俄反对派领袖纳瓦尔尼被加刑 呼吁民众反抗普京

（德国之声中文网）克里姆林宫最激烈的反对者纳瓦尔尼（Alexei Navalny）在周五（8月4日）被俄罗斯法庭判处19年徒刑。

他在狱中发表一份呼吁书，恳请俄罗斯人民起来反抗普京。“普京不应该实现他的目标”，纳瓦尔尼在距离莫斯科260公里的梅列霍沃监狱被宣判后说，他呼吁民众“不要失去反抗的意志”。此前他已经在该监狱服刑。

纳瓦尔尼被指控成立和资助极端主义组织，以及轻视纳粹主义。

纳瓦尔尼的发言人亚尔米什（Kira Yarmysh）告诉德新社记者，这一判决是他的总刑期，但她补充说，尚未得到书面判决。俄罗斯媒体报道说，判决包括了他之前的刑期。

据路透社8月5日报道，纳瓦尔尼是被“追加了19年刑期”。纳瓦尔尼此前已因诈骗等罪名被判刑11年半，不过这位俄罗斯反对派领袖否认有罪，称这些罪名是假的。路透社还指出，有未经证实的俄媒报道称，现年47岁的纳瓦尔尼将在74 岁时才能出狱。

纳瓦尔尼本人表示：“数字并不重要。我很清楚，我和许多政治犯一样，被判了终身监禁。”

纳瓦尔尼的团队一直表示，只要普京继续掌权，纳瓦尔尼就不会获释。

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被投毒之后返俄：纳瓦尔尼在机场被捕

“他们想让你们放弃战斗”

纳瓦尔尼强调说，判决不是针对他自己的，而是针对人民的，目的是让他们害怕。他说：“他们想让你们放弃战斗，把你们的俄罗斯拱手让给这帮夺取了权力的叛徒、窃贼和无赖。”

据德新社报道，早些时候，纳瓦尔尼的流亡团队表示，其刑期将在一个特别监狱中执行，其条件甚至比之前的流放地更为残酷。他们还说，据称普京亲自决定了纳瓦尔尼最终的刑期。

纳瓦尔尼的支持者称闭门审判是一场骗局。这一判决遭到来自全球各地的抨击，被认为是出于政治动机。

一些活动人士聚集在监狱外支持纳瓦尔尼。支持者称纳瓦尔尼正遭受持续隔离和非人待遇的折磨。

联合国人权事务高级专员蒂尔克（Volker Türk）呼吁释放纳瓦尔尼。他说，新判决“再次引起人们对俄罗斯司法打压和出于政治目的利用法院系统的严重关切”。

现年47岁的纳瓦尔尼于2021年从德国返回俄罗斯后被捕，并于2022年3月被判刑。此前他因遭遇神经毒剂袭击在德国接受了治疗。纳瓦尔尼将此次几乎中毒身亡的谋杀事件归因于俄罗斯国内情报部门的行动。克里姆林宫则否认是此次袭击的幕后黑手。

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“俄罗斯当局无视本国公民人权的又一例证”

在周五宣判之前，纳瓦尔尼说：“这将是一个巨大的判决。这就是所谓的‘斯大林式监禁’”。在神经毒剂袭击事件发生后，人权活动人士多次对纳瓦尔尼的健康状况表示担忧。

周四，纳瓦尔尼通过其团队在社交媒体上发帖，提及苏联独裁者斯大林统治时期的刑罚，这些刑罚往往漫长而严厉。

美国政府强烈谴责针对纳瓦尔尼的新判决。判决公布后不久，美国国务院表示：“这是一次不公正审判的不公正结论。”

华盛顿抨击俄罗斯当局在监狱中对纳瓦尔尼的非人道待遇，并呼吁莫斯科释放其他500多名在押政治犯。

布鲁塞尔也对此表达了明确的批评。欧盟外交事务负责人博雷尔（Josep Borrell）的发言人说，欧盟强烈谴责这一刑事判决。他补充说，欧盟对这场闭门审判深表遗憾。他说：“纳瓦尔尼先生的遭遇是俄罗斯当局持续采取系统性行动、无视本国公民人权的又一例证。”

欧盟理事会主席米歇尔（Charles Michel）在推特上说，又一次虚假审判的最新判决是不可接受的，“我重申欧盟呼吁立即无条件释放纳瓦尔尼先生”。

德国外交部长贝尔博克也抨击这一判决“纯属不公”。她说：“普京最害怕的就是有人站出来反对战争和腐败、支持民主——即使是在牢房里。”

贝尔博克在推特上写道：“他（普京）无法就这样压制批评的声音。”

(德新社，路透社）

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