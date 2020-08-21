俄反对派领袖纳瓦尔尼抵达柏林接受治疗

目前仍处于昏迷状态的俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼抵达柏林接受治疗。他的支持者认为他被投毒，克里姆林宫予以否认。
（德国之声中文网）俄罗斯反对派领袖阿列克谢·纳瓦尔尼（Alexej Nawalny）离开俄罗斯鄂木斯克的一家医院后，已飞抵德国柏林泰格尔机场。他将被送往柏林的夏里特医院接受疑似中毒的治疗。
这位反对派领袖目前处于昏迷状态，依靠呼吸机呼吸。
在德国和俄罗斯之间为此发生了超过24小时的争吵之后，纳瓦尔尼于周六凌晨离开俄罗斯飞往德国。
当地时间上午6点，一辆载有纳瓦尔尼救护车抵达鄂木斯克机场。他乘坐德国人权组织“和平电影基金会”（Cinema for Peace Foundation）派往的专机飞往柏林。
纳瓦尔尼发言人亚尔米施（Kira Jarmysch）在推特上写道，他已经登上了飞机。
她说：“为阿列克谢的生命和健康而进行的斗争才刚刚开始，还有很长的路要走，但至少已经迈出了第一步。”
44岁的纳瓦尔尼涉嫌中毒后陷入昏迷。上周五，俄罗斯同意这家非政府组织将他从西伯利亚转移到柏林。起先，俄罗斯医疗专家表示，他不适合飞行，但德国医生宣称他可以飞行。
纳瓦尔尼或许正在接受德国专家的治疗。德国总理默克尔加入了抗议者行列，促成了此事。
红茶杯里的秘密
周四，纳瓦尔尼在飞往莫斯科的航班上突然昏迷，被送往西伯利亚的一家医院。他的助手声称，他因为发起反腐运动而遭到报投毒。现年44岁的纳瓦尔尼从鄂木斯克机场起飞前才只喝一点红茶。他的团队认为是投毒让他陷入了昏迷。
纳瓦尔尼是普京最严厉和最杰出的批评家之一。他的支持者说，他喝的茶里有毒，克里姆林宫难逃干系。
纳瓦尔尼于周四被送往鄂木斯克的医院。俄罗斯医生说，没有发现中毒的证据，并称纳瓦尔尼患有“代谢紊乱”。
纳瓦尔尼的支持者认为，俄罗斯当局故意延迟让他转移治疗，是为了让他身体里的毒素消失。克里姆林宫对此予以否认。
像俄罗斯其他反对派政治人物一样，纳尔瓦尼也经常被执法部门和亲政府的组织构陷，多次入狱。2017年，他在监狱里病倒，被送往医院，医生称其为“严重过敏反应”，但支持者怀疑投毒。
他曾经因违反抗法规而被判刑。
张平/ 任琛 （法新社、路透社）
© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。