社會服務部門指控為「在社交媒體貼文中侮辱俄羅斯武裝部隊的不良家長」。他否認這些指控，並稱他的帳號被盜了。

3月2日，莫斯卡廖夫遭到軟禁，他的女兒則被帶走、送入耶夫雷莫夫一間兒童之家，儘管一名探員要求將這個女孩送回家。

倡議人士公佈了一封瑪麗亞寫給她父親的信，並由律師證實了這封信的真實性。信中寫道：「我非常愛你，知道你沒有任何罪過。」瑪麗亞並稱她的父親為「我的英雄」。

自去年2月普京下令俄羅斯軍隊入侵烏克蘭之後，俄羅斯官方對詆毀武裝部隊的行為開始實施嚴厲懲罰。

硝烟之中 告别童年

（路透社、法新社、美聯社）

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