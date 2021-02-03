俄反对派人士纳瓦尔尼的医生突然死亡

（德国之声中文网）去年８月，在克里姆林宫批评者纳瓦尔尼遭毒剂攻击后对之采取了抢救措施的那位俄罗斯大夫已经死亡。西伯利亚奥姆斯克医院通报说，该院麻醉和急救部副主任医生谢尔盖·马克西米辛（Sergej Maksimischin）“突然”死亡，终年55岁。马克西米辛大夫在该院服务了28年。

马克西米辛在奥姆斯克的这家医院工作

目前流亡在外的纳瓦尔尼的同事沃尔科夫（Leonid Wolkow）对美国有线电视新闻网CNN表示，马克西米辛大夫曾接连两天负责抢救事宜，直至纳瓦尔尼被空运至德国治疗，比其他任何人都更知道纳瓦尔尼当时的情况。沃尔科夫因此不排除马克西米辛大夫是被他杀的可能性。

“伪造的诊断”

同年11月，该院主任医生姆拉霍夫斯基（Alexander Murachowski）被提拔为所在地区卫生部长。这年夏季，姆拉霍夫斯基大夫诊断称，纳瓦尔尼只是身体代谢紊乱，不存在中毒迹象。纳瓦尔尼本人以后指出，这是“伪造的诊断”。

纳瓦尔尼是俄罗斯总统普京的最著名反对者。本周二（2月2日），他被判处近3年监禁。去年夏天，在西伯利亚遭人用神经毒气诺维乔克攻击后，他起初在奥姆斯克抢救，数天后被送往柏林治疗。数月疗养后，他上月返回俄罗斯，还在莫斯科机场被逮捕。俄罗斯有关当局指控他未遵守此前的假释规定。

本周五，44岁的纳瓦尔尼再度出庭受审。此次涉及的是，他被控侮辱过一名二战老兵。司法当局指控他对这位老兵说了“违背事实”和“侮辱性”的话。这位老兵曾在一段视频中表示赞同普京推动的2020年修宪全民共投。纳瓦尔尼称这名战争老兵是“叛徒”，是“没有良心的人”，是“国家的耻辱”。如被裁定有罪，纳瓦尔尼有可能被判罚款及追加刑期。

“双边关系将至低点”

正在访问莫斯科的欧盟外交委员博雷利（Josep Borrell）当天声明，欧盟与俄罗斯的关系目前难以建构，纳瓦尔尼案标志着双边关系的低点。在和俄罗斯外长拉夫罗夫会晤后，博雷利透露，此次会晤“坦诚、深入”，他提出了释放纳瓦尔尼的要求。根据外交习惯，“坦诚、深入”的说法通常意指尖锐交锋。拉夫罗夫声称，双边关系的任何进一步恶化都将造成“难以预料的后果”。

在纳瓦尔尼问题上，克里姆林宫一再强调，这是“内政”，不容外人干涉。反对派指控普京和俄罗斯国内情报局FSB要对纳瓦尔尼被下毒事件负责，俄当局予以反驳，称相关指控毫无根据。

凝炼／任琛（德新社、法新社）

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