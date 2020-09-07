俄反对派疑遭下毒 德俄油气管道怎么办?

德国总理默克尔此前拒绝将对克里姆林宫批评人士的未遂毒杀与北溪2号天然气管道相联系。但是现在风向出现了转变。
（德国之声中文网）俄罗斯反对派人士阿列克谢·纳瓦尔尼（Alexei Navalny）遭到毒药攻击后，柏林和莫斯科之间的冲突加剧。德国外长马斯（Heiko Maas）驳回了俄罗斯对德国拖延案件调查的指控。在德国电视一台"来自柏林的报道"节目中，马斯外长表示，德国政府"早就同意"俄罗斯检察院的给予司法协助的请求，并且一周前已经通知俄罗斯驻柏林大使。
在纳瓦尔尼在西伯利亚的鄂木斯克进行了为期两天的住院治疗后，马斯外长要求俄罗斯方面将其调查结果通报德国。到目前为止，有关案件的"很多线索"只出现在俄罗斯。如果莫斯科对澄清案件进行推诿，则说明一定是"有所隐瞒"。
俄罗斯外交部发言人萨哈罗娃（Maria Sakharova）此前曾在脸书上表示："柏林拖延对其本身所要求的调查，难道是故意的吗？"萨哈罗娃还抱怨说，柏林没有回应8月27日俄罗斯检察院要求提供法律援助的请求。 "到目前为止，我们不确定德国是否在玩双重游戏。"
自8月22日起，纳瓦尔尼在德国夏利特医院接受治疗。在此之前的前两天，他在飞往俄罗斯的飞机上感到不适，飞机紧急降落西伯利亚城市鄂木斯克后被送往当地的一家医院。德国政府上周三（9月2日）表示，毫无疑问，纳瓦尔尼是因诺维乔克神经毒剂而中毒。这种致命的化学物质是由苏联科学家在1970年代发明的。但是，莫斯科否认对纳瓦尔尼此事负有责任。
因对纳瓦尔尼的投毒可能对俄罗斯采取惩罚措施的辩论，目前在德国越来越多地聚焦于北溪2号天然气管道上。德国卫生部长施潘（Jens Spahn）说，现在，"没有什么经济问题最终能比德国和欧洲的外交和安全利益更重要。"
德国卫生部长施潘向《图片报》表示，"北溪2号是否以及如何进行下去，主要要看俄罗斯。"。
德国国防部长卡伦鲍尔也发表了类似的看法。她说，在她看来，该天然气管道项目"并非核心工程"。卡伦鲍尔向路透社表示，工程的继续取决于俄罗斯方面的行为。上周，卡伦鲍尔还曾警告人们不要就该项目仓促作出决定。
此前外交部长马斯也主张采取更强硬的态度。他向《星期日图片报》表示："我不希望俄罗斯人迫使我们转变对北溪2号的立场。"马斯同时强调，停止几乎完工的油气管道也将损害本国经济。 "来自十二个欧洲国家的一百多家公司参与了该项目，其中大约一半来自德国。
绿党议会党团主席埃卡特（Katrin Göring-Eckardt）则呼吁北溪2号尽快下马。她向《每日镜报》表示，德国政府现在必须"为此指明道路"。而德国选项党则拒绝北溪2号下马。选项党主席默依滕（Jörg Meuthen）说："不能让未澄清的纳瓦尔尼案危及我们的供应安全。这是要分别对待的两码事。"
李京慧/苗子(德新社、法新社、路透社)
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欧盟本届轮值主席、德国总理默克尔气愤了，要求克里姆林宫澄清，谁对反对派领袖纳瓦尔尼投了毒。不过，德国之声驻布鲁塞尔记者Bernd Riegert指出，欧盟对俄罗斯的施压手段有限。
德国总理默克尔称，俄罗斯反对派领导人纳瓦尔尼中毒案是有人“使用神经毒剂进行谋杀未遂”，并称希望俄罗斯方面澄清立场。纳瓦尔尼8月中旬在俄罗斯突然病倒后被送往柏林治疗。