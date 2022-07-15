 俄反战女记者遭短暂拘留后获释 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.07.2022

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时政风云

俄反战女记者遭短暂拘留后获释

因抗议入侵乌克兰战争，俄罗斯女电视记者奥夫斯扬尼科娃（ Marina Ovsyannikova） 在莫斯科一度遭拘留。她曾为德国《世界报》短暂工作，新近返俄。

Russland Anti-Kriegs Protest in den Nachrichten auf Channel One

奥夫斯扬尼科娃今年3月14日在俄罗斯国家电视台直播节目中抗议入侵乌克兰战争，一时成名

（德国之声中文网）曾在直播中举反战标语并在此之后为德国《世界报》短暂工作的这位前俄罗斯第一频道记者7月17日在莫斯科被拘留数小时后获释。 

当夜，她通过脸书报告，她现已回到家里，"一切都好"。她写道："现在我知道，最好是带上护照和行李离家。"

她的律师强调，她之所以一度被拘是因为她被疑在社交媒体上 "诋毁 "俄军。  

或面临刑事起诉

上周五， 奥夫斯扬尼科娃在网上放了一张自己的照片，上面写着 "普京是凶手！"。 

的相关言行有可能遭到刑事起诉并被判重刑，被罗织的罪名可以是：传播 "诋毁 "俄军的 "虚假信息 "。 

今年3月，这名女记者在一次电视直播节目中举起一张反战海报，延续数秒之久，一夜间成为国际知名人士。事发后，她即被短暂拘留，交罚金后获释。  

此次反战抗议活动之后数月，奥夫斯扬尼科娃出境待了一段时间，其中包括乌克兰。本月初，她曾公开表示，为解决其子女监护权纠纷，将返俄。  

观看视频 01:26

打脸普京！俄官媒员工高举反战海报 打断直播现场

（德新社，法新社）

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