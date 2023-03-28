俄印签定石油供应协议 美国成欧盟最大原油供应者

（德国之声中文网）俄罗斯最大的石油生产商俄罗斯石油公司（Rosneft）周三（3月28日）表示，已经同印度最大的石油企业印度石油公司（Indian Oil Corp）签署了一项协议，承诺向印度大幅增加石油供应并使其交付给印度的石油等级多样化。

俄罗斯石油公司未透露协议的细节，仅表示该协议是在俄罗斯石油公司首席执行官伊戈尔·谢钦（Igor Sechin）对印度进行工作访问期间签署的。它补充道：「双方还讨论了扩大俄罗斯石油公司和印度公司在整个能源部门价值链中的合作方式，包括以双方国家货币进行支付的可能性。」

自从去年2月俄罗斯入侵乌克兰之后，欧洲对莫斯科实施了广泛的制裁，因此俄罗斯一直希望将其能源供应对象从以往的欧洲市场转移至其他国家。根据数据分析公司Kpler的研究显示，在欧洲对俄罗斯石油的海运禁令生效后，俄罗斯对中国和印度的石油出口在今年1月份都创下了新高，对另一个大客户土耳其的出口也持续快速增长。

抓住低价原油带来的机会

彭博社几周前的报导指出，印度在一年多前几乎不买俄罗斯的石油。但在过去几个月，印度抓住了俄罗斯低价原油带来的机会，该国总理莫迪将其视为对抗能源通胀的关键工具。

西方對俄羅斯的制裁究竟有沒有用？

今年3月份，印度成为俄罗斯乌拉尔原油的最大买家，此举同时加深了莫斯科对于南亚市场的依赖性。至3月底对印度的交付量将占本月乌拉尔地区所有海运出口量的50%以上，排名第二的国家是中国。

俄罗斯副总理诺瓦克（Alexander Nowak）周二在莫斯科的能源部会议上向媒体表示：去年俄罗斯对印度的石油销售量猛增了22倍，但他没有说明销售量。

提前实现俄印年贸易额300亿美元目标

俄罗斯石油公司指出，俄罗斯首次成为印度的五大贸易伙伴之一，两国之间的贸易额在2022年达到384亿美元。该企业在声明中引用其首席执行官伊戈尔·谢钦的话表示：「这代表我们两国的领导人所制定的『2025年之前将两国贸易额提高至300亿美元』的目标已经提前实现了。」

此外，根据欧盟统计局（Eurostat）周二公布的数据显示，美国从2022年底开始取代俄罗斯成为欧洲最大的原油供应国。去年12月，欧盟18%的进口原油来自美国。相较于在2022年1月时，俄罗斯原油仍占欧盟原油总进口量的31%，该区域的原油供应来源在对俄实施制裁后发生了很大的转变。

（路透社、彭博社、欧盟统计局）

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