俄反对派领袖纳瓦尔尼抵达柏林接受治疗

（德国之声中文网）俄罗斯反对派领袖阿列克谢·纳瓦尔尼（Alexej Nawalny）离开俄罗斯鄂木斯克的一家医院后，已飞抵德国柏林泰格尔机场。他将被送往柏林的夏里特医院接受疑似中毒的治疗。

这位反对派领袖目前处于昏迷状态，依靠呼吸机呼吸。

在德国和俄罗斯之间为此发生了超过24小时的争吵之后，纳瓦尔尼于周六凌晨离开俄罗斯飞往德国。

当地时间上午6点，一辆载有纳瓦尔尼救护车抵达鄂木斯克机场。他乘坐德国人权组织“和平电影基金会”（Cinema for Peace Foundation）派往的专机飞往柏林。

纳瓦尔尼发言人亚尔米施（Kira Jarmysch）在推特上写道，他已经登上了飞机。

她说：“为阿列克谢的生命和健康而进行的斗争才刚刚开始，还有很长的路要走，但至少已经迈出了第一步。”

44岁的纳瓦尔尼涉嫌中毒后陷入昏迷。上周五，俄罗斯同意这家非政府组织将他从西伯利亚转移到柏林。起先，俄罗斯医疗专家表示，他不适合飞行，但德国医生宣称他可以飞行。

纳瓦尔尼或许正在接受德国专家的治疗。德国总理默克尔加入了抗议者行列，促成了此事。

红茶杯里的秘密

周四，纳瓦尔尼在飞往莫斯科的航班上突然昏迷，被送往西伯利亚的一家医院。他的助手声称，他因为发起反腐运动而遭到报投毒。现年44岁的纳瓦尔尼从鄂木斯克机场起飞前才只喝一点红茶。他的团队认为是投毒让他陷入了昏迷。

纳瓦尔尼是普京最严厉和最杰出的批评家之一。他的支持者说，他喝的茶里有毒，克里姆林宫难逃干系。

纳瓦尔尼于周四被送往鄂木斯克的医院。俄罗斯医生说，没有发现中毒的证据，并称纳瓦尔尼患有“代谢紊乱”。

纳瓦尔尼的支持者认为，俄罗斯当局故意延迟让他转移治疗，是为了让他身体里的毒素消失。克里姆林宫对此予以否认。

像俄罗斯其他反对派政治人物一样，纳尔瓦尼也经常被执法部门和亲政府的组织构陷，多次入狱。2017年，他在监狱里病倒，被送往医院，医生称其为“严重过敏反应”，但支持者怀疑投毒。

他曾经因违反抗法规而被判刑。

张平/ 任琛 （法新社、路透社）

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